автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Корреспондент «Фонтанки» сам стал таким седоком в последний день голосования, но вопросов осталось больше, чем ответов.

Только не в лицо

На мониторе — скриншоты из чата под названием «Силовая поддержка». Его организатор, некий Артур, набирает людей для работы на выборах. Объясняет задачу так:



«Приезжаете утром, знакомитесь с председателем, обмениваетесь контактами. После этого вам нужно находиться либо на участке, либо вблизи и при возникновении конфликтной ситуации в течение 2–3 минут прибыть на участок и вступить в конфликт на стороне председателя комиссии.»



Но вступать надо умеючи. Артур объясняет, что провокатора нужно оттеснить «без особого рукоприкладства и травм»:



«Ударов в лицо не надо, — учит Артур. — Схватил, вывел, максимум болевой».



Фото: скриншот приложения WhatsApp Фото: скриншот приложения WhatsApp Фото: скриншот приложения WhatsApp Поделиться Поделиться







Далее — еще с десяток скриншотов, где молодые люди обсуждают нюансы работы. Гадают, действительно ли независимый наблюдатель будет драться с избирателями. Есть и видео, на котором человек, очень похожий на Артура встречается с ребятами в спортивной форме.



автор видео читатель «Фонтанки»

Мы списываемся с Артуром в мессенджере. Оказалось, что работа есть в двух районах на выбор, в Московском и Кировском (в этих районах избирался в ГД Виталий Милонов).

— Нам нужно 25 человек в Кировский район, таких же ребят, как сейчас в Пушкинском находятся на участках, — объясняет Артур. — И нужны две мобильные бригады по 3 человека. У тебя есть два друга, чтобы были на машине?

Машина есть, а вот с друзьями напряженка.

Если завтра, то там работа с 6 вечера и до 2 примерно ночи, — продолжает инструктор. — За эти 8 часов 5 тысяч заплатим. А те, кто на участках, получают по 3 тысячи рублей. Те, кто на все три дня записался, по 10 заработают.

А насколько важно, чтобы человек был спортивным? А то знакомый заинтересовался, но он не очень внушительного вида.

Ну, мордобоя, скорее всего, не будет, но нужно, чтобы человек был уверен в себе, чтобы производил впечатление, — говорит работодатель. — Там ведь есть хулиганы, есть провокаторы…

То есть, нужно на участке просто посветить мускулатурой?

Да, примерно так. Ну и помогать председателю. Если кто-то будет мешать, отвести в сторону и сказать, мол, чего кричишь, чего людям мешаешь? Сиди и читай закон!

На этом беру паузу — очень хочется в мобильную бригаду, но нужны коллеги. Однако пока всей редакцией «Фонтанки» ищем соратников, расстановка сил меняется — при следующем созвоне с Артуром оказывается, что вакантным осталось лишь место наблюдателя в одной из школ Пушкинского района.

Ну что же, надо ехать.

Артур

Школа, где расположен нужный УИК, большая и красивая, парковка забита машинами, среди которых порой попадаются автомобили премиум-класса. Здесь и встречаемся с Артуром лично.

Работодатель производит впечатление очень уставшего человека. Оно и понятно — третий день голосования в самом разгаре. Диалог короткий:

Вот тебе направление от «Партии пенсионеров», — Артур протягивает бумагу с печатью. — Работаешь с председателем комиссии, так всем и говори, мол, я наблюдатель от «Партии пенсионеров», прибыл вам на помощь. Гляжу на бумагу — там и правда печать «Партии пенсионеров», а также подпись председателя правления Н.Н. Климовича.

Короче, — говорит Артур чуть тише. — Мы — за администрацию, мы — для того, чтобы не мешали работать провокаторы, иностранные агенты всякие, чтобы они не снимали. Говори им: «Если у вас есть жалобы — садитесь и пишите, но молча, не мешайте работать!». Рассчитаемся завтра вечерком. Думаю, тысячи 4 тебе выйдет.

