«Детализации, кого привлекать, нет». В Смольном не планируют субботник для чиновников

По словам Повелия, необходимость в помощи возникла из-за перехода температуры воздуха через ноль. На призыв Смольного откликнулся бизнес, но бюджетным учреждениям не давали «детализации, кого привлекать». Однако если работники решили добровольно помочь коммунальным службам, это вице-губернатор только приветствует. Всеобщего субботника, подобного опыту 2019 года, не предполагается.



Ранее «Фонтанка» обратила внимание на то, что дворы Гороховой улицы убирают работники бюджетных организаций, которые не имеют отношения к содержанию внутриквартальных территорий. Кроме того, фотографии женщин с лопатами во дворах Можайской прислали читатели «Фонтанки».