В Петербурге могут пройти досрочные выборы. Город готовят к муниципальной реформе

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о публичной власти председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса. Документ нужен был для того, чтобы унифицировать систему власти в России после принятия поправок в Конституцию. Из новинок — законопроектом обнуляются губернаторские сроки, сейчас глава любого региона может избираться на должность не более двух раз подряд. В нём, несмотря на все предыдущие заявления политиков и чиновников разного уровня, остаётся понятие муниципального фильтра — только собрав от 5 до 10 процентов подписей муниципальных депутатов региона, можно стать кандидатом в губернаторы. Из других новаций — законодательные собрания регионов смогут официально работать в дистанционном формате. Также, согласно законопроекту, депутатов заксобраний можно лишить мандата, если они ведут параллельно деятельность, несовместимую с должностью.



В таком виде законопроект пока не сулит грандиозных изменений для жизни Петербурга, но ко второму чтению там могут появиться существенные поправки. По словам депутата петербургского парламента юриста Дениса Четырбока, в том числе, они, скорее всего, коснутся устройства муниципальной власти. «В Конституции 1993 года государственная власть и муниципальная власть прописаны как две самостоятельные системы. Муниципальная власть по смыслу не входит в систему государственной власти. В поправках в Конституцию 2020 года появилось понятие публичная власть, в которую теперь как раз и входят и муниципальная, и государственная власти, то есть их таким образом объединяют в одну систему», — говорит он.

Что именно будет в этих поправках, пока неясно, можно лишь предполагать. «Единая система власти регламентирует работу всех её частей как единого механизма. Например, у нас часто бывает несогласованность в сфере благоустройства: за одно отвечает Смольный, за другое — муниципалы, в итоге в ущербе люди. Или избирательные комиссии: сейчас у муниципалитетов свои избиркомы, которые в ряде случаев работают за зарплату, при этом проводят выборы раз в пять лет. Сейчас закон уже предполагает, что эти полномочия можно передавать территориальным избирательным комиссиям, которые проводят другие виды выборов», — добавляет Четырбок.



Поправки к законопроекту Клишаса — Крашенинникова собираются готовить и в комитете по законодательству петербургского парламента. Но они не будут касаться муниципальной власти, рассказал «Фонтанке» глава комитета по законодательству и глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов. «В федеральном законопроекте сейчас почти ничего не прописано о каком-либо значительном изменении системы муниципалитетов, я думаю, что если изменения и будут, то они будут на уровне региона, и мы будем это решать сами», — отметил он.

По словам источников «Фонтанки», в ближайшее время в ЗакСе будут обсуждать возможные изменения в муниципальном законодательстве. Специальную рабочую группу для этого создадут в конце ноября — начале декабря. Один из возможных вариантов — изменение количества муниципалитетов в городе. Сейчас их 111. «Рассматривается вариант — 50 (по числу депутатов ЗакСа) или 70 (это связано с численностью жителей и территориальным делением). Например, Кронштадт как был, так и останется самостоятельным муниципалитетом, а часть округов Курортного района могут объединить», — говорит собеседник «Фонтанки».



По словам другого источника, вряд ли муниципалитетов останется меньше 70: «Но, конечно, нужно их сокращать: у нас есть муниципалитеты, которые сидят в одном здании, это что, если не расточительство бюджетных средств?» Он добавляет, что в результате реформы, скорее всего, пройдут досрочные выборы: «Сейчас ещё неясно, в каком году. Если сможем быстро управиться, то в 2022-м, если нет, то в 2023-м».

Собеседник «Фонтанки», близкий к «Единой России», считает, что досрочные выборы будут проводить ещё и по другим причинам. «У нас сейчас в 2024 году запланировано три уровня выборов — президентские, муниципальные и губернаторские, — говорит он. — Представляете, что будет, если всё это в кашу смешать? И, конечно, чем больше кандидатов, тем всегда больше шуму, а на президентских выборах шум вообще ни к чему». По его мнению, в Петербурге разделят все три уровня выборов: в 2022 году пройдут досрочные муниципальные выборы, в 2023-м — досрочные губернаторские, и только затем — президентские. Такая последовательность важна ещё и потому, что кандидатам в губернаторы нужно будет для регистрации собрать подписи муниципальных депутатов. Вряд ли знающие о расформировании муниципалитетов депутаты будут охотно отдавать свои подписи за тех, кто стал инициатором реформы, добавляет источник.