Человек, пришедший на встречу, явно напоминает Артура Порталенко; так же его опознает сервис, позволяющий выяснить, как тот или иной номер записан у других людей в записной книжке. Источник «Фонтанки» называет Порталенко помощником депутата Виталия Милонова. Совместное фото у них есть точно, пусть и датированное 2018 годом.



Фото: фрагмент скриншота страницы/vk.com Поделиться Поделиться







А судя по этому фото, Порталенко и сам имел политические амбиции и в 2016 году пытался стать депутатом. Но, видимо, с сольной карьерой не задалось и теперь он организует силовую поддержку для более удачливых коллег.



Фото: фрагмент скриншота страницы/vk.com Поделиться Поделиться







Портал Закс.ру называет Порталенко бывшим руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в Пушкинском районе и там же можно узнать некоторые другие факты его биографии — например, то, что он пытался стать депутатом и после 2016 года.

А весной этого года Порталенко открыл в себе талант поэта и с помощью рифмы взывал к Беглову, чтобы тот решил транспортную проблему в Пушкине.

Когда час езды, а работы не видно.

Я все понимаю, вторая столица,

Без пробок могу лишь в метро прокатиться.



И речь не о том, чтобы было как в сказке:

Трах-тибидох — и в секунду на Ваське… Здесь Гражданин Поэт указан как «Сторонник «Единой России» из Пушкинского района Петербурга и участник партийных праймериз».

Сам Виталий Милонов на вопрос «Фонтанки» о том, кем же ему приходится Порталенко, ответил просто — да, есть такой, помогает, но по зову сердца:

Артур Порталенко не может быть моим помощником, потому что работает у себя на работе. Но его знает весь Пушкинский район, это же «Молодая гвардия». Безусловно, на выборах он мне помогал, вот, деревья сегодня сажали. Один из самых активных людей.

Но официально не трудоустроен как помощник?

Исключительно на добровольных началах. В общем, хороший работодатель, надо брать.

Миссия

С волшебной бумажкой прохожу охрану, далее меня провожают к председателю комиссии — молодой девушке, которая работает в этой школе, вероятно, учительницей. Секретарь записывает мои паспортные данные и начинается работа. Работа сидеть.

Скажу сразу: все выборные страсти обошли мой участок стороной и проводить болевой никому не понадобилось. Люди приходили, голосовали и уходили.



Изредка попадались те, кто впервые пришел отдавать свой гражданский долг. Таким новичкам вся комиссия аплодировала и вручала презенты — ручку и чехол для банковской карты.

На соседней со мной скамейке сидели еще три наблюдателя — молодая пара от «Единой России» и серьезная дама, с которой так и не удалось установить достаточно доверительных отношений, чтобы поинтересоваться ее политической идентичностью. Были также и местные наблюдатели, набранные из числа сотрудников школы.

За весь вечер самым ярким событием стал весьма показательный диалог двух наблюдателей.

— Европарламент, кстати, не признал эти выборы, — поделился один, мужчина в строгом костюме.

— Ага, я слышал, — ответил молодой человек от «Единой России», похожий на актера Сэма Рокуэлла. — Утром, пока в машине ехал слышал, что уже объявили в Европарламенте, что эти выборы типа нелегитимные.

— Перефразируя Иосифа Виссарионовича, хочется спросить: а сколько у Европарламента дивизий? — мужчина в костюме расплылся в улыбке.



— Когда наши «Тополя» к ним полетят, сразу все признают, — кивнул «Сэм Рокуэлл».

Оба рассмеялись совершенно искренне.

Так тихо-мирно закончился последний день голосования. В 20:00 аплодисментами проводили с участка последнего проголосовавшего и началась самая сложная часть вечера — подсчет голосов.

