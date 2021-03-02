Илья Гудков сменил РЭО на НЭО. Бывший глава федерального мусорного оператора прозвучал в контексте единого оператора Петербурга и Ленобласти

Бывший глава Российского экологического оператора Илья Гудков начал сотрудничество с Невским экологическим оператором. Эта компания должна взять на себя обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2 марта телеграм-канал Trash-economy обратил внимание на то, как оформлена заявка Ильи Гудкова для участия в форуме «Чистая страна». В качестве места работы указан Невский экологический оператор (НЭО), в качестве должности — руководитель направления GR.
В пресс-службе НЭО отказались комментировать это обстоятельство. Сам Илья Гудков ответил «Фонтанке», что в таком виде информация в заявке не должна была отобразиться, и назвал это технической ошибкой. При этом он не отрицает, что помогает Невскому экологическому оператору по ряду вопросов, хотя и не оформлен там официально. На вопрос, ждать ли его в штате потенциально главной отраслевой компании региона, он ответил: «Время покажет».
Около года назад глава правительства Михаил Мишустин вместо Дениса Буцаева назначил Гудкова главой Российского экологического оператора, который курирует проведение в стране реформы по обращению с отходами. Уже в октябре он покинул должность, сейчас компанию снова возглавляет Буцаев. Сам Гудков еще до прихода в отрасль обращения с отходами руководил ФК «Ространсмодернизация», а в 2008–2012 годах был главой Агентства стратегических инвестиций Санкт-Петербурга.
АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года. Кроме Петербурга и Ленобласти, его учредили ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Директором назначена Екатерина Горшкова, экс-директор «Петроэлектросбыта». Считается, что именно НЭО займется разработкой и реализацией концепции обращения с отходами двух регионов.