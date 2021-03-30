FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Вице-премьер Абрамченко: три участка в Ленобласти готовят под обращение с отходами

Для мусора из Петербурга выбрали места в Ленинградской области

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко анонсировала появление трех объектов под обращение с отходами на территории Ленинградской области.

«В регионе принято решение о создании единого регионального экологического оператора, который будет заниматься мусором Санкт-Петербурга, — заявила Абрамченко 30 марта по итогам совещания, которое проходило в здании правительства Лениградской области. — Сегодня мы договорились с коллегами на этом совещании, что работа с мусором Петербурга будет происходить по самым высоким экологическим требованиям. Мы сегодня обсуждали три конкретные площадки, на которых будут размещаться объекты, связанные с обработкой, сортировкой и утилизацией мусора, который образуется в Петербурге».

Назвать адреса площадок Абрамченко отказалась, только сказав, что речь о Ленобласти. По ее словам, три площадки будут формироваться по мере подготовки документов, прохождения экспертизы и строиться будут не единовременно. Ранее 47news сообщали, что на отраслевых совещаниях называли земли Островского карьера в Выборгском районе, территории Всеволожского района ближе к границе с Кировским, а также Ломоносовский район.

На вопросы, будет ли НЭО единым оператором для Петербурга и для Ленобласти, вице-премьер оба раза ответила лаконично, но утвердительно. Между тем, если в Петербурге реформа обращения с отходами до сих пор не запущена, а «спящий» оператор выбран только для северной части города и прекратил прием отходов, то в Ленобласти региональный оператор полноценно работает с 2019 года по действующему контракту. Так что если эксклюзивный статус НЭО распространится и на 47-й регион, это потребует договоренностей с нынешним оператором, у которого своя инвестпрограмма, завязанная на весь регион.

В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.

Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе».

В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами.

АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года. Кроме Петербурга и Ленобласти его учредили ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Директором назначена Екатерина Горшкова, экс-директор «Петроэлектросбыта».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265115248
На территории карьера «Островское», после завершения работы арендатора, добывающего песок, проведут кадастрование участка и изыскания на предмет дальнейшего использования территории.

Помимо возможного строительства объекта по производству топливного гранулята, оставшаяся территория Островского должна быть рекультивирована и засажена лесами.

статья от 19.02.2020г.
265115248
Территория карьера «Воронцовское» Выборгского района исключена из земельных участков, предназначенных для создания объектов размещения твёрдых коммунальных отходов.
Губернатор Ленинградской области подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального планирования.
Об этом на встрече с жителями поселка Первомайское рассказал руководитель управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов.
«Ни свалки, ни полигона для размещения твердых бытовых отходов в карьерах рядом с Первомайским не будет», — подчеркнул Алексей Пименов.
На территории Воронцовского карьера, согласно экологической экспертизе, закончится проводимая сейчас рекультивация: засыпка отработавшего карьера грунтами с последующей посадкой на территории деревьев. Подобную рекультивацию уже прошла первая очередь карьера «Воронцовское» — площадь в 25 га покрыта лесами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний