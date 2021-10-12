Линейка для застройщиков. Какие школы и детские сады появляются в Петербурге и Ленобласти и за чей счет

Фото: пресс-служба РСТИ Поделиться Поделиться







Каким должен быть механизм финансирования строительства новых школ и детских садов, чтобы мест хватило всем? Как создавать школы с высоким уровнем образования? Чем новые школы отличаются от «старых»? Об этом говорили строители и представители системы образования Петербурга и Ленобласти на круглом столе «Фонтанки».

С новым годом

Большинство новых образовательных учреждений, особенно школ, стремятся открыть к первому сентября. Так, в Ленобласти в День знаний открылись два детских сада и 2 школы.



— Ко концу 2021 года мы планируем выйти на показатель по году "18 новых детских садов и 7 школ", — рассказал Максим Винокуров, начальник отдела управления в сфере общего дополнительного образования и воспитания Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. — В основном, конечно, это районы с массовой застройкой — Всеволожский и Ломоносовский, — но мы не забываем и о сельских территориях. Например, в День знаний открылась школа в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района. Строятся объекты социальной инфраструктуры и на территориях перспективного развития — например, в поселке Усть-Луга открылся детский сад. Здесь развивается серьезный логистический центр и работают предприятия химической промышленности.

Максим Винокуров подчеркнул, что современная образовательная инфраструктура — неотъемлемое условие для получения качественного образования. Оно, в свою очередь, способствует развитию человеческого капитала, а тот определяет качество жизни каждого.

— Важно, что наша работа по созданию инфраструктуры приводит к результатам: в рейтинге Рособрнадзора по итогам 2020 года Ленинградская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству образования, это серьезный показатель, — пояснил он. — А уровень удовлетворенности родителей качеством образования последние годы не опускается ниже 93%.



Петербург отпраздновал 1 сентября открытием 8 школ в разных районах города - также, в первую очередь, с массовой жилищной застройкой.

— Больше всего учреждений открыто в Приморском районе, где больше всего населения — по неофициальным данным, уже больше 700 тысяч, — рассказал Сергей Тимофеев, заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга. — Конечно, восьми зданий и 8,5 тысяч мест недостаточно, чтобы обеспечить полную потребность в школах. Дефицит копился годами, когда жилищное строительство значительно опережало ввод в эксплуатацию школьных и дошкольных учреждений. По нашей оценке, он составляет 80–90 школ, и потребуется много времени, чтобы его компенсировать.

Он рассказал, что с 2021 года начинает работать программа софинансирования ввода новых объектов образования за счет федерального бюджета. Всего же на этот год запланирован ввод 11 новых школ: одна была открыта в поселке Ленсоветовский до начала учебного года, в четвертой четверти. Еще две школы Комитет по строительству планирует сдать до конца текущего года.

Также в районах массовой застройки открываются детские сады: в этом году, по плану, их станет на 26 больше, и большинство — 15 — открылось к 1 сентября.

— С 2011 года в Петербурге неуклонно растет финансирование строительства школ и детских садов за счет застройщиков и инвесторов, — отметил Сергей Тимофеев. — До этого все строилось только за счет Адресной инвестиционной программы, финансируемой из бюджета. Дальше возможно несколько вариантов: либо выкуп, либо безвозмездная передача в собственность города.

Как уточнил председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский, с начала 2021 года введены в эксплуатацию 15 детских садов, 3 школы и 2 совмещенных объекта дошкольного и начального образования, построенные за счет инвестора, а за счет АИП — 5 школ и 5 детских садов.

— Отставание в синхронизации возникло не только из-за того, что строители возводили много жилья, а, в первую очередь, в связи с отставанием в исполнении бюджета, — прокомментировал генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. — С 2009 по 2019 год власти не израсходовали почти 40 млрд рублей — это примерно непостроенных 160 детских садов или 35 школ. Безусловно, наверстывать этот дефицит сложно, и сейчас строители идут на то, чтобы тратить на соцобъекты деньги, полученные у банков в виде проектного финансирования.

