СК возбудил уголовное дело в отношении создателей платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryrtex

Возбуждено уголовное дело в отношении создателей платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryrtex. Участники преступного сообщества подозреваются в неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности, а также в неправомерном обороте средств платежей. Об этом 2 октября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие считает, что 2013 году было создано преступное сообщество. В него входили те, кто разбирался в банковской деятельности. Соучастники разработали платежную систему UAPS и криптовалютную биржу Cryrtex, а также еще 33 сервиса, которые работали онлайн. Через них, как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, фигуранты обменивали валюту и криптовалюту, занимались доставкой и приемкой наличных денег, а также продавали банковские карты. В столицу сейчас после 148 обысков в разных регионах страны доставляют 96 фигурантов.

«Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов, для легализации их преступного дохода», — заявила официальный представитель СК.

За 2023 год оборот этих онлайн-сервисов составил больше 112 миллиардов рублей. Доход соучастников — около 3,7 миллиарда.

Утром 2 октября в Петербурге и Ленобласти правоохранители провели 80 обысков. Из Северной столицы в Москву по делу преступного криптосообщества отправились 11 человек.