ФАС поставила петербургский мусор на паузу. Жалобу на конкурс по выбору регоператора рассмотрят на следующей неделе

В Федеральной антимонопольной службе 5 августа состоялось заседание комиссии по жалобе ЛОЭК к комитету по природопользованию Петербурга. Компанию не устраивает документация мегаконкурса на выбор регионального оператора по обращению с отходами.



Как сообщает 47news, комиссия заслушала стороны по видеосвязи и объявила перерыв до 9 августа. При этом за час до заседания должна была пройти процедура вскрытия конвертов с предложениями участников, однако ее не провели. Это может означать, что вскрытие придется переназначать на новую дату с уведомлением всех участников.

