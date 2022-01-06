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Машины убрали, погода испортилась. Регоператор назвал самые замусоренные районы Петербурга

Приморский и Невский районы Петербурга лидируют по числу заявок на несвоевременный вывоз мусора. Уборку осложняют головотяпство управляющих организаций и плохая погода.

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Как сообщает «Невский экологический оператор» 6 января, за прошедшие сутки вывезено 45 100 кубометров отходов. Объёмы растут день ото дня: по итогам 4 января с контейнерных площадок убрали 43,5 тысячи кубометров, 3-го числа вывезли на полторы тысячи меньше. Число мусоровозов на линии увеличили до 423.

«Экологический оператор собственными силами помогает генподрядчику с вывозом ТКО», — говорится в сообщении.

Из Адмиралтейского, Красногвардейского, Пушкинского, Центрального, Кронштадтского, Василеостровского, Колпинского, Московского, Фрунзенского районов жалоб практически нет.

Фото: «Невский экологический оператор» / пресс-служба
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О заваленных площадках продолжают сообщать жители Выборгского, Калининского и Курортного, но в лидерах Невский и Приморский районы.

«Ситуацию осложняют тяжёлые погодные условия, не везде мусоровоз может беспрепятственно подъехать к контейнерной площадке. В некоторых случаях техника, отправленная по заявке, не может за раз вывезти все отходы, приходится делать дополнительные рейсы, что ведёт к задержке графика. Некоторые контейнеры заполняются строительными отходами, что также усложняет загрузку ТКО, так как строительный мусор может повредить мусоровоз и не подлежит вывозу», — говорится в сообщении оператора.

Кроме того, в реестре мест накопления остаются неучтённые адреса — на связь успели выйти не все управляющие компании. Нерасторопность объясняют сжатыми сроками, в которые проводилась договорная компания «по не зависящим от двух сторон причинам».

В январе для Петербурга началась новая мусорная реальность. Старт работы оператора прошёл на фоне новогодней нагрузки с переполненными контейнерными площадками. Главной причиной назвали запаркованные дворы. Накануне в ГАТИ отчитались, что автомобилисты Невского и Калининского районов с пониманием отнеслись к призыву НЭО и освободили подъезды.

Фото: «Невский экологический оператор» / пресс-служба

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Комментарии (22)

263306601
Сегодня, Четверг, 06.01.2022г.,
в посёлке Ольгино (муниципалитет ЛАХТА-ОЛЬГИНО)
все домовладения выставили в очередной раз пакеты с ТБО...
на улицу,
никто не приехал и не забрал...,
занесли назад ...(крыс кормить)
и так уже с Восскресенья....

Интересно завтра приедут ..?
мухомор
Беглов.
Мусор.
21 век.
Alex000
Что б они ни делали, не идут дела... (с)
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