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13.03.2020 12:25
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Петербург бросит в печь 1 млн тонн мусора. Половину — в Новом Девяткино, вторую — в Колпино

«Газпром» устал ждать, когда Петербург согласится на схему сжигания миллиона тонн мусора на своих ТЭЦ.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

47news показывает модель и то, насколько рационально предложение Миллера при помощи полпредства.

В правительстве Ленобласти на 13 марта было назначено совещание «по вопросу размещения коммунальных отходов, образующихся в Петербурге, на полигонах Ленинградской области». За подписью городского вице-губернатора Николая Бондаренко приглашение получили руководители профильных компаний. Накануне, 12 марта, губернаторы Беглов и Дрозденко обсудили интеграцию регионов. В эту повестку входит и тема отходов. Как говорят, в конце прошлой недели Беглову представлена революционная модель обращения с городским мусором. Речь идет о 1,8 млн тонн в год. 47news ознакомился как со схемой, так и с пояснительной запиской.

Фото: 47news.ru

Если разматывать цепочку в обратную сторону, то на Северной и Южной ТЭЦ предлагается сжигать RDF-топливо. Первый объект расположен в Новом Девяткино, второй — на Софийской улице в Петербурге. Принадлежат ПАО «ТГК-1», которым владеет дочка «Газпрома» — «Газпром энергохолдинг». В инфраструктуру ТЭЦ предлагается интегрировать специальные блоки-котлы. В результате сжигания или тления в них RDF образуется синтез-газ. После очистки он смешивается с природным в пропорции 30 на 70 и отправляется на генерацию тепла и электричества. «Для городских нужд», — подчёркивается в пояснении. При сжигании 12% придётся на золу 3–4 класса опасности. Её предлагается использовать при строительстве дорог. На полигон должно уезжать не более 3%.

Есть и ремарка. Специалисты «Газпром энергохолдинга» за два прошедших года проделали серьёзную работу по базовому инжинирингу проекта. Известно также, что модель рассматривалась на научно-техническом совете «Газпрома».

Топливо же собираются изготавливать на четырёх новых сортировочных комплексах: два будут расположены на юге Петербурга и два — на севере. Мощность каждого — 450 тысяч тонн мусора ежегодно. Итого — упомянутые 1,9 млн. При этом 50–55% городского мусора проектанты решительно считают неподдающимися переработке. Эта часть и пойдёт на производство RDF. То есть речь примерно о миллионе тонн исходной массы в год, что равно 250–450 тысячам тонн топлива.

Расположение площадок не уточняется, а задача найти их в городе — точно не из простых. Исходя из заявленной мощности, санитарная зона должна доходить до километра. Но процесс описан: сухие и «мокрые» отходы складируются отдельно. Для этого предлагается ввести дуальный сбор мусора с двумя типами контейнеров во дворах. В синий жители должны скидывать то, что годно для переработки, — ПЭТ-бутылки, стекло, бумагу, пластик и металл. В серый — органические и смешанные отходы. Планируется также разместить площадки для крупногабаритного мусора.

Таким образом, нивелируется попытка внедрить раздельный сбор мусора, о котором немало говорят в последнее время. Авторы новой концепции находят объяснение. Во-первых, в Петербурге 15 тысяч мусоропроводов, а значит, фракции невозможно выкинуть раздельно. Во-вторых, не везде есть возможность установить большое количество баков под разные виды отходов. В-третьих, перевозчикам нужно увеличивать автопарк в несколько раз. Утверждения можно назвать спорными. Мусоропроводы в любом случае — пережиток прошлого. Баки под раздельный сбор значительно меньшего размера, чем обычные, а парк мусоровозов нужен практически тот же, что и под дуальный сбор, — для сухого и мокрого.

После доставки на сортировочные комплексы сухие отходы попадают на конвейер, где разбираются по фракциям, прессуются и отправляются переработчикам. Разработчики модели полагают, что в общем объёме вторсырьё составит 10–15%. Нельзя не заметить — ожидания скромные, в Финляндии перерабатывается до 99%.

Ещё 35% городского мусора составят пищевые, растительные остатки, мелкая загрязнённая бумага и прочая мелочь. В закрытом цеху из них будет производится компост. Для ускорения процесса гниения с двух месяцев до двух недель предлагается использовать молочнокислые бактерии Pediococcus Pentosaceus. Отдельно отмечается, что это специальная разработка компании-резидента «Сколково». Возможно, уточнение используется для извлечения из градоначальника эмоции доверия.

Как бы мельком упоминается, что компостированием может заняться ГУП «МПБО-2» в Янино. О том, как непросто идут дела у этого предприятия, можно судить по десяткам тысяч тонн смешанного мусора, скопившегося на его площадке. Запахи и настроение местных жителей соответствующие. Там и сегодня теоретически производится компост. Беда в том, что продукция не находит спроса, а Роспотребнадзор и вовсе считает её натуральным мусором.

В новой реальности свалка МПБО благоухать не должна. От зловония, метана, серы, углекислого газа и аммиака укроют ангары и система биофильтров.

В качестве аргументов за авторы указывают, что при сжигании на ТЭЦ не нужно искать большие площади земли для строительства завода и создавать с нуля инфраструктуру. У ТЭЦ всё есть, они расположены рядом с городом и трассами, но есть и санитарная зона в 1 км. Экономия средств составляет примерно 30%, а срок строительства сокращается с семи до двух лет. Не нужно проходить общественные слушания, что крайне важно в нынешнее время, когда власть боится даже десятка протестующих. Предлагается и конкретный производитель котлов, финская фирма Valmet — у неё велика доля комплектующих, произведённых в России. В пример же, как водится, приводится успешный европейский опыт.

Опрошенные специалисты оценили вышеописанную модель как рабочую, но трудно реализуемую. Прежде всего у экспертов вызывает вопросы энергоёмкость того, что собираются сжигать. «Если извлечь из отходов пластик и прочее, хорошо горящее, то возникает вопрос, какая будет калорийность топлива и будет ли её достаточно», — отметил один из собеседников, добавив, что подобных проектов в России ещё никто не реализовывал. Другой собеседник заметил, что сортировочные площадки, исходя из логики, нужно размещать на ТЭЦ: «В ином случае представьте вереницы грузовиков, курсирующих по городу».

Академик РАН, председатель совета директоров и научный руководитель НПК «Механобр-техника» Леонид Вайсберг прокомментировал модель со скепсисом.

— Вилами по воде. Для начала, куда деть 35% компоста? Это невостребованный продукт, годный только для рекультивации полигонов. Мощностей его производить у МПБО нет, предприятие полностью загружено. Что касается использования RDF, то это пусть и небольшой, но мусоросжигательный завод. Требования же к очистке низкокалорийного топлива значительно серьёзнее, чем на ТЭЦ. И ещё вопрос: какого качества будет синтез газа, — отмечает эксперт, добавляя, что о подобных проектах в мире не слышал, а единственным приемлемым способом сжигания RDF считает цементные заводы: «Свежая известь полностью абсорбирует вредные вещества».

По словам Вайсберга, если власти думают, что схема с ТЭЦ нивелирует в общественном сознании сам факт мусоросжигания, он желает чиновникам «удачи».

Патриарх мусорного рынка, владелец «Автопарка №1 «Спецтранс» Анатолий Язев сам занимается производством RDF-топлива. Об идее он слышал, причём ещё в 2000-х, когда похожие предложения звучали от бывшего вице-губернатора Олега Виролайнена.

— До логического конца тогда дело не дошло. Мне лично модель нравится. Другое дело, что в Европе RDF сжигают на цементных заводах. В России такие есть в Туле и в Калуге. Двигаться в этом направлении необходимо, другого выхода у нас просто нет, — считает бизнесмен.

Руководитель управления Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов отметил, что если проект пройдёт федеральную экспертизу, то у Ленобласти не будет вариантов препятствовать реализации на ТЭЦ в Новом Девяткино. «Это объект «Газпрома», если у них с санитарной зоной всё в порядке, то помешать не получится», — говорит чиновник.

Любопытно, что сжигать RDF предлагается не только на Северной и Южной ТЭЦ. Как вариант упоминается и Северо-Западная ТЭЦ в поселке Ольгино, принадлежащая гиганту «Интер РАО». Компанию возглавляет Борис Ковальчук, сын товарища Владимира Путина Юрия Ковальчука. Пресс-служба компании на звонки 47news не ответила.

Зампредседателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, отвечающий за обращение с отходами, Кирилл Пащенко на звонок не ответил. Он, кстати, по словам коллег, недавно побывал в Японии, где осматривал мусоросжигательные производства. Вице-губернатор Николай Бондаренко последовал его примеру. Он недавно вернулся из Голландии, где разглядывал заводы по сжиганию мусора. Пресс-секретарь Александра Беглова Инна Карпушина не смогла оперативно ответить на вопросы 47news. Кстати, координировать обращение с отходами с Ленобластью, по предварительным данным, доверят не Бондаренко, а вице-губернатору по энергетике Максиму Шаскольскому, что косвенно подтверждает направление на ТЭЦ.

