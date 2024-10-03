Суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex

До 28 ноября текущего года были арестованы Ореховский Руслан , Ореховский Роман и Терещенко Александр . В их отношении также на период прохождения домашнего ареста был установлен ряд определенных запретов и ограничений.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. В него входили те, кто разбирался в банковской деятельности. Соучастники разработали платежную систему UAPS и криптовалютную биржу Cryptex, а также еще 33 сервиса, которые работали онлайн. Через них, как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, фигуранты обменивали валюту и криптовалюту, занимались доставкой и приемкой наличных денег, а также продавали банковские карты. В столицу сейчас после 148 обысков в разных регионах страны доставляют 96 фигурантов. Основными клиентами сервисов, по заявлению СК, были киберпреступники и хакеры.