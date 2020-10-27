Глава Российского экологического оператора уходит в отставку. Он проработал меньше года
Илья Гудков покидает должность гендиректора Российского экологического оператора. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Минприроды России. Решение было принято после разработки федеральной схемы по обращению с отходами.
«Восемь месяцев — не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной. Это создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом. А именно — сокращение в два раза захоронения и стопроцентная обработка отходов», — приводятся слова Гудкова. Он добавил, что уход не является спонтанным решением.
В ведомстве пояснили, что после рассмотрения в Минприроды схему должно утвердить правительство, после чего она ляжет в основу детального плана реализации мусорной реформы.
Глава министерства Дмитрий Кобылкин прокомментировал, что в настоящее время наступает следующий этап реализации, в рамках которого необходимо обеспечить привлечение инвестиций. «Построением полного инвестиционного цикла и предстоит заняться новому главе ППК РЭО», — заключил чиновник.
Напомним, Гудков возглавил мусорного госоператора в январе 2020 года. До этого он занимал должность гендиректора ФКУ «Ространсмодернизация». А в 2008–2012 годах руководил Агентством стратегических инвестиций Санкт-Петербурга.