Способствовать тому, чтобы дефицит не стал больше, должна Градостроительная комиссия. Постановление о создании этого постоянного консультативного и совещательного органа было подписано в конце мая 2021 года, рассказал Игорь Креславский.

— Она поможет нам исключить возможность появления объектов жилищного строительства, не обеспеченных объектами здравоохранения, образования, бытового и социального обслуживания, инженерными и транспортными объектами, — пояснил председатель Комитета по строительству. — А это, в свою очередь, позволит избежать социальной напряженности среди населения в кварталах новой застройки. Процесс строительства инфраструктурных объектов будет синхронизирован с возведением жилья. Социальная нагрузка на инвесторов будет рассчитываться по общим для всех, прозрачным правилам, в режиме единого окна. Это будет настоящий рабочий штаб для решения насущных вопросов по социальной, дорожной, инженерной инфраструктуре и проблемным объектам.

Однако пока говорить о результатах работы рано, считает Алексей Белоусов, т.к. комиссия за время работы успела рассмотреть единичные проекты отдельных застройщиков.



Это нужно всем

Для новых кварталов школа и сад — это обязательный атрибут, без которого продать квартиру гораздо сложнее.

— По нашей оценке, при первом звонке в компанию около 80% потенциальных покупателей интересуются наличием в жилом комплексе детского сада, школы, центров детского развития и другой социальной инфраструктуры, — заявил Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест», — В зависимости от проекта этот процент может быть ниже — все решает позиционирование. Например, наш голландской квартал «Янила» в Янино является семейным, ориентированным на молодые семьи с детьми. Им в первую очередь необходима социальная инфраструктура. Поэтому на территории квартала уже построен и работает муниципальный детский сад, два частных садика и детский развивающий центр. Активно строится школа, на этапе проектирования находится второй государственный детский сад. Если аудитория жилого комплекса больше ориентирована на одиноких людей разного возраста или семью без детей, тогда близость школ и детских садов не имеет значения.



— Сегодня жилищный рынок является рынком покупателя. Мы ушли от того периода, когда можно было строить что угодно и где угодно — это было до 2008 года, — отметил директор по строительству СК «ЛенРусСтрой» Алексей Булдин. — А покупателю нужен не дом посреди поля — место должно быть оборудовано транспортной инфраструктурой, чтобы приехать туда и на своей машине, и на общественном транспорте. Чтобы можно было там проводить досуг после работы и чтобы можно было отправить своего ребенка в детский сад или школу. И мы понимаем, что появление социальных объектов повышает ценность нашего продукта.

— Наличие образовательной инфраструктуры в жилом комплексе входит в топ-5 запросов более чем у половины наших покупателей, — подтвердил исполнительный директор Группы «Аквилон» Андрей Вересов. — И это логично: людям важно не просто купить квартиру, но и получить в новом месте удобный доступ к инфраструктуре. В первую очередь, это возможность отвести ребенка в детский сад или школу, расположенные в пешей доступности. Или посетить поликлинику по соседству с домом. Поэтому проекты с такой инфраструктурой пользуются большим спросом.

При этом, по словам Алексея Булдина, в городе и области разные подходы к созданию социальной инфраструктуры:

— В городе позиция такова, что она должна быть, но на нее обязан потратиться застройщик, инвестор, то есть поделиться своей прибылью в части создания инфраструктуры. В области была более справедливая позиция — создавать объекты совместными усилиями. В частности, была программа «Соцобъекты в обмен на налоги», где возмещались налоговые платежи. Ведь строительные компании - это коммерческие организации, их цель — не подмена собой государственных функций, а все-таки получение прибыли. А финансировать государство они должны через цивилизованные методы — т.е. через налоги. Мы платим налоги, и хотелось бы, чтобы они тратились на социальную инфраструктуру как одну из задач государства.

