Суд избрал меру пресечения еще троим фигурантам дела криптобиржи Cryptex — среди них предполагаемый организатор, который находится под санкциями США

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения еще троим фигурантам дела криптобиржи Cryptex в пятницу, 4 октября. Двух отправили под домашний арест, один будет под стражей до конца ноября, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Домашним арестом с рядом определенных запретов и ограничений отделались Артем Лысенко и Елена Полякова, Сергей Иванов (его следствие считает организатором преступного сообщества криптовалютной биржи; он также попал под персональные санкции США) окажется в изоляторе. Фигурантов подозревают в четырех уголовных преступлениях: организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности.

Вчера суд отправил под домашний арест до 27 ноября Руслана Ореховского, Романа Ореховского и Александра Терещенко. Их вместе с сегодняшними арестованными называют «участниками преступного сообщества».

По версии следствия, в 2013 году было создано преступное сообщество, которое разработало платежную систему UAPS и криптовалютную биржу Cryrtex, а также еще 33 сервиса, которые работали онлайн. Через них подозреваемые, предположительно, обменивали валюту и криптовалюту, занимались доставкой и приемкой наличных денег, а также продавали банковские карты. СК отмечает, что основными их клиентами были киберпреступники и хакеры. Только за 2023 год оборот этих платформ составил порядка 112 миллиардов рублей.