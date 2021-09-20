В УИК 1185 в Горелово дважды в последний день голосования и ночь подсчета итогов выезжали следователи. Сначала искали пропавшие бюллетени. Потом — выясняли, чья подпись стоит на мешке с ними.

Началось с того, что на участке в Горелово около 16 часов третьего дня голосования внезапно закончились бюллетени. Когда корреспондент «Фонтанки» прибыл на место действия, там уже работал следственный комитет, а руководители УИК давали объяснения, в какой момент могла случиться покража. Но самое интересное началось после закрытия участка.



Бюллетени нашлись в сейфе — упакованными в два сейф-пакета, которые не заметили наблюдатели от «Яблока» и КПРФ. Внутри пакетов царил идеальный порядок и согласие: бюллетени были разложены в стопки по цветам, а все галочки были проставлены за «Единую Россию». Не успели члены комиссии это пережить, как нашелся второй аналогичный сейф-пакет. Подписанный неизвестно кем. ТИК 26 по телефону потребовал все бюллетени считать действительными. Первое, что увидел корреспондент «Фонтанки», прибыв вечером в воскресенье на УИК 1185 в школе № 391 Красносельского района, — два разбушевавшихся избирателя, которым не хватило бюллетеней. Люди не понимали, как такое вообще возможно, и требовали выдать им положенное.

Член УИК с правом решающего голоса Александр Каменев пытался объяснить, что произошло.



«Фонтанка.ру»

Оказалось, что незадолго до выборов УИК 1185 был обезглавлен: его покинула председатель, которая уволилась из школы, а заместитель председателя вышла замуж и тоже ушла. Из ТИК 26 в комиссию направили нового руководителя — молодую женщину по имени Валерия Лебедева. Ее замом назначили женщину постарше — Лебедеву Наталью, родную мать. Вместе с ними в комиссию пришла новая секретарь — блондинка с золотистым бантом на макушке Эльвира Егорова.



После известия о закончившихся бюллетенях на УИК 1185 приехал разбираться член ТИК 26 с правом решающего голоса Дмитрий Иевлев. А около 18 часов в школу вошел следственный комитет. Дело принимало серьезный оборот. Пропали бюллетени. Возможно, криминал.

Руководительницы УИК изложили свою версию событий: стопка бюллетеней лежала на окошке, а мимо ходил кто попало. Вот, те же наблюдатели — члены с совещательным голосом.

В списках избирателей на УИК 1185 перед началом голосования значился 991 человек. ТИК 26 выдал по 700 бюллетеней каждого из четырех видов: за кандидатов в Госдуму и ЗакС, по партийным спискам и одномандатным округам. Явка на третий день голосования едва перевалила за 200 человек. «Похоже, что на участке пропало 400-450 бюллетеней», — заключил Дмитрий Иевлев.

Тем временем корреспондент попытался выяснить у Натальи Лебедевой, как она вообще оказалась в УИКе. «Мне позвонила знакомая, сказала, что можно поработать в комиссии», — ответила женщина. Валерия Лебедева, которая рассказала о себе, что в свободное от выборов время работает медсестрой «на ковиде», призналась, что на участок ее привела мама.



Около 18:45, когда следственный комитет закончил собирать объяснения и принял от Дмитрия Иевлева заявление о краже бюллетеней, на участок из ТИК 26 привезли дополнительные 100 бюллетеней каждого вида. Процесс голосования возобновился.

Но какова судьба неожиданно закончившихся 700 бюллетеней — оставалось неясным. С большим трудом корреспонденту удалось вытянуть из председателя Валерии Лебедевой, что данные о явке комиссия передавала в ТИК в последний раз в 13:30 19 сентября. Явка на выборах в Госдуму на участке составила 222 человека, на выборах в ЗакС — 221. Ещё 20 человек проголосовали за ЗакС и Госдуму на дому. Сопоставимую цифру дали наблюдатели от «Яблока» Мария Матасова и Елизавета Трофимова. По их подсчетам, общая явка за три дня голосования составила на 15:30 19 сентября 288 человек.

Как же могло случиться, что бюллетени, которых выдали с избытком, закончились?

Наконец, пробило 20 часов, и участок закрылся на подсчет.

Первым делом пересчитали неиспользованные бюллетени. Их оказалось 98 розовых для голосования по одномандатному округу в ЗакС, 74 голубых — за партии в Госдуму, 70 зеленых — за думских одномандатников и 111 оранжевых — по единому избирательному округу в ЗакС.



«Я не понимаю, каким образом могло остаться 111 бюллетеней, если они кончились, а из ТИКа прислали еще 100», — растерянно сказала Наталья Лебедева. Ее успокоили — исчерпались бюллетени для Госдумы, а «заксовских» даже в самый сложный час еще чуть-чуть оставалось. Но без комплекта они не имели смысла.

Затем непригодившиеся бюллетени были казнены через обрезание кончика ножницами — стандартная процедура гашения.

Не успели разобраться с этим, оказалось, что на участке новая напасть. Книги избирателей были подшиты неправильно: все четыре обложки списков голосования за кандидатов в Госдуму относятся к спискам, в шапке которых значится выдача бюллетеней для голосования за кандидатов в ЗакС. И наоборот.

Председатель комиссии Валерия Лебедева, ее заместитель Наталья Лебедева и секретарь Эльвира Егорова, когда это выяснилось, просто удалились в своё помещение в классе 11 Б. Зампред Наталья Соколова на вопрос, почему она не участвует в процессе осмотра книг, ответила просто: «Да я надеюсь, вы всё это признаете недействительным и мы разойдёмся пораньше».



Спустя некоторое время комиссия всё же приступила к обсчету книг избирателей. В увеличенной копии протокола на стене мать и дочь Лебедевы зафиксировали итоговую явку в 359 человек.

В девять вечера оказалось, что за происходящим в УИК 1185 пристально следят через «ростелекомовскую» камеру видеонаблюдения из ТИК 26 . Наталье Лебедевой по телефону поставили на вид, что некто — корреспондент «Фонтанки» — ведет съемку на участке. Корреспондент потрясла аккредитацией, которая всё это время висела у нее на шее. «А что, журналист может приходить на участок с чем-то на шее и ничего не давать председателю?» — вопросила зампред Наталья Лебедева по телефону у «юриста ТИК», имея в виду некое «направление на участок» или что-то в этом роде. Однако зверствовать и выгонять журналиста не стала. Участок начал медленно погружаться в атмосферу безнадеги.

Вечер перестал быть томным, когда из сейфа возник сейф-пакет с номером 79682400 и пометкой «19.09.2021 на дому переносная урна». В увесистом кульке ожидалось 135 (по другим данным — 153) комплектов бюллетеней с «надомного» голосования. Председатель комиссии Валерия Лебедева заявила в беседе с корреспондентом «Фонтанки», что 18 сентября в компании члена комиссии с правом совещательного голоса от «Единой России» Андреем Александровым обошла около 100 избирателей, которые проголосовали на дому. Александров подтвердил, что побывал на ударном объезде, но уточнил, что никаких адресов не помнит. Во второй мобильной группе, которая отправилась на «надомное» одновременно с парой Лебедева-Александров, состояла секретарь комиссии Эльвира Егорова и ЧПСГ от кандидата Калугиной от «Гражданской платформы» Дмитрий Кудряшов. «Мы ушли в 11:50 и вернулись около 20 часов», — сказала Валерия Лебедева.



Актов, подтверждающих происхождение бюллетеней, у руководителей УИК не оказалось. Зампред Наталья Лебедева предложила членам комиссии проголосовать и признать бюллетени из сейф-пакета действительными. За проголосовали она, ее дочь, председатель комиссии Валерия Лебедева, и секретарь комиссии Эльвира Егорова. Но остальные четыре члена УИК проголосовали против.

Самое интересное случилось, когда сейф-пакет вскрыли. Бюллетени внутри лежали аккуратными стопками по цветам. При разборе стопок оказалось, что все галочки стоят за «Единую Россию». Все бюллетени в ЗакС были за кандидата от партии власти Михаила Барышникова, а в Госдуму — за Александра Тетердинко.



«Фонтанка.ру»

Разбирая бюллетени, члены комиссии вслух дивились топорности работы: даже крестики в клеточках за партию власти были нарисованы одинаково.

К половине двенадцатого члены УИК подсчитали, что в загадочном «надомном» сейф-пакете обнаружилось 198 бюллетеней за депутатов по одномандатному округу в Госдуму, 198 — за партийные списки в Госдуму, 193 — по партийным спискам в ЗакС, 186 — за одномандатников в ЗакС. Итого почти 800 листов.

Теперь членам комиссии предстоял титанический труд. На обороте каждого бюллетеня надо было написать, что он признан недействительным, и поставить печать. На это ушло больше двух часов.