Также Алексей Булдин отметил плюсы федеральной программы «Стимул», благодаря которой были выстроены отношения между застройщиками, местной и федеральной властью по созданию соцобъектов.

— Благодаря этому мы в Новогорелово за три года построили и ввели в эксплуатацию школу на 550 мест. Сейчас строится еще два объекта — школа на 640 место и садик на 280 мест, которые мы планируем передать региону в первом квартале следующего года, — рассказал он. — Этот механизм устраивал всех, но сейчас программу изменили, исключив оттуда школы-садики и сделав акцент на инженерно-транспортной инфраструктуре. Для нас это не актуально, т.к. в Новогорелово все уже готово. Надеюсь, в будущем опять школы будут финансироваться по этой программе.

Школа в Новогорелово Фото: пресс-служба СК «ЛенРусСтрой» Школа в Новогорелово Фото: пресс-служба СК «ЛенРусСтрой» Школа в Новогорелово Фото: пресс-служба СК «ЛенРусСтрой» Поделиться Поделиться







— Построенные социальные объекты мы передаем на баланс города, — рассказал Андрей Вересов. — Затраты на строительство детских садов и школ значительные, и застройщики вынуждены учитывать их в себестоимости проектов. Например, стоимость создания одного места в типовой школе на 825 учеников начинается от 1,3 млн рублей, одного места в типовом детском садике — от 1,6 млн руб. Однако мы понимаем: возводя новый жилой комплекс, необходимо сразу обеспечить его жителей инфраструктурой. Только так можно создать комфортную жилую среду. Поэтому сегодня практически у каждого проекта Группы «Аквилон» в составе детские сады или школы.

Так, в этом году компания сдала в эксплуатацию два детских сада общей вместимостью 195 мест: один из них построен в Московском районе в ЖК «Q-мир», второй — в Адмиралтейском районе, в составе ЖК «ARTквартал. Аквилон». Всего в портфеле реализуемых социальных проектов Группы «Аквилон» — шесть детских садов общей вместимостью 1075 детей, а также три школы, рассчитанные на 825, 400 и 550 учеников. После завершения строительства объекты будут переданы муниципалитетам на безвозмездной основе.

Игорь Креславский сказал, что, согласно АИП, школа на 1600 учеников обойдется в 2 млрд рублей, на 500 мест — примерно 1,1 миллиардов рублей. «Места в крупных образовательных учреждениях обходятся городу дешевле, но далеко не везде в Петербурге есть возможность строить большие школы», — прокомментировал он. В среднем строительство садика на 190 мест обходится бюджету в 300–400 млн рублей.

Как отмечает Максим Винокуров, сейчас наблюдается такое разнообразие проектов и вида школ, что в экспертном сообществе начались разговоры о создании единого стандарта, единого подхода.

— Выглядит, конечно, все замечательно — каждая школа еще лучше предыдущей, с каждым годом даже строительные компании соперничают в этом плане - какая школа будет лучше, чем у коллег, — добавил он.

— Строители заинтересованы в создании типовых проектов, и Минстрой создает такой банк, — считает Алексей Белоусов. — Появление базы таких проектов — с посадкой на земельный участок — значительно сократит затраты на строительство. Нормы при этом будут выдержаны, требования по площадям и наличию помещений выполнены, зато проект будет дешевле.

Также он отметил, что в августе этого года вышло Постановление Правительства России, позволяющее регионам, где строительство идет за бюджетные деньги, в случае резкого роста цен (например, строительных материалов) увеличивать итоговую стоимость контрактов до 30%.

— Тогда строительство не будет останавливаться, — пояснил Алексей Белоусов. — А ведь часто бывает, что застройщик не может завершить объект, поскольку металл, например, подорожал в 2 раза, и закупать материалы по такой цене компания не может. Надеюсь, что брошенных объектов теперь будет меньше, а скорость строительства — выше.

