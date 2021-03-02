Илья Гудков сменил РЭО на НЭО. Бывший глава федерального мусорного оператора прозвучал в контексте единого оператора Петербурга и Ленобласти

Бывший глава Российского экологического оператора Илья Гудков начал сотрудничество с Невским экологическим оператором. Эта компания должна взять на себя обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



2 марта телеграм-канал Trash-economy обратил внимание на то, как оформлена заявка Ильи Гудкова для участия в форуме «Чистая страна». В качестве места работы указан Невский экологический оператор (НЭО), в качестве должности — руководитель направления GR.

В пресс-службе НЭО отказались комментировать это обстоятельство. Сам Илья Гудков ответил «Фонтанке», что в таком виде информация в заявке не должна была отобразиться, и назвал это технической ошибкой. При этом он не отрицает, что помогает Невскому экологическому оператору по ряду вопросов, хотя и не оформлен там официально. На вопрос, ждать ли его в штате потенциально главной отраслевой компании региона, он ответил: «Время покажет».