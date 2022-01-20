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«Детализации, кого привлекать, нет». В Смольном не планируют субботник для чиновников

Вице-губернатор Анатолий Повелий 20 января заявил, что не сомневается в добровольном выходе бюджетников Петербурга на уборку дворов от снега. Всеобщего выхода чиновников на улицы с лопатами не планируется.

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По словам Повелия, необходимость в помощи возникла из-за перехода температуры воздуха через ноль. На призыв Смольного откликнулся бизнес, но бюджетным учреждениям не давали «детализации, кого привлекать». Однако если работники решили добровольно помочь коммунальным службам, это вице-губернатор только приветствует. Всеобщего субботника, подобного опыту 2019 года, не предполагается.

Ранее «Фонтанка» обратила внимание на то, что дворы Гороховой улицы убирают работники бюджетных организаций, которые не имеют отношения к содержанию внутриквартальных территорий. Кроме того, фотографии женщин с лопатами во дворах Можайской прислали читатели «Фонтанки».

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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Смольному уже доводилось выводить на борьбу со снегом и гололедом чиновников и госслужащих по всему городу. Такие субботники проходили зимой 2019 года, когда коммунальные службы тоже не справлялись с уборкой улиц и дворов, в них принимали участие порядка 30 тысяч человек.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Ранее вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий заявил, что намерен ломать базовый принцип, который сейчас действует в отрасли содержания города, а именно желание сэкономить. Реформа предполагает, что уборку выведут из конкурсной процедуры и передадут в бюджетные учреждения. О том, как это будет выглядеть применительно ко дворам, рассказал «Фонтанке» председатель жилищного комитета Олег Зотов.

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Комментарии (12)

Инна1958
Молодцы! Только всем на пользу!
А то все болтают, включая Шнура, подпевалу и никто ничего не делает.
267086964
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, т.ак как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 2202203294738168
267059031
Конечно добровольно, также как и с прививкой, не хочешь не выходи на субботник, а сразу пиши заявление. У нас же все ТОЛЬКО "добровольно"!
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