Впрочем, сами строители пока радуются возможности создавать необычные объекты в своих жилых комплексах.

— Как будет выглядеть будущая школа или детский сад в новом квартале, надо продумывать еще на этапе проектирования, — полагает Ян Фельдман. — Мы стараемся уходить от типовых проектов и применять нестандартные архитектурные решения. Наши социальные объекты получаются яркими, функциональными, светлыми. Так, в «Юттери» построен детский сад в виде рыцарского замка, а дизайн внутренних помещений садика в «IQ Гатчина» выполнен по мотивам сказки «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен. В голландском квартале «Янила» детский сад получил название «Леголяндия» — здание за счет формы и сочетания ярких цветов на фасадах напоминает детский конструктор LEGO. Приставка «лего-» прибавляется и к названиям детских групп, а сам конструктор активно используют на развивающих занятиях.

Детский сад в Колпино Фото: пресс-служба ГК «Ленстройтрест» Проект детского сада в Янино Фото: пресс-служба ГК «Ленстройтрест» Строящаяся школа в Янино Фото: пресс-служба ГК «Ленстройтрест» Поделиться Поделиться







— Построенные инвесторами садики и школы выгодно отличаются от типовых проектов за счет яркой архитектуры и оригинального дизайна помещений, — подтвердил Андрей Вересов. — К примеру, архитектура детского сада в ЖК «ARTквартал.Аквилон» выполнена в ярком конструктивистском стиле. За счет строгой геометрии и контрастной отделки фасадов и оконных блоков здание выглядит очень оригинально. Помещения внутри оформлены по мотивам детских сказок. Архитектура строящегося садика в проекте «Q-мир» перекликается с обликом всего комплекса и отражает главные идеи — экология и инновации.

Детский сад на 95 мест на Парфеновской улице Фото: пресс-служба Группы «Аквилон» Детский сад на 100 мест на Кубинской улице. Фото: пресс-служба Группы «Аквилон» Детский сад на 100 мест на Кубинской улице. Фото: пресс-служба Группы «Аквилон» Поделиться Поделиться







Найди 10 отличий

Современные здания школ, безусловно, дают возможности, которых у ребят раньше не было.

— Никогда в школах не было бассейнов, сегодня же в каждой школе на 825 мест предусмотрен даже не один, а два бассейна, — рассказал Сергей Тимофеев. — Современные здания строятся по строительным нормам и санитарным правилам, которые существенно отличаются от тех, что действовали 20–30 и более лет назад. Если в 50–60-х годах у школы на 600–700 детей была площадь 4–5 тыс. кв. м, то сейчас стандарт для 825 мест — от 14 тыс. кв. м и больше. Школы стали просторнее, в них больше мест для отдыха, появились кабинеты дополнительного образования, лингафонные кабинеты, классы лабораторий, которые оснащаются оборудованием. Это создает хорошую материальную базу для обучения и развития детей.

— Для многих родителей важно — не только есть ли рядом школа или детский сад, а какими они будут, — объяснил Ян Фельдман. — Когда они узнают, что в квартале будет построена современная школа, которая не только внешним обликом, но и за счет функциональности и удобного зонирования внутреннего пространства отличается от привычных зданий, искренне радуются. Понятно, что наполнение объекта будет достаточно стандартным — учебные классы с большими окнами, актовый зал, спортзалы, рядом — спортивные площадки или стадион, если позволяет пространство. Но появляются и новые решения. Все чаще в современных школах и детских садах можно увидеть бассейны, творческие мастерские, специальные кабинеты ИЗО, а также оборудованные актовые, читальные и конференц-залы. Так, в нашей школе в финском городке «Юттери» предусмотрена библиотека с медиацентром, а центральный холл здания и малый спортивный зал будут украшены большими зеркалами. Это не только эстетический прием, но и необходимость, поскольку в рамках дополнительного образования в школе будет работать хореографический класс. На первом этаже, помимо двух спортивных залов, столовой на 200 человек и медицинского блока, будет расположен бассейн с собственной лабораторией анализа воды, теплым полом и кабинетом тренера.

