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В Петербурге из-за снега и мусора возбудили 55 административных дел с начала года

Жилищные инспекторы за первую неделю года проверили около 1000 многоквартирных домов во всех 18 районах Петербурга. Почти на трети адресов нашлись нарушения, ставшие основой для административных дел, в том числе в отношении «Невского экологического оператора».

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Фото: Сергей Михайличенко/Фонтанка.ру/архив
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Как сообщили 7 января в пресс-службе Госжилинспекции, сотрудники ведомства проверили работу 24 государственных, 40 частных управляющих компаний, 31 ТСЖ и ЖСК. Нарушения нашли на 29 % проверенных адресов. Наибольшая доля нареканий пришлась на уборку снега с крыш (37 %) и невывоз мусора с контейнерных площадок (20 %).

По итогам проверки возбуждено 55 административных дел, в том числе в отношении регоператора твердых коммунальных отходов — «Невского экологического оператора». Нарушителям грозит взыскание на общую сумму 6,4 млн рублей.

Также главам районов направлены письма-представления с фотофиксацией о необходимости принять меры, чтобы причины и условия появления нарушений были устранены. Инспекция каждый день проверяет уборку снега и наледи, следит за вывозом снега с придомовых территорий и огораживанием опасных зон.

Мусорная реформа в Петербурге на старте забуксовала из-за новогодней нагрузки. Контейнерные площадки оказались переполнены, а доступ к ним затрудняли запаркованные дворы. Когда проблема отошла на второй план, в городе испортилась погода. Снегопады осложнили работу «Невского экологического оператора». По данным компании, больше всего на несвоевременную уборку мусора жалуются жители Приморского и Невского районов.

Фото: Сергей Михайличенко/Фонтанка.ру/архив

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Комментарии (14)

Alex000
И?
Толку-то?
Чёрт Опасный
Читаю - В петербурге из-за снега мусора возбудили... - несколько раз пришлось прочитать.
ДуремарСПб.
На Сбеглова ничего не возбудили?
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