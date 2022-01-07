В Петербурге из-за снега и мусора возбудили 55 административных дел с начала года

Как сообщили 7 января в пресс-службе Госжилинспекции, сотрудники ведомства проверили работу 24 государственных, 40 частных управляющих компаний, 31 ТСЖ и ЖСК. Нарушения нашли на
По итогам проверки возбуждено 55 административных дел, в том числе в отношении регоператора твердых коммунальных отходов — «Невского экологического оператора». Нарушителям грозит взыскание на общую сумму 6,4 млн рублей.
Также главам районов направлены письма-представления с фотофиксацией о необходимости принять меры, чтобы причины и условия появления нарушений были устранены. Инспекция каждый день проверяет уборку снега и наледи, следит за вывозом снега с придомовых территорий и огораживанием опасных зон.
Мусорная реформа в Петербурге на старте забуксовала из-за новогодней нагрузки. Контейнерные площадки оказались переполнены, а доступ к ним затрудняли запаркованные дворы. Когда проблема отошла на второй план, в городе испортилась погода. Снегопады осложнили работу «Невского экологического оператора». По данным компании, больше всего на несвоевременную уборку мусора жалуются жители Приморского и Невского районов.