Впечатляет и внутреннее наполнение современных садиков.

— В объектах, построенных группой «Аквилон», предусмотрены игровые и спальные комнаты, бассейны, современный спортзал, музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда, — рассказал Андрей Вересов. — В садиках есть кружковые, медицинский блок, прачечная и пищеблок, оборудован лифт. На прилегающих к соцобъектам территориях выполнено благоустройство, предусмотрены площадки для детей разного возраста.

По словам Алексея Белоусова, важно, чтобы школа не просто стала объектом получения образования в шаговой доступности, в соответствии с нормами градостроительного проектирования, а была чем-то уникальной и привлекательной для детей и родителей. Нужно сделать так, чтобы родители не возили детей куда-то в центр, считая обучение в старых районах города более качественным.

— Задача, безусловно, сложная, ведь новая школа — новый педагогический коллектив, новые программы, новые дети, которые приходят не только в первый класс, но и во все последующие, — сообщил Сергей Тимофеев. — Чтобы школы в новостройках не были просто массовыми объектами образования, надо, чтобы была своя изюминка. Например, среди школ-новостроек в этом году открылся Морской лицей. Идея заложена в названии: она будет отражать и морскую специфику и нашего города, и запросы рынка труда. В то же время есть запрос жителей на обеспечение услугами общего образования — особенно в начальной школе нужно ребенка просто определить в ближайшую школу. А с 5-го и особенно с 8-го класса хорошо бы, чтобы школа определилась в профиле и заняла свою нишу в сфере образования.

В этом году прошел конкурс на гранты в форме субсидий из городского бюджета, чтобы школы могли закупать оборудование для лабораторий по профилям углубленного изучения предметов. По словам Тимофеева, из бюджета выделено 450 млн рублей, победителями стали 33 школы. Эта программа продлена на 2022–2023 годы.

— Для каждой новой школы в Ленинградской области подбирается социальный партнер в виде вуза, благо в Петербурге их много — рассказал Максим Винокуров. — Безликая школа не востребована, родители очень требовательны, особенно в выпускных классах. Не могу не отметить проекты в Сертолово, Янино: там компании-застройщики проявляют заинтересованность в развитии школ, которые они построили, сами готовы участвовать в их оснащении, чтобы они стали профильными и решалась задача профориентации, подготовки кадров для строительной отрасли.

Строительное направление очень популярно у выпускников школ, отметил Алексей Белоусов. Но школьникам надо заранее рассказывать о профессиях.

— Мы начинаем такую информационную работу в специализированных строительных классах за два года до окончания школы. При этом застройщики помогают нам в разработке и наполнении специальных программ обучения.

В результате на строительные направления поступает до 70 процентов выпускников этих классов. Хотелось бы, чтобы подобные были открыты в каждом районе города и области.

— Что касается внутреннего наполнения, тут я считаю, что очень важно, чтобы органы администрации и образования занимали более активную позицию уже на этапе разработки проекта школы или садика, — комментирует Ян Фельдман. — Безусловно, застройщик не сможет взять на себя много лишнего в рамках социальной нагрузки, но иногда интересные решения не требуют больших финансовых затрат. По нашей школе в Колпино, например, мы еще на этапе проектирования начали общаться с профильными комитетами, чтобы была возможность сделать школу неформальной. Мы участвуем в формировании дополнительных образовательных программ — без этого современная школа будет невозможна. Вместе мы можем создать такие условия для детей, в которых им захочется общаться, учиться, развиваться.

Максим Винокуров рассказал также о совместном проекте с РГПУ им. Герцена — «Команда под ключ»: студенты старших курсов педагогического вуза формируются в команду и вместе приходят в школу-новостройку — это помогает быстрее сплотить коллектив. Такой проект недавно был реализован в одной из новых школ в Буграх.

