В Смольном пока не планируют контратаковать Шнурова за второй клип. Зато хотят показывать результаты уборки

Впредь профильные структуры Смольного должны будут ежедневно выпускать не менее трех инфоповодов, которые будут распространяться в соцсетях конкретных районов в формате с фотографиями «было/стало». Итоги по этой работе планируется подводить каждую неделю.
Схожую схему планируется применить и по ситуации с уборкой мусора, однако здесь работа будет вестись только в проблемных районах.
Тему возможного ответа шоумену Сергею Шнурову чиновники на этом совещании даже не упоминали. Напомним, после того как 15 января музыкант выпустил ролик с песней «Пока так» с музыкальной критикой процесса уборки Петербурга от снега и мусора, его осудили и директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, и вице-губернатор Валерий Пикалев, и депутат Заксобрания Дмитрий Панов, который предложил лишить Шнурова звания петербуржца, и его думский коллега Сергей Боярский.
Накануне музыкант ответил вторым клипом. В нем он в свойственной ему саркастичной манере признался в теплых чувствах к главе города и взял на себя ответственность за чистоту в Петербурге.
Ранее эксперты в материале «Фонтанки», которые рассуждали, как бы они на месте Смольного могли ответить на упреки, в частности, советовали подробно информировать горожан о ходе решения проблем со снегом и мусором.