В сейфе должен был остаться последний пакет — с бюллетенями, которые выгрузили из стационарного ящика для голосования 18 сентября. Но когда дверцу открыли, оказалось, что сейф-пакетов внутри два.

Этот сюжетный твист вызвал у наблюдателей от «Яблока» и КПРФ недоумение.

Зампред комиссии Наталья Лебедева заявила, что оба пакета — из стационарного ящика для голосования, потому что 18 сентября в урне на участке было так много бюллетеней, что все они не влезли в один сейф-пакет.

При детальном рассмотрении оказалось, что на сейф-пакете номер 79682397 с пометкой «18.09.2021 стационар» стоит 4 подписи: зампреда Натальи Лебедевой, ЧПРГ Светланы Веселовой, ЧПСГ от «Яблока» Марии Матасовой и ЧПСГ от кандидата Калугиной от «Гражданской платформы» Дмитрия Кудряшова. На втором пакете с номером 79682398 набор подписей был другой: Наталья Лебедева, ЧПСГ от «Единой России» Андрей Александров и Светлана Веселова.

Началась перепалка. Мария Матасова заявила, что никакого второго пакета накануне, когда она ставила свою подпись на сейф-пакет, не было. Наталья Лебедева кричала, что пакетов было два. С ней соглашались Дмитрий Кудряшов и Андрей Александров.

Члены УИК, которые три часа назад проголосовали против того, чтобы признать действительными 800 бюллетеней из сейф-мешка якобы «надомного голосования», на этот раз прятали глаза. На прямой вопрос корреспондента «Фонтанки», сколько мешков бюллетеней выгрузили накануне из урны для голосования, последовал ответ: «Мы вам об этом ничего говорить не будем. Это потом обернётся против нас».

Наконец, решено было по книгам избирателей посчитать, сколько человек проголосовало на участке 18 сентября, и отталкиваясь от этих цифр, оценивать подлинность пакетов.

В этот момент, вместо того, чтобы приступить к подсчету бюллетеней, председатель УИК Валерия Лебедева оделась и бросилась к выходу. Ее мать Наталья Лебедева отправилась следом. На вопрос корреспондента, куда они, Наталья Лебедева ответила: «По физиологическим причинам. Человеку надо купить прокладки». Однако у турникета школы план изменился. Мать и дочь вызвали скорую помощь, потому что Валерии «стало плохо».

Работа комиссии замерла.

Спустя некоторое время Валерия Лебедева передумала ждать скорую и просто покинула здание школы. Ее мать отменила вызов медиков и отправилась считать бюллетени и заканчивать начатое вместо дочери.

Тем временем ТИК 26 посовещался и объявил, что хочет обязать УИК 1185 засчитать голоса из 800 бюллетеней из «надомного» сейф-пакета. Те самые, которые УИК последние три часа подписывал и проштамповывал печатью как признанные недействительными. Причины такого решения ТИК обещает изложить в своём решении, а пока велел участковой комиссии продолжать работать.

В 2 часа ночи Светлана Веселова обратила внимание корреспондента «Фонтанки», что ее подписи на двух пакетах отличаются. «Я подписывала только этот пакет», — сказала женщина, указав на сейф-пакет номер 79682397, где стояли четыре подписи.

В пакете с подписью Веселовой, которую ЧПРГ признала своей, во время подсчета нашли бюллетень с двумя мохнатыми половыми органами, которые чья-то шальная рука изобразила прямо поверх перечня кандидатов. «Это сделал явно человек, который вчера рисовал на доске», — обрадовались члены комиссии. Охальную картинку сочли дополнительным признаком подлинности пакета.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Фонтанка.ру»

В половине третьего утра Галина Симоненкова, кандидат в ЗакС от «Справедливой России», вызвала полицию на избирательный участок из-за подозрения на подделку подписи ЧПРГ на сейф-пакете номер 79682398.

Не дожидаясь полиции, в 2:44 зампред Наталья Лебедева вскрыла пакет с сомнительной подписью Веселовой. Остальные члены УИК демонстративно встали из-за стола, чтобы не прикасаться к бюллетеням.



«Фонтанка.ру»

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В этом пакете бюллетени тоже оказались разложены аккуратными стопками по цветам. Все галочки — за «Единую Россию». Члены УИК отказались прикасаться к этим бюллетеням, и зампред Наталья Лебедева начала разбирать их в одиночку. Заметив съемку, она стала класть бюллетени лицевой стороной вниз.



«Фонтанка.ру»