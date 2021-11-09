Не болей и не гори. «Тест-драйв» самого большого дома в России

Дом на Областной, 1, находится в так называемой «элитной части» Кудрово. Условная граница пролегает по Ленинградской улице. После сдачи последней очереди корпуса объединили под одним адресом. Новостройка получилась многоуровневой, последние квартиры располагаются в парадной № 25 , а в 35-й живут владельцы «серединных» квартир. Если считать, что в каждой из 3 708 квартир живёт по три человека, то численность населения превышает 11 тысяч. Самые смелые называют более внушительную цифру — 18 тысяч человек. Забегая вперёд, отметим, что застройщик не считает своё детище неудачным. В финале эксперимента «Фонтанки» он расскажет, почему важен не размер, а умение им пользоваться.



Мировую известность жилому комплексу «Новый Оккервиль» (постройка входит в него) принес пост в англоязычном сообществе Reddit. Незадолго до этого российские интернет-пользователи удостоили комплекс звания самого большого дома страны. А еще чуть раньше на этом самом месте нащупал свое дно урбанист-видеоблогер Илья Варламов. Кудрово — вообще, его любимая мозоль, к которой он возвращается снова и снова. Июньский фильм про город-спутник Петербурга посмотрели более полутора миллионов человек.



«Фонтанка» решила проверить на себе, что такое жить в самом большом доме России, и арендовала квартиру в человеческом «муравейнике».

«Мы здесь больше не живем», — говорит хозяин однушки, и кажется, что ему доставляет удовольствие это произносить. Его семья выросла, а потому квартира теперь приносит доход посуточной арендой.

Квартира светлая, на первый взгляд, уютная. Окна выходят во двор, внизу — детская площадка, с нее голоса малышни проникают даже через толщу стеклопакетов. Здесь вообще всё хорошо слышно — от происходящего на лестничной клетке до соседского храпа.

До популярных ресторанов быстрого питания две-три минуты ходьбы. Курьер управился с заказом даже на 6 минут быстрее, чем отмерил ему агрегатор. Но это днем. Проверим скорость доставки еще раз через несколько часов, вечером — когда наш «муравейник» заполнится.



Во двор практически не заглядывает солнце. На каждой из четырех детских площадок после обеда гуляют с детьми. Молодая мама в стильном бежевом пальто усаживает в коляску малыша.

— Я десять лет прожила в центре, на Восстания. Слава богу, избавилась от этого жилья. Потому что появился ребенок, а где там гулять? Я очень не хотела на Дыбенко, но по сравнению с другими районами — Парнасом, Девяткино — здесь еще более-менее. Реально быстрым шагом дохожу до метро за 15–20 минут. Может показаться, что здесь вообще ужасно, но когда начинаешь смотреть, что есть, не очень-то ужасно получается. — В принципе, как от тех же Парнаса или Девяткино.

— Да, только здесь до «Площади Александра Невского» четыре станции, а от «Парнаса» и от Мурино — десять.

Днем во дворе на каждые два занятых парковочных места есть по одному свободному. Первый этаж занят продуктовыми и зоомагазинами, салонами красоты. Есть пекарня, аптека, пивная, отделение почты и центр общей врачебной практики.

— Бесплатной медициной не пользуемся, — отвечает на вопрос мужчина с ребенком.

— Она бесплатная?

— Не знаю, девушка, не пользовался.

— А давно вы тут живете? — Лет пять. — И ни разу не пользовались? — Так легче воспользоваться платной медициной. Помощь, наверное, качественнее получишь.

Рядом с домом находятся школа и садик. Школа — единственная на микрорайон, работает с 2016 года. В Интернете родители хвалят её за современное оснащение и ругают за переполненность — число учеников переваливает за 2 000 , дети учатся в две смены, в этом году набрали 20 первых классов. С детскими садами дела обстоят получше. В округе два государственных на 100 и 150 мест и частный на 230. Планируется открытие еще двух — на 300 и 150 мест.

У соседки пенсионного возраста заботы иные — наладить бы связь с управляющей компанией. Офис тоже находится прямо в доме, но из-за пандемии закрыт для посетителей. Дозвониться получается не всегда, а когда получается, не устраивают ответы.

Ближайший к дому парк Оккервиль — в 10 минутах ходьбы, но жителям все равно не хватает деревьев. Внутри жилого квартала застройщик попытался обустроить Каштановую аллею. Чтобы пройтись по ней в тишине, придется выбирать время — по обе стороны находятся вездесущие детские площадки, переполненные крикливой малышней.



Фонтан со скульптурой целующихся студентов посреди аллеи копирует работу эстонского скульптора Мати Кармина, расположенную в Тарту. Автор оригинала два года назад возмутился использованием своей интеллектуальной собственности без разрешения, но история не получила развития.

После 18:00 обитатели нашего «муравейника» возвращаются домой. Машины поглощают свободные парковочные места, встают вторым рядом — не ехать же на платную стоянку через дорогу. У потенциальной скорой и пожарных остается всё меньше пространства для маневра.

Доставщики еды больше не могут похвастаться прежними скоростью и разнообразием. Сначала среди ближайших ресторанов исчез популярный фастфуд, который находится в черте Петербурга. Затем из категории «15–25 минут» в более долгую переместились его коллеги. У каждого заведения появился «высокий спрос», а ему, как известно, четкие временные рамки не пропишешь.

В качестве эксперимента решаем пройти до ближайшего метро «Улица Дыбенко» пешком, а обратно вернуться в час пик на автобусе. С остановками мегадому повезло, из двух ближайших — одна конечная. Через них проходят два социальных маршрута: один везет до Дыбенко, второй — через Заневку к ЖК «Ясно-Янино».



Вечерняя прогулка до метро заняла около 30 минут, а возвращение на автобусе в час пик — всего 18, хотя жители рассказывают о пробках на 30, 40, 60 минут.

Жителю «элитного человейника», которому в пятницу вечером захочется выбраться в центр города, агрегатор такси предложит заплатить 700 рублей, а если нужно в аэропорт — 1 000 рублей. Даже 3–4-километровая поездка до «Меги» обойдется в 340 рублей.

Две трети собеседников «Фонтанки» сказали, что не посоветуют здесь жить. Были и те, кто признавал — сносно.

Сутки в арендованной квартире позволили корреспонденту «Фонтанки» составить и собственное впечатление: — Если к соседскому храпу и звукам из общего коридора привыкнуть можно, то количество людей и машин на Областной, 1, слишком велико даже для спального района. Жить здесь постоянно, работая в Петербурге, не хотелось бы, а вот провести декрет или локдаун — может быть. Магазины, рестораны, пекарни, аптеки, фитнес-центры и парки есть в шаговой доступности. Всё остальное можно получить с курьером. При желании можно за полчаса добраться до метро пешком, на велосипеде или самокате — быстрее. Еще 30–40 минут — и вы уже на Дворцовой. Жизнь в Кудрово может быть счастливой, главное не болеть, не играть с огнем и стараться не покидать город в час пик.

«Фонтанка» спросила застройщика, какие чувства он испытывает, когда его дом называют самым большим в стране и это не выглядит комплементом. Ответ приводим полностью.