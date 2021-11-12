В Петербурге могут пройти досрочные выборы. Город готовят к муниципальной реформе

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о публичной власти председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса. Документ нужен был для того, чтобы унифицировать систему власти в России после принятия поправок в Конституцию. Из новинок — законопроектом обнуляются губернаторские сроки, сейчас глава любого региона может избираться на должность не более двух раз подряд. В нём, несмотря на все предыдущие заявления политиков и чиновников разного уровня, остаётся понятие муниципального фильтра — только собрав от 5 до 10 процентов подписей муниципальных депутатов региона, можно стать кандидатом в губернаторы. Из других новаций — законодательные собрания регионов смогут официально работать в дистанционном формате. Также, согласно законопроекту, депутатов заксобраний можно лишить мандата, если они ведут параллельно деятельность, несовместимую с должностью.
В таком виде законопроект пока не сулит грандиозных изменений для жизни Петербурга, но ко второму чтению там могут появиться существенные поправки. По словам депутата петербургского парламента юриста Дениса Четырбока, в том числе, они, скорее всего, коснутся устройства муниципальной власти. «В Конституции 1993 года государственная власть и муