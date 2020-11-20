Бюрократический ресайклинг. Денис Буцаев сделал круг и снова стал директором Российского экологического оператора

Денис Буцаев назначен директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО), которая курирует проведение мусорной реформы в стране. Его уволили с этой должности год назад.
Соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина о назначении опубликовано на сайте кабмина 20 ноября. Буцаев назначен директором на три года.
Напомним, в первый раз Денис Буцаев возглавил РЭО в феврале 2019 года. Однако в ноябре, на фоне неудовлетворительного хода реформы, был проведен ряд переназначений: в Минприроды сменился профильный замминистра (на место замминистра Владимира Логинова пришел Константин Румянцев). Затем премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева. Предполагалось, что его место займет Михаил Мень, однако в итоге РЭО возглавил Илья Гудков, который в 2008–2012 годах руководил Агентством стратегических инвестиций Санкт-Петербурга. Он также продержался несколько месяцев и покинул должность в октябре 2020-го. Буцаев за это время успел недолго побыть замгубернатора Белгородской области и теперь вернулся в РЭО.
РЭО курирует проведение реформы по обращению с коммунальными отходами. В большинстве регионов она стартовала в 2019 году, было выбрано около 250 компаний, которые должны стать региональными операторами. В отношении Петербурга, Москвы и Севастополя Госдума приняла специальный закон, который позволил отсрочить начало работы единых операторов на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.
Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе». В конце сентября стало известно о письме главы Минприроды президенту, где он сообщает, что законодательных препятствий для работы одного оператора в двух разных субъектах нет. В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами. Оно также примет участие в конкурсе на статус регионального оператора в Санкт-Петербурге, а в его состав войдут ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Создание общества планируется завершить до конца 2020 года.