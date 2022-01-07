Пятьдесят оттенков мусорных пакетов. Горожане продолжают рисовать карту самых замусоренных районов Петербурга

Список лидеров по числу заявок на несвоевременный вывоз мусора в Петербурге пополнился еще одним районом. К Невскому и Приморскому присоединился Выборгский — во всех трех работает «Эко Лэнд», в Невском — еще и «Ресурс Атэ». Также много жалоб поступает из Калининского и Курортного, но до самых проблемных эти районы пока не дотягивают.

Оставшиеся 13 районов «Невский экологический оператор» условно поместил в зеленую зону. Оттуда приходит меньше заявок, чем из районов-лидеров. Как сообщили 7 января в пресс-службе НЭО, всего за шестой день работы вывезено 44,5 тысячи кубометров отходов. В четверг на линии работали 417 мусоровозов, оператор получил 798 обращений горожан, что на 103 ( 11 % ) меньше, чем днем ранее.



«Жители Невского района в доме по адресу: Шлиссельбургский проспект, д. 8 , кор. 2, лит. А , задыхаются от мусора. С начала 2022 года возле парадных копятся горы мусора. В парадную приходится практически забегать, потому что невозможно выдержать запах, мусоропроводы засорены, в доме стали появляться тараканы, а по улицам бегают стаи крыс», — пожаловалась «Фонтанке» читательница Ирина.

Фото: читательница «Фонтанки» Ирина Фото: читательница «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться







Читатель Дмитрий был немногословен. Прислал в редакцию лишь фото мусорных баков по адресу: Новая улица, 51, с подписью: «С мусором — жить!» Также без лишних слов обошлась читательница Екатерина из дома 14, к. 1, по проспекту Пятилеток.

Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий Поделиться Поделиться







Фото: читательница «Фонтанки» Екатерина Фото: читательница «Фонтанки» Екатерина Поделиться Поделиться







Мусорная реформа в Петербурге на старте забуксовала из-за новогодней нагрузки. Контейнерные площадки оказались переполнены, а доступ к ним затрудняли запаркованные дворы. В основном автомобилисты с пониманием отнеслись к призывам освободить проезды, но, похоже, кое-где автомобили всё еще загораживают путь.

Фото: читательница «Фонтанки» Гюльнара Поделиться Поделиться







Петербуржцы из всех районов, не только из «лидирующих», также заполняют гневными обращениями соцсети оператора.



«Обуховской Обороны, 138, к. 2. Скоро будет не проехать», — предупреждает в группе во «ВКонтакте» Анна.

Фото: Анна Евлампиевва Поделиться Поделиться







«Вот обстановка на 7.01.22, 17:55, Невский район, ул. Чудновского, дом 8. Сегодня были обращения во все региональные инстанции (результат нулевой). Завтра будем обращаться на следующий уровень», — пригрозила Татьяна.

Фото: Татьяна Смирнова Поделиться Поделиться







«ЖК «Пульс на набережной» — с 1-го января ни разу мусор не был вывезен, по крайней мере, складывается такое предположение, исходя из того, что сейчас творится у нас. Баки давно стоят переполненные на парковке, а в мусоросборной камере мусор вываливается из дверей», — пожаловалась Татьяна.

Фото: Татьяна Чекмарева Поделиться Поделиться







«Проспект Большевиков, 7, к. 3, ни разу, к сожалению, так и не вывезли, предыдущие комменты удалили, хотя нецензурные выражения не использую. Я понимаю, что вы стараетесь, но неужели для вас это стало неожиданностью, что необходимо вывозить увеличенный объем мусора?» — спрашивает Иван.



Фото: Иван Колешня Поделиться Поделиться







При этом некоторые заявки уже приняты в работу, а часть уже обработана. «Хоть в целом в Приморском районе всё плохо, но, видимо, постоянные звонки жителей нашего дома дали результаты», — поделился фото пустых контейнеров Алексей.



Помимо запаркованных дворов, проезд мусоровозов осложнила плохая погода. Жилищные инспекторы за первую неделю января проверили 1000 многоквартирных домов во всех 18 районах Петербурга и почти на трети адресов нашли нарушения. Более половины из них касались уборки снега с крыш и несвоевременного вывоза мусора. С начала 2022 года возбуждено 55 административных дел, в том числе в отношении «Невского экологического оператора», на общую сумму 6,4 млн рублей.

