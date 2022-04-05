Крупнейший в мире даркнет-маркет попал под санкции США

Минфин США внёс в санкционный список русскоязычную торговую площадку, которая признана крупнейшим маркетплейсом даркнета. Об этом 5 апреля сообщается на сайте министерства.
Как сказано в заявлении, созданная в 2015 году площадка попала в чёрный список в рамках борьбы с киберпреступностью, программами-вымогателями, а также наркотиками, хакерскими услугами и прочим ассортиментом, доступным в даркнете. По версии властей США, площадкой руководят из России.
«Россия — рай для киберпреступников», — говорится в релизе. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, действия властей — это сигнал преступникам о том, что в даркнете больше не спрятаться.
Кроме того, таким образом рассчитывают перекрыть возможности для потенциального уклонения России от экономических санкций.
Ограничения ввели также против криптовалютной биржи Garantex Europe OU из Эстонии. В министерстве уточняют, что большинство операций биржи осуществляются в Москве и в Петербурге.
Операцию против площадки США проводит при поддержке Эстонии и Германии, власти которой ранее отчитались об изъятии серверов маркета и конфискации биткойнов на 23 миллиона евро. Площадка перестала работать утром 5 апреля.