В пресс-службе ТГК-1 сообщили, что «такая бизнес-идея рассматривалась, но по итогам проработки она признана нецелесообразной для реализации в настоящее время». По словам собеседников 47news в большом «Газпроме», всё несколько сложнее и касается средств на реализацию проекта. Якобы монополия собиралась вложить свои средства, но рассчитывала на финансовую поддержку. Город же сослался на то, что у народного достояния и так всё хорошо, можно и раскошелиться ради общего блага: «Проект детально проработан, но теперь ясности нет».

Есть и другое мнение: «Газпром» просто устал ждать реакции медлительного Петербурга. В качестве подтверждения 47news показали письмо Алексея Миллера от августа 2018 года в адрес уже экс-губернатора Георгия Полтавченко. В нём Миллер тактично намекает, что городу стоит быть слегка порасторопнее.

«ПАО «Газпром», являясь социально ориентированной компанией, поддерживает реализацию социальных и экологических проектов, отвечающих общественным интересам. В рамках данных проектов рассматривается возможность размещения на базе электроэнергетических предприятий, входящих в группу «Газпром», объектов генерации, использующих возобновляемые источники энергии», — пишет Миллер, добавляя, что «Газпром» рассматривает на базе площадок ТГК-1 создание предприятий полного цикла в сфере обращения с отходами». Заканчивает своё письмо Миллер так: «Реализация столь масштабных проектов возможна только в условиях взаимной заинтересованности и тесного сотрудничества, а также наличия единой позиции».

Ответил Миллеру уже на тот момент исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. «Во исполнение указания президента о национальных целях и задачах об увеличении мусоропереработки», Беглов пишет Миллеру, что готов создать рабочую группу для обсуждения предложений «Газпрома». На тот момент на этом дело и сникло, говорят в монополии.

Сегодня же, по словам чиновников и игроков мусорного рынка, новая модель обращения с ТКО преподносится Беглову как единственно верная. Есть мнение, что новация активно продвигается полпредством президента по Северо-Западу. Одним из двигателей даже называют зама полпреда Вадима Потомского. Он курирует вопросы природоохранной деятельности и экологии. Заметим, новая модель укладывается в канву того, что мусорный оператор в Петербурге должен быть государственным.

По словам Потомского, он к идее сжигания RDF-топлива на ТЭЦ отношения не имеет и считает ее недостаточно проработанной.

— Но к сжиганию мы всё равно придём, а выход на RDF — это спасение. Просто нужна хорошая сортировка, чтобы от пластика не выделялись диоксины. Полигоны, которые есть сейчас, по-хорошему, надо закрывать. Они не соответствуют современным экологическим требованиям. В Москве три завода строится, один работает на территории города. Да, это дорого, да это требует субсидий, но так во всём мире. Государства защищают почву, воду и своих граждан, — прокомментировал Потомский.

Что же касается совещания между Петербургом и Ленобластью, с которого мы начали, то от администрации города на неё никто не собирается. Так себе отношение. Впрочем, и само совещание, скорее всего, будет отменено.

Виктор Смирнов,
47news

RDF-топливо (Refuse Derived Fuel) — это альтернативное топливо, полученное из отходов и мусора. Для производства используются фракции резины, бумаги, бытовых органических отходов, дерева, картона, кожи (кожзаменителя), синтетических волокон, текстиля, пластика, полимеров.

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Комментарии (11)

Karoteks
Не будет у нас нормального раздельного сбора мусора. По простой причине - на маленькой кухне негде поставить 2-3 ведра для мусора. А у большинства людей кухни не самые большие. Обычно мусорное ведро ставят под раковиной. И туда помещается только 1 ведро. Вот на этом весь раздельный сбор и будет заканчиваться.
perekuz
Разруха, как известно, в головах. Не представляю как будут участвовать в раздельном сборе мусора люди, выбрасывающие из окон пакеты с мусором. Не хочу обижать никого, но человек, привыкший бросать бумажки и окурки под ноги в поле или лесу, не может (в голове) принять обычную урну.
efela
Они собираются жечь эту дрянь, практически в черте города даже без предварительной сортировки? Я понимаю, что финансовая составляющая кажется ребятам привлекательной, но ведь и они и их близкие будут дышать этим. Не успели горожане разжиться медицинскими масками, надо закупать противогазы? Фонтанка напишет, где это можно сделать? Какие пансионаты будут переделаны под онкологические хосписы?
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