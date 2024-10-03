1,5 млрд рублей, вертолеты и дорогие авто нашли у членов преступного криптосообщества

Полтора миллиарда рублей было изъято во время обысков в Петербурге по уголовному делу, связанному с криптовалютной биржей Cryptex. У фигурантов в собственности обнаружены вертолеты и дорогие авто. О деталях расследования 3 октября сообщает Следственный комитет РФ.

В Москву доставили 96 человек, которых 2 октября задерживали по всей стране. Некоторым из них уже предъявили обвинения по статьям, связанным с организацией преступного сообщества, неправомерным доступом к компьютерной информации, незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей. «Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом об избрании им меры пресечения», — уточнили в пресс-службе ведомства.