Комитет по образованию Петербурга также работает с РГПУ им. Герцена и по подготовке школьных команд, и по повышению квалификации.

Не забытое старое

Помимо строительства новых школ необходимо поддерживать в хорошем состоянии и уже существующие.

— Важный для нас проект, который реализуется в регионе с 2015 года — реновация объектов образования, их капитальный ремонт, — рассказал Максим Винокуров. — Остаются только стены, все остальное — новое: фасад, коммуникации, технологичное оборудование, современные средства обучения. С 2015 года полную реновацию прошли 53 школы. По факту это тоже новые образовательные учреждения. При реновации используются разные подходы к перепланировке помещения, но важно отметить, что школы и содержательно обновляются: разрабатывается новая программа развития, проходит переподготовка кадров. У школ появляются новые социальные партнеры в виде вузов.

В Петербурге сейчас формируется программа, и с 2022 года планируется комплексно подходить к процессу ремонта школ.

— До сих пор капремонт шел разрозненно, на основе предложений от администраций районов. Мы решили, что нужно сформировать программу на уровне города, включив в нее все объекты, требующие капитального ремонта, — пояснил Сергей Тимофеев. — Планируем на нее также получить средства из федерального бюджета. В этом году отправили данные по двум школам, в дальнейшем расширим список.

Также в городе стартовала программа по сносу старых зданий, построенных в 50–70-х годах, которые уже невозможно было реновировать, и строительству новых на их месте. В Колпино и в Калининском районе через два года появятся новые школы.

Проблемы и их решение

Важной проблемой образования для Петербурга Сергей Тимофеев считает то, что школы неравномерно заполнены: есть те, где учеников 150–170% от норматива, а есть безликие, где наполняемость низкая, - их надо «перезагрузить».

— Правительство осознает необходимость того, чтобы выровнять уровень образования, а значит, и возможности детей, — пояснил он.

Что касается создания инфраструктуры, то он видит будущее за проектами повторного применения — это удешевляет строительство. Но при этом необходимо брендирование образовательного пространства.

— Хочется, чтобы школьные стены, оборудование, освещение, спортивные объекты были современными и приятными человеческому глазу, чтобы ученики и учителя приходили не просто в казенное учреждение, а в любимое здание, где им уютно находиться, — подчеркнул Сергей Тимофеев. — А то, что стартовала программа федерального софинансирования, поможет быстрее ликвидировать дефицит мест в школах и детских садах.

По словам Максима Винокурова, ежегодно в Ленобласти становится на 8 тыс. школьников больше — и необходимо выдерживать темпы ввода объектов образования. При этом хочется, чтобы каждая школа, каждый сад были уникальными.

— Здесь может применяться кластерный подход, когда школы, учреждения допобразования объединяются с системой профобразования, высшего образования и готовят кадры для целого кластера, — считает он.

Он также отметил, что необходимо выравнивать диспропорцию по Всеволожскому району, а также не упустить ситуацию в Ломоносовском, где началось серьезное строительство, — и пока это удается. Также нужно синхронизироваться с планами по развитию на южном направлении — это и район кампуса СПбГУ, и город-спутник Южный.

— Для строительного комплекса Петербурга и Ленобласти не составляет проблемы построить любое количество школ и детских садов в нормативные сроки, — резюмировал Алексей Белоусов. — Проблема — это финансирование. Сейчас ни один ЖК не выходит на стройку, пока не решены вопросы с местами в школах и детских садах, и я считаю, что застройщики свою задачу выполняют. Но и бюджет должен наращивать расходы на строительство школ и детских садов — тем более, что ожидается переезд в Петербург крупного налогоплательщика. Хотелось бы верить, что из дополнительных 40 млрд рублей, которые он принесет городской казне, что-то попадет и в бюджет комитета по строительству на эти цели.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»