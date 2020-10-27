Глава Российского экологического оператора уходит в отставку. Он проработал меньше года

Илья Гудков покидает должность гендиректора Российского экологического оператора. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Минприроды России. Решение было принято после разработки федеральной схемы по обращению с отходами.



«Восемь месяцев — не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной. Это создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом. А именно — сокращение в два раза захоронения и стопроцентная обработка отходов», — приводятся слова Гудкова. Он добавил, что уход не является спонтанным решением.

