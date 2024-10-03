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Общество Суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex

Суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex

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1 комментарий

Замоскворецкий районный суд Москвы 3 октября отправил под домашний арест трех фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex, задержанных накануне. Об избрании меры пресечения сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

До 28 ноября текущего года были арестованы Ореховский Руслан, Ореховский Роман и Терещенко Александр. В их отношении также на период прохождения домашнего ареста был установлен ряд определенных запретов и ограничений.

В пресс-релизе все трое называются «участниками преступного сообщества». Им вменяются преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества); частью 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации); частью 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. В него входили те, кто разбирался в банковской деятельности. Соучастники разработали платежную систему UAPS и криптовалютную биржу Cryptex, а также еще 33 сервиса, которые работали онлайн. Через них, как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, фигуранты обменивали валюту и криптовалюту, занимались доставкой и приемкой наличных денег, а также продавали банковские карты. В столицу сейчас после 148 обысков в разных регионах страны доставляют 96 фигурантов. Основными клиентами сервисов, по заявлению СК, были киберпреступники и хакеры.

В Санкт-Петербурге в ходе обысков в рамках уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex было изъято 1,5 миллиарда рублей.

Криптобиржа Cryptex (известная также как International payment service provider LLC) зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). Управление по контролю за иностранными активами минфина США наложило на биржу санкции. Ее основателем минфин США назвал россиянина Сергея Иванова (Омельницкого) и назначил крупную награду за сведения о его местонахождении.

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Комментарии
1
266963985
32 минуты
Фото там ка, а можно придумать какой-то более приемлемый вариант размещения рекламных роликов? Ну реально - бесит дико попытки впихнуть по два ролика длиной по 30-60 сек каждый. Никто их не смотрит - вырубают ваш сайт, а потом снова заходят. Вы же умные, как говорят? Придумайте приемлемый для всех вариант
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