Машины убрали, погода испортилась. Регоператор назвал самые замусоренные районы Петербурга

Как сообщает «Невский экологический оператор» 6 января, за прошедшие сутки вывезено 45 100 кубометров отходов. Объёмы растут день ото дня: по итогам 4 января с контейнерных площадок убрали 43,5 тысячи кубометров, 3-го числа вывезли на полторы тысячи меньше. Число мусоровозов на линии увеличили до 423 .

О заваленных площадках продолжают сообщать жители Выборгского, Калининского и Курортного, но в лидерах Невский и Приморский районы.



«Ситуацию осложняют тяжёлые погодные условия, не везде мусоровоз может беспрепятственно подъехать к контейнерной площадке. В некоторых случаях техника, отправленная по заявке, не может за раз вывезти все отходы, приходится делать дополнительные рейсы, что ведёт к задержке графика. Некоторые контейнеры заполняются строительными отходами, что также усложняет загрузку ТКО, так как строительный мусор может повредить мусоровоз и не подлежит вывозу», — говорится в сообщении оператора.



Кроме того, в реестре мест накопления остаются неучтённые адреса — на связь успели выйти не все управляющие компании. Нерасторопность объясняют сжатыми сроками, в которые проводилась договорная компания «по не зависящим от двух сторон причинам».



В январе для Петербурга началась новая мусорная реальность. Старт работы оператора прошёл на фоне новогодней нагрузки с переполненными контейнерными площадками. Главной причиной назвали запаркованные дворы. Накануне в ГАТИ отчитались, что автомобилисты Невского и Калининского районов с пониманием отнеслись к призыву НЭО и освободили подъезды.

