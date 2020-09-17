Губернаторский корпус покидает еще один старожил. Евгения Савченко в Белгородской области сменит экс-глава мусорного госоператора
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко досрочно уходит в отставку. Как сообщает его пресс-служба, об этом он заявил 17 сентября на рабочей встрече с руководителями органов власти региона.
Савченко возглавлял регион с 1993 года. На прошедших 13 сентября выборах он избрался депутатом областной думы, однако и там не задержится. 22 сентября, на первом заседании регионального парламента, его планируют направить представлять интересы Белгородской области в Совет Федерации.
На том же совещании Савченко представил нового первого заместителя губернатора — экс-главу мусорного госоператора Дениса Буцаева. Как пишут местные СМИ и сообщают источники РБК, именно Буцаев станет врио главы Белгородской области.
Евгений Савченко начинал политическую карьеру еще в СССР — он работал в партийных органах районного и областного звена. Главой администрации Белгородской области он впервые стал в 1993 году. В мае 2003-го избран губернатором региона, с тех пор неоднократно переизбирался, в последний раз — в 2017 году.
Денис Буцаев является юристом по образованию, в 2013-м стал советником губернатора Московской области, затем занимал пост министра инвестиций и инноваций региона. В феврале 2019-го назначен директором Российского экологического оператора (РЭО), в ноябре отправлен в отставку.