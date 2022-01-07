В Петербурге из-за снега и мусора возбудили 55 административных дел с начала года

Как сообщили 7 января в пресс-службе Госжилинспекции, сотрудники ведомства проверили работу 24 государственных, 40 частных управляющих компаний, 31 ТСЖ и ЖСК. Нарушения нашли на 29 % проверенных адресов. Наибольшая доля нареканий пришлась на уборку снега с крыш ( 37 % ) и невывоз мусора с контейнерных площадок ( 20 % ).



По итогам проверки возбуждено 55 административных дел, в том числе в отношении регоператора твердых коммунальных отходов — «Невского экологического оператора». Нарушителям грозит взыскание на общую сумму 6,4 млн рублей.

