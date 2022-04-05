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    Крупнейший в мире даркнет-маркет попал под санкции США

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    Минфин США внёс в санкционный список русскоязычную торговую площадку, которая признана крупнейшим маркетплейсом даркнета. Об этом 5 апреля сообщается на сайте министерства.

    Как сказано в заявлении, созданная в 2015 году площадка попала в чёрный список в рамках борьбы с киберпреступностью, программами-вымогателями, а также наркотиками, хакерскими услугами и прочим ассортиментом, доступным в даркнете. По версии властей США, площадкой руководят из России.

    «Россия — рай для киберпреступников», — говорится в релизе. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, действия властей — это сигнал преступникам о том, что в даркнете больше не спрятаться.

    Кроме того, таким образом рассчитывают перекрыть возможности для потенциального уклонения России от экономических санкций.

    Ограничения ввели также против криптовалютной биржи Garantex Europe OU из Эстонии. В министерстве уточняют, что большинство операций биржи осуществляются в Москве и в Петербурге.

    Операцию против площадки США проводит при поддержке Эстонии и Германии, власти которой ранее отчитались об изъятии серверов маркета и конфискации биткойнов на 23 миллиона евро. Площадка перестала работать утром 5 апреля.

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    Комментарии (4)

    Russian Lives Matter
    Так. Подчиняться западным санкциям - уголовная статья. Не подчиняться и продолжать мошенничества - тоже уголовная статья. И что же делать честным жуликам?
    eliseyy
    Поясните знающие люди. Хорошо сие, аль плохо?
    mrA
    а какие санкции может применить сша к условному черному рынку?
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