Увы, мне и здесь нечем порадовать читателя. Несмотря на то, что с процедурой подсчета я не был ознакомлен заранее и узнавал все нюансы на месте, фальсификаций не заметил — председатель комиссии не доставала из-под полы пачки бюллетеней, легион «карусельщиков» не приехал ставить галочки, да и на целостность урн никто не покушался.

Впрочем, не я один там был таким потерянным — члены комиссии, имея за плечами прослушанные инструктажи, тоже порой терялись, не зная, что делать. В таких случаях председатель комиссии громко, по-учительски, зачитывала инструкцию и коллективный разум, осмысляя услышанное, начинал действовать.

Сначала посчитали депутатов, метящих в Госдуму. С солидным отрывом победил коммунист Дулеба, за ним — единоросс Милонов. Секретарь отправилась заносить результаты в ГАС и работа встала — оказалось, что какие-то цифры не сходятся.

На поиски проблемы ушло около часа, но ближе к полуночи все же разобрались и продолжили считать — сначала партии, а потом ЗакС.

Чем глубже учителя уходили в ночь, тем менее жизнерадостными они становились. Если при подсчете первой пачки бюллетеней педагоги шутили и даже умудрились хором спеть песню «Кто такая Элис?» (правда, узнав, что камеры пишут не только картинку, но и звук, устыдились своего оптимизма), то после полуночи все чаще и чаще в разговорах звучала пассивная агрессия и просьбы «помолчать».

Я за всю свою жизнь не расписывалась столько, сколько сегодня, — негодовала молодая учительница.

Столько бумажек, почему нельзя было после каждого дня считать? — гадал ее коллега, грустно взирая на стопку бюллетеней толщиной в полметра. Далее завязалась дискуссия о том, как подсчет голосов день в день спровоцирует фальсификации. Кто-то упомянул систему голосования в США и открыл ящик Пандоры.

Сразу несколько престарелых учителей прыснули:

Да у них там в США такая странная система, не демократия, а одна видимость. Зато другим странам указывают, что делать! Параллельно мне писал работодатель — интересовался результатами и просил скинуть фотографии протоколов. Однако в четвертом часу ночи внезапно отвечать на сообщения перестал. Рискну предположить, что уснул.

Расплата

С избирательного участка я ушел в 6 утра, так и не дождавшись копий итоговых протоколов. Остальные наблюдатели замерли в дреме на лавочках — им протоколы были очень нужны.

Волнительно было после бессонных суток садиться за руль — мысль о том, что можно заснуть на трассе, приводила в ужас и ненадолго бодрила.

Несчастья, к счастью, не случилось и после крепкого, но очень короткого сна пришло время получить награду за свои труды. Однако Артур, видимо, устал куда больше, чем я — в онлайн он вышел лишь под вечер 20 сентября.

На вопрос, как можно получить деньги, предложил приехать в город Пушкин до 7 вечера. Путь, надо сказать, неблизкий — около 50 км в одну сторону. Но оказалось, что решить вопрос можно и переводом на карту.

Спустя еще пару часов деньги и правда пришли — оговоренные ранее 4 тысячи мне скинул неведомый Константин Сергеевич Ч.

Вот так, по сути, любой человек, получив нужный телефонный номер, может прикоснуться к таинству выборов. Непонятно, правда, почему солидарный с партией власти человек набирает наблюдателей для «Партии пенсионеров» и зачем при инструктаже делать акценты на силовом воздействии, но по крайней мере прямых указаний способствовать фальсификациям лично мне не поступало.

Другой вопрос, что, наверное, это не самая рациональная трата партийного бюджета — остается только гадать, сколько миллионов рублей было потрачено в городе и области на парней в спортивных костюмах.

Что до тех 4 тысяч, что я заработал за 12 часов сидения, то не беспокойтесь — все до копейки пошло на благое дело. Как можно увидеть на представленном скриншоте, вознаграждение отправилось в приют для домашних животных. Полагаем, на 4 тысячи рублей можно купить много корма для кошечек и собачек.



Фото: скриншот приложения ЮMoney Поделиться Поделиться







Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

