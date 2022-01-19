«Это вопрос уважения к самому себе». Бизнес взялся за лопаты, чтобы расчистить улицы Петербурга от снега и льда

Фото: предоставлено ReCa Поделиться Поделиться







Когда передвижение по городу стало экстремальным видом спорта, на помощь коммунальным службам пришли не только горожане, но и бизнес. Предприниматели делятся в профильных чатах и соцсетях фотографиями зачищенных до асфальта тротуаров перед своими заведениями и призывают коллег последовать своему примеру. Но взять ответственность за состояние городских улиц готовы не все.

Просьбу помочь с уборкой предприниматели иногда получают от самих городских властей, рассказал совладелец сети вьетнамских кафе Joly Woo и ирландских пабов «Финнеганс» Николай Белоусов. «Есть письма от администраций районов, где нас просят, чтобы рядом с заведениями было чисто. Конечно, никакой обязанности убирать тротуары нет и это рекомендация», — говорит он. Но бизнес готов войти в положение. «Я сам, несмотря на то, что передвигаюсь в основном на автомобиле, за последние дни упал два раза», — комментирует предприниматель.



Фото 1: предоставлено Joly Woo Фото 2: предоставлено Joly Woo Поделиться Поделиться







Рассуждать, кто виноват, большинство предпринимателей считают бесполезным и сразу переходят к вопросу, что делать.

ТРЦ «Галерея» убирает прилегающую территорию несколько раз в день, в зависимости от осадков и температуры, для этого нанята специализированная компания. Как рассказал «Фонтанке» генеральный директор комплекса Дмитрий Зубков, площадь перед ним находится в аренде, так что управляющая компания несет за нее ответственность. А вот тротуар вдоль фасада находится за пределами красных линий. «Но мы его просто убираем, потому что там, где ходят наши клиенты и жители нашего города, должно быть чисто и комфортно», — рассказал топ-менеджер. Дмитрий Зубков не исключил, что и городские коммунальные службы не обходят стороной этот тротуар. «Но уверенно могу, сказать, что там чистят, и мы к этому тоже приложили руку», — подчеркнул он. Соседи проявляют ответственность. «На территории, подведомственной метрополитену и РЖД, тоже чисто», — говорит Дмитрий Зубков.



Фото: предоставлено ТРЦ «Галерея» Фото: предоставлено ТРЦ «Галерея» Поделиться Поделиться







Проявлять социальную ответственность побуждают и экономические соображения. «Если [городские службы] не чистят, то нужно справляться своими силами. Если рядом не убрано, то магазин теряет гораздо больше», — комментирует совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. По его словам, такой подход практиковался и раньше. Но в этом году ситуацию осложняет отсутствие гастарбайтеров, которым обычно поручали эту ответственную миссию. Теперь вся надежда на местных дворников, которые соглашаются помочь за небольшую плату.



Владелец сети «Теремок» Виталий Свидовский рассказал, что нынешняя зима заставила его вспомнить эпизод из своей трудовой биографии. «Я четыре года работал дворником — с 1989 по 1993 годы. Могу сказать, что такой сложной зимы [давно не было], не столько из-за снега, сколько из-за перепадов температуры — это самое ужасное», — говорит он. «Теремок» приводит территорию возле ресторанов в порядок своими силами или заключает договоры с дворниками, ТСЖ и жилкомсервисами. «Стараемся не пенять на государство, а делать то, что в наших силах», — отмечает предприниматель. В этом году работу пришлось «серьезно усилить», но все равно, если отойти 5–10 метров в сторону, можно встретить сугробы, и гололед. «Ресурсы не безграничны», — признает Виталий Свидовский.



Фото: предоставлено сетью «Теремок» Фото: предоставлено сетью «Теремок» Фото: предоставлено сетью «Теремок» Поделиться Поделиться







Заботящийся о своей репутации бизнес убирает не только за собой, но и за соседями, причем в любое время года, считает Глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков. «Большинство предпринимателей, которые думают, как их бизнес выглядит в глазах жителей дома, регулярно убирают все в районе фасада и еще метров на пять влево и вправо, вне зависимости идет снег или не идет», — комментирует он. По его словам, рестораны и бары вполне способны справиться своими силами — в инвентаре часто есть инструмент для дробления льда. Но некоторые нанимают специализированные компании или опять же договариваются с дворниками в частном порядке. «Если бизнес ведется правильно, перед фасадами всегда идеально убрано», — уверен предприниматель.



Фото: предоставлено ReCa Фото: предоставлено ReCa Фото: предоставлено ReCa Поделиться Поделиться







«Это вопрос уважения к самому себе», — считает инвестор Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. Гостиница наняла отдельного сотрудника, который чистит тротуар перед зданием и городскую платную парковку возле него, хотя ни то, ни другое в прямую обязанность бизнеса не входит. «Понятно, что городская власть не справляется. На улице Чайковского груды снега просто вековые», — комментирует предприниматель. Но это полбеды: после того, как гостиница расчищает улицу, городские службы все равно засыпают ее песком, создавая грязь. «Еще одна проблема — чистим только мы. Но грязь от соседей несется к нам тоже», — комментирует Виктория Шамликашвили. Пока вдохновить своим примером коллег не удалось, хотя мысли объединить усилия не раз возникали. «Когда пишешь в чате, что если каждый сам почистит, всем будет легче и власть поймет, что надо себя корректно вести, обычно ответ слышишь — «мы платим налоги, поэтому мы не обязаны», — отмечает она.



Фото: предоставлено Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Фото: предоставлено Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Поделиться Поделиться







Должен ли бизнес взять на себя уборку городских улиц, если коммунальные службы с этим не справляются, — вопрос начали обсуждать в профильных чатах еще в декабре. Тогда вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова предложила записать обязанность убирать снег возле зданий и украшать фасады к Новому году во все инвестиционные договоры. Но часть предпринимателей восприняли идею в штыки.



«Город убирается на деньги, поступающие в бюджет за счет налогов. Предложение обязать бизнес отдельно платить за уборку или убирать за собственный счет, вместо того чтобы требовать от городских властей грамотно распоряжаться бюджетными средствами, неправильно», — комментирует Максим Жуков.

У малого бизнеса не всегда хватает ресурсов на полноценную уборку. «Мы чистим крыльцо, фасад, кусок тротуара рядом со входом, если есть возможность убрать вдоль всего фасада, мы это делаем», — комментирует Николай Белоусов. Но, как правило, — это добрая воля сотрудников. «Говорить, «ребят, у нас фасад 30 метров — вот ломик, вот лопаточка, вперед», как-то немного абсурдно», — считает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

