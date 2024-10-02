Поймали за хвост. Из Петербурга в Москву увезли 11 задержанных по делу преступного криптосообщества

По информации «Фонтанки», предполагаемых организаторов преступного сообщества среди тех, кого увезли в столицу, нет. Его верхушку ищут в Москве. В Петербурге и Ленобласти обосновались те, кто, как считают, участвовал на вторых и третьих ролях и занимался непосредственно обналом. Здесь же и те, кто пользовался услугами по легализации преступного дохода.

Дело по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей московский Следком возбудил накануне. В его основе материалы, собранные Управлением экономической безопасности петербургского главка. По версии следствия, подозреваемые предоставляли услуги по легализации (отмыванию) криптовалюты. Не исключено, что деньги были получены в том числе за воздействие на объекты критической инфраструктуры.

Ранним утром среды от здания Управления на улице Чайковского в Петербурге сотни оперативников экономической полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска уже разъезжались по 80 адресам в городе и области. Возглавляли мероприятие прибывшие из Москвы коллеги из МВД России, писали 47news.