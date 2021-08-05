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ФАС поставила петербургский мусор на паузу. Жалобу на конкурс по выбору регоператора рассмотрят на следующей неделе

ФАС перенесла рассмотрение жалобы на выбор мусорного оператора в Петербурге

В Федеральной антимонопольной службе 5 августа состоялось заседание комиссии по жалобе ЛОЭК к комитету по природопользованию Петербурга. Компанию не устраивает документация мегаконкурса на выбор регионального оператора по обращению с отходами.

Как сообщает 47news, комиссия заслушала стороны по видеосвязи и объявила перерыв до 9 августа. При этом за час до заседания должна была пройти процедура вскрытия конвертов с предложениями участников, однако ее не провели. Это может означать, что вскрытие придется переназначать на новую дату с уведомлением всех участников.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала о жалобе накануне. Учредителем ЛОЭК является Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области, которая выполняет функции регоператора в 47-м регионе. Сам конкурс объявлен для выбора оператора в Петербурге, стоимость контракта на 10 лет — 131 млрд рублей. Главным претендентом является НЭО — совместное предприятие Петербурга, Ленобласти, ВТБ и «Интер РАО». Подробнее о том, что стоит за антимонопольной схваткой участников, читайте на «Фонтанке».

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