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Пятьдесят оттенков мусорных пакетов. Горожане продолжают рисовать карту самых замусоренных районов Петербурга

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Список лидеров по числу заявок на несвоевременный вывоз мусора в Петербурге пополнился еще одним районом. К Невскому и Приморскому присоединился Выборгский — во всех трех работает «Эко Лэнд», в Невском — еще и «Ресурс Атэ». Также много жалоб поступает из Калининского и Курортного, но до самых проблемных эти районы пока не дотягивают.


Оставшиеся 13 районов «Невский экологический оператор» условно поместил в зеленую зону. Оттуда приходит меньше заявок, чем из районов-лидеров. Как сообщили 7 января в пресс-службе НЭО, всего за шестой день работы вывезено 44,5 тысячи кубометров отходов. В четверг на линии работали 417 мусоровозов, оператор получил 798 обращений горожан, что на 103 (11 %) меньше, чем днем ранее.

«Жители Невского района в доме по адресу: Шлиссельбургский проспект, д. 8, кор. 2, лит. А, задыхаются от мусора. С начала 2022 года возле парадных копятся горы мусора. В парадную приходится практически забегать, потому что невозможно выдержать запах, мусоропроводы засорены, в доме стали появляться тараканы, а по улицам бегают стаи крыс», — пожаловалась «Фонтанке» читательница Ирина.

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Читатель Дмитрий был немногословен. Прислал в редакцию лишь фото мусорных баков по адресу: Новая улица, 51, с подписью: «С мусором — жить!» Также без лишних слов обошлась читательница Екатерина из дома 14, к. 1, по проспекту Пятилеток.

Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий
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Мусорная реформа в Петербурге на старте забуксовала из-за новогодней нагрузки. Контейнерные площадки оказались переполнены, а доступ к ним затрудняли запаркованные дворы. В основном автомобилисты с пониманием отнеслись к призывам освободить проезды, но, похоже, кое-где автомобили всё еще загораживают путь.

Фото: читательница «Фонтанки» Гюльнара
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Петербуржцы из всех районов, не только из «лидирующих», также заполняют гневными обращениями соцсети оператора.

«Обуховской Обороны, 138, к. 2. Скоро будет не проехать», — предупреждает в группе во «ВКонтакте» Анна.

Фото: Анна Евлампиевва
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«Вот обстановка на 7.01.22, 17:55, Невский район, ул. Чудновского, дом 8. Сегодня были обращения во все региональные инстанции (результат нулевой). Завтра будем обращаться на следующий уровень», — пригрозила Татьяна.

Фото: Татьяна Смирнова
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«ЖК «Пульс на набережной» — с 1-го января ни разу мусор не был вывезен, по крайней мере, складывается такое предположение, исходя из того, что сейчас творится у нас. Баки давно стоят переполненные на парковке, а в мусоросборной камере мусор вываливается из дверей», — пожаловалась Татьяна.

Фото: Татьяна Чекмарева
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«Проспект Большевиков, 7, к. 3, ни разу, к сожалению, так и не вывезли, предыдущие комменты удалили, хотя нецензурные выражения не использую. Я понимаю, что вы стараетесь, но неужели для вас это стало неожиданностью, что необходимо вывозить увеличенный объем мусора?» — спрашивает Иван.

Фото: Иван Колешня
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При этом некоторые заявки уже приняты в работу, а часть уже обработана. «Хоть в целом в Приморском районе всё плохо, но, видимо, постоянные звонки жителей нашего дома дали результаты», — поделился фото пустых контейнеров Алексей.

Помимо запаркованных дворов, проезд мусоровозов осложнила плохая погода. Жилищные инспекторы за первую неделю января проверили 1000 многоквартирных домов во всех 18 районах Петербурга и почти на трети адресов нашли нарушения. Более половины из них касались уборки снега с крыш и несвоевременного вывоза мусора. С начала 2022 года возбуждено 55 административных дел, в том числе в отношении «Невского экологического оператора», на общую сумму 6,4 млн рублей.

Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий
Фото: читательница «Фонтанки» Гюльнара
Фото: Анна Евлампиевва
Фото: Татьяна Смирнова
Фото: Татьяна Чекмарева
Фото: Иван Колешня

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Комментарии (15)

263306601
Сейчас КВИТАНЦИИ в Феврале начнут поступать, с новыми расценками по метражу... и не важно вывезли у вас ТБО или нет..., главное платите ... ведь договор они как будто бы уже заключили со всеми на 16 день начиная с 01.01.2022 и не важно, что вы не хотите их иметь и заключать с таким «ответственным» оператором договор..., важно что ЦЕНА будет интересная... нам всем «понравиться»...
С Рождеством Всех !!!
AP-SPb
Какие у нас несознательные граждане! Вот неужели нельзя потерпеть месяцок-другой-третий? Там и снег растает, и мусор начнёт в перегной превращаться... Вы что, хотите как в Казахстане?
mavar
Всё просто. Набрали в очередной раз "эффективных манагеров", которые только бабло пилить умеют. А мусор они ранее только в виде пакетика своего воспринимали. Огласите список руководства оператора. Оценим.
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