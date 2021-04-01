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Природа, а не энергия. Обращением с отходами в Петербурге будет заниматься «зелёный» комитет Смольного

Комитет по природопользованию Петербурга будет ответственным за обращение с отходами в городе

По данным «Фонтанки», в Петербурге планируют перестроить систему кураторства обращения с отходами. Раньше предполагалось, что ведущим комитетом станет энергетический, теперь — комитет по природопользованию.

Информацию о предполагаемом распределении полномочий «Фонтанке» 1 апреля подтвердили несколько источников в Смольном. По их словам, именно комитет по природопользованию будет заниматься взаимодействием с «Невским экологическим оператором», который должен стать единым региональным оператором по обращению с отходами в Петербурге. Председатель комитета Денис Беляев оставил этот вопрос без комментария.

Ранее комитет по природопользованию сам в короткое время сменил несколько кураторов: после ухода из правительства вице-губернатора Владимира Кириллова направление сначала передоверили Николаю Бондаренко, а затем — Валерию Пикалеву.

При этом на уровне слухов сообщалось, что комитет передадут «энергетическому» вице-губернатору Сергею Дрегвалю. Его же блок должен был отвечать за обращение с отходами в Петербурге, где готовятся запустить отраслевую реформу. В новой конструкции получается, что на уровне вице-губернаторов курировать направление будет Валерий Пикалев; ранее он был вице-губернатором Ленинградской области, где располагаются и будут располагаться объекты мусоропереработки и размещения для петербургских отходов.

В начале недели вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что достигнута договоренность о трех участках в Ленинградской области, где появятся предприятия для переработки городского мусора. 47news уточнили их расположение.

АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года. Кроме Петербурга и Ленобласти, его учредили ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Директором назначена Екатерина Горшкова, экс-директор «Петроэлектросбыта». Считается, что именно НЭО станет региональным отраслевым оператором в Петербурге. В Ленобласти этот статус уже есть у «Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области».

В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.

Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал губернатор Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе».

В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами. АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года

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