Бюрократический ресайклинг. Денис Буцаев сделал круг и снова стал директором Российского экологического оператора

Денис Буцаев назначен директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО), которая курирует проведение мусорной реформы в стране. Его уволили с этой должности год назад.

Соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина о назначении опубликовано на сайте кабмина 20 ноября. Буцаев назначен директором на три года.

Напомним, в первый раз Денис Буцаев возглавил РЭО в феврале 2019 года. Однако в ноябре, на фоне неудовлетворительного хода реформы, был проведен ряд переназначений: в Минприроды сменился профильный замминистра (на место замминистра Владимира Логинова пришел Константин Румянцев). Затем премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева. Предполагалось, что его место займет Михаил Мень, однако в итоге РЭО возглавил Илья Гудков, который в 2008–2012 годах руководил Агентством стратегических инвестиций Санкт-Петербурга. Он также продержался несколько месяцев и покинул должность в октябре 2020-го. Буцаев за это время успел недолго побыть замгубернатора Белгородской области и теперь вернулся в РЭО.