Губернаторский корпус покидает еще один старожил. Евгения Савченко в Белгородской области сменит экс-глава мусорного госоператора

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко досрочно уходит в отставку. Как сообщает его пресс-служба, об этом он заявил 17 сентября на рабочей встрече с руководителями органов власти региона.



Савченко возглавлял регион с 1993 года. На прошедших 13 сентября выборах он избрался депутатом областной думы, однако и там не задержится. 22 сентября, на первом заседании регионального парламента, его планируют направить представлять интересы Белгородской области в Совет Федерации.



На том же совещании Савченко представил нового первого заместителя губернатора — экс-главу мусорного госоператора Дениса Буцаева. Как пишут местные СМИ и сообщают источники РБК, именно Буцаев станет врио главы Белгородской области.