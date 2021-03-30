Вице-премьер Абрамченко: три участка в Ленобласти готовят под обращение с отходами

«В регионе принято решение о создании единого регионального экологического оператора, который будет заниматься мусором Санкт-Петербурга, — заявила Абрамченко 30 марта по итогам совещания, которое проходило в здании правительства Лениградской области. — Сегодня мы договорились с коллегами на этом совещании, что работа с мусором Петербурга будет происходить по самым высоким экологическим требованиям. Мы сегодня обсуждали три конкретные площадки, на которых будут размещаться объекты, связанные с обработкой, сортировкой и утилизацией мусора, который образуется в Петербурге».

Назвать адреса площадок Абрамченко отказалась, только сказав, что речь о Ленобласти. По ее словам, три площадки будут формироваться по мере подготовки документов, прохождения экспертизы и строиться будут не единовременно. Ранее 47news сообщали, что на отраслевых совещаниях называли земли Островского карьера в Выборгском районе, территории Всеволожского района ближе к границе с Кировским, а также Ломоносовский район.

На вопросы, будет ли НЭО единым оператором для Петербурга и для Ленобласти, вице-премьер оба раза ответила лаконично, но утвердительно. Между тем, если в Петербурге реформа обращения с отходами до сих пор не запущена, а «спящий» оператор выбран только для северной части города и прекратил прием отходов, то в Ленобласти региональный оператор полноценно работает с 2019 года по действующему контракту. Так что если эксклюзивный статус НЭО распространится и на 47-й регион, это потребует договоренностей с нынешним оператором, у которого своя инвестпрограмма, завязанная на весь регион.