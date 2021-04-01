Природа, а не энергия. Обращением с отходами в Петербурге будет заниматься «зелёный» комитет Смольного

Ранее комитет по природопользованию сам в короткое время сменил несколько кураторов: после ухода из правительства вице-губернатора Владимира Кириллова направление сначала передоверили Николаю Бондаренко, а затем — Валерию Пикалеву .

Информацию о предполагаемом распределении полномочий «Фонтанке» 1 апреля подтвердили несколько источников в Смольном. По их словам, именно комитет по природопользованию будет заниматься взаимодействием с «Невским экологическим оператором», который должен стать единым региональным оператором по обращению с отходами в Петербурге. Председатель комитета Денис Беляев оставил этот вопрос без комментария.

При этом на уровне слухов сообщалось, что комитет передадут «энергетическому» вице-губернатору Сергею Дрегвалю. Его же блок должен был отвечать за обращение с отходами в Петербурге, где готовятся запустить отраслевую реформу. В новой конструкции получается, что на уровне вице-губернаторов курировать направление будет Валерий Пикалев; ранее он был вице-губернатором Ленинградской области, где располагаются и будут располагаться объекты мусоропереработки и размещения для петербургских отходов.

В начале недели вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что достигнута договоренность о трех участках в Ленинградской области, где появятся предприятия для переработки городского мусора. 47news уточнили их расположение.

АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года. Кроме Петербурга и Ленобласти, его учредили ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Директором назначена Екатерина Горшкова, экс-директор «Петроэлектросбыта». Считается, что именно НЭО станет региональным отраслевым оператором в Петербурге. В Ленобласти этот статус уже есть у «Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области».