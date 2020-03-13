Петербург бросит в печь 1 млн тонн мусора. Половину — в Новом Девяткино, вторую — в Колпино

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47news показывает модель и то, насколько рационально предложение Миллера при помощи полпредства.

В правительстве Ленобласти на 13 марта было назначено совещание «по вопросу размещения коммунальных отходов, образующихся в Петербурге, на полигонах Ленинградской области». За подписью городского вице-губернатора Николая Бондаренко приглашение получили руководители профильных компаний. Накануне, 12 марта, губернаторы Беглов и Дрозденко обсудили интеграцию регионов. В эту повестку входит и тема отходов. Как говорят, в конце прошлой недели Беглову представлена революционная модель обращения с городским мусором. Речь идет о 1,8 млн тонн в год. 47news ознакомился как со схемой, так и с пояснительной запиской.



Если разматывать цепочку в обратную сторону, то на Северной и Южной ТЭЦ предлагается сжигать RDF-топливо. Первый объект расположен в Новом Девяткино, второй — на Софийской улице в Петербурге. Принадлежат ПАО «ТГК-1», которым владеет дочка «Газпрома» — «Газпром энергохолдинг». В инфраструктуру ТЭЦ предлагается интегрировать специальные блоки-котлы. В результате сжигания или тления в них RDF образуется синтез-газ. После очистки он смешивается с природным в пропорции 30 на 70 и отправляется на генерацию тепла и электричества. «Для городских нужд», — подчёркивается в пояснении. При сжигании 12% придётся на золу 3–4 класса опасности. Её предлагается использовать при строительстве дорог. На полигон должно уезжать не более 3%.

Есть и ремарка. Специалисты «Газпром энергохолдинга» за два прошедших года проделали серьёзную работу по базовому инжинирингу проекта. Известно также, что модель рассматривалась на научно-техническом совете «Газпрома».

Топливо же собираются изготавливать на четырёх новых сортировочных комплексах: два будут расположены на юге Петербурга и два — на севере. Мощность каждого — 450 тысяч тонн мусора ежегодно. Итого — упомянутые 1,9 млн. При этом 50–55% городского мусора проектанты решительно считают неподдающимися переработке. Эта часть и пойдёт на производство RDF. То есть речь примерно о миллионе тонн исходной массы в год, что равно 250–450 тысячам тонн топлива.



Расположение площадок не уточняется, а задача найти их в городе — точно не из простых. Исходя из заявленной мощности, санитарная зона должна доходить до километра. Но процесс описан: сухие и «мокрые» отходы складируются отдельно. Для этого предлагается ввести дуальный сбор мусора с двумя типами контейнеров во дворах. В синий жители должны скидывать то, что годно для переработки, — ПЭТ-бутылки, стекло, бумагу, пластик и металл. В серый — органические и смешанные отходы. Планируется также разместить площадки для крупногабаритного мусора.

Таким образом, нивелируется попытка внедрить раздельный сбор мусора, о котором немало говорят в последнее время. Авторы новой концепции находят объяснение. Во-первых, в Петербурге 15 тысяч мусоропроводов, а значит, фракции невозможно выкинуть раздельно. Во-вторых, не везде есть возможность установить большое количество баков под разные виды отходов. В-третьих, перевозчикам нужно увеличивать автопарк в несколько раз. Утверждения можно назвать спорными. Мусоропроводы в любом случае — пережиток прошлого. Баки под раздельный сбор значительно меньшего размера, чем обычные, а парк мусоровозов нужен практически тот же, что и под дуальный сбор, — для сухого и мокрого.



После доставки на сортировочные комплексы сухие отходы попадают на конвейер, где разбираются по фракциям, прессуются и отправляются переработчикам. Разработчики модели полагают, что в общем объёме вторсырьё составит 10–15%. Нельзя не заметить — ожидания скромные, в Финляндии перерабатывается до 99%.

Ещё 35% городского мусора составят пищевые, растительные остатки, мелкая загрязнённая бумага и прочая мелочь. В закрытом цеху из них будет производится компост. Для ускорения процесса гниения с двух месяцев до двух недель предлагается использовать молочнокислые бактерии Pediococcus Pentosaceus. Отдельно отмечается, что это специальная разработка компании-резидента «Сколково». Возможно, уточнение используется для извлечения из градоначальника эмоции доверия.

Как бы мельком упоминается, что компостированием может заняться ГУП «МПБО-2» в Янино. О том, как непросто идут дела у этого предприятия, можно судить по десяткам тысяч тонн смешанного мусора, скопившегося на его площадке. Запахи и настроение местных жителей соответствующие. Там и сегодня теоретически производится компост. Беда в том, что продукция не находит спроса, а Роспотребнадзор и вовсе считает её натуральным мусором.



В новой реальности свалка МПБО благоухать не должна. От зловония, метана, серы, углекислого газа и аммиака укроют ангары и система биофильтров.

В качестве аргументов за авторы указывают, что при сжигании на ТЭЦ не нужно искать большие площади земли для строительства завода и создавать с нуля инфраструктуру. У ТЭЦ всё есть, они расположены рядом с городом и трассами, но есть и санитарная зона в 1 км. Экономия средств составляет примерно 30%, а срок строительства сокращается с семи до двух лет. Не нужно проходить общественные слушания, что крайне важно в нынешнее время, когда власть боится даже десятка протестующих. Предлагается и конкретный производитель котлов, финская фирма Valmet — у неё велика доля комплектующих, произведённых в России. В пример же, как водится, приводится успешный европейский опыт.

Опрошенные специалисты оценили вышеописанную модель как рабочую, но трудно реализуемую. Прежде всего у экспертов вызывает вопросы энергоёмкость того, что собираются сжигать. «Если извлечь из отходов пластик и прочее, хорошо горящее, то возникает вопрос, какая будет калорийность топлива и будет ли её достаточно», — отметил один из собеседников, добавив, что подобных проектов в России ещё никто не реализовывал. Другой собеседник заметил, что сортировочные площадки, исходя из логики, нужно размещать на ТЭЦ: «В ином случае представьте вереницы грузовиков, курсирующих по городу».



Академик РАН, председатель совета директоров и научный руководитель НПК «Механобр-техника» Леонид Вайсберг прокомментировал модель со скепсисом.

— Вилами по воде. Для начала, куда деть 35% компоста? Это невостребованный продукт, годный только для рекультивации полигонов. Мощностей его производить у МПБО нет, предприятие полностью загружено. Что касается использования RDF, то это пусть и небольшой, но мусоросжигательный завод. Требования же к очистке низкокалорийного топлива значительно серьёзнее, чем на ТЭЦ. И ещё вопрос: какого качества будет синтез газа, — отмечает эксперт, добавляя, что о подобных проектах в мире не слышал, а единственным приемлемым способом сжигания RDF считает цементные заводы: «Свежая известь полностью абсорбирует вредные вещества».

По словам Вайсберга, если власти думают, что схема с ТЭЦ нивелирует в общественном сознании сам факт мусоросжигания, он желает чиновникам «удачи».

Патриарх мусорного рынка, владелец «Автопарка №1 «Спецтранс» Анатолий Язев сам занимается производством RDF-топлива. Об идее он слышал, причём ещё в 2000-х, когда похожие предложения звучали от бывшего вице-губернатора Олега Виролайнена.

