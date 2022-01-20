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В Смольном пока не планируют контратаковать Шнурова за второй клип. Зато хотят показывать результаты уборки

В Смольном 20 января состоялось совещание по медиапланированию. Как рассказали «Фонтанке» его участники, тему возможного ответа на второй «снежно-мусорный» клип Сергея Шнурова чиновники не обсуждали, а вместо этого решили приналечь на освещение процесса и результатов уборки города.

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Впредь профильные структуры Смольного должны будут ежедневно выпускать не менее трех инфоповодов, которые будут распространяться в соцсетях конкретных районов в формате с фотографиями «было/стало». Итоги по этой работе планируется подводить каждую неделю.

Схожую схему планируется применить и по ситуации с уборкой мусора, однако здесь работа будет вестись только в проблемных районах.

Тему возможного ответа шоумену Сергею Шнурову чиновники на этом совещании даже не упоминали. Напомним, после того как 15 января музыкант выпустил ролик с песней «Пока так» с музыкальной критикой процесса уборки Петербурга от снега и мусора, его осудили и директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, и вице-губернатор Валерий Пикалев, и депутат Заксобрания Дмитрий Панов, который предложил лишить Шнурова звания петербуржца, и его думский коллега Сергей Боярский.

Накануне музыкант ответил вторым клипом. В нем он в свойственной ему саркастичной манере признался в теплых чувствах к главе города и взял на себя ответственность за чистоту в Петербурге.

Ранее эксперты в материале «Фонтанки», которые рассуждали, как бы они на месте Смольного могли ответить на упреки, в частности, советовали подробно информировать горожан о ходе решения проблем со снегом и мусором.

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Комментарии (8)

Black Fox
Шнур спел, город убирать начали. Красавчик!
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В Смольном 20 января состоялось совещание по медиапланированию.

)))))))). Дальше можно не читать .
pan0000
Прошелсегодня по пр. Просвещению. Везде шуга.Вода на переходах через дороги. Завтра будет мороз и наступит ледяной период.И придет всем пипец, ну кроме чиновников в персональных авто. Завтра День травматолога от бегловской лопаты. Ждем комплиментов усатому любимчику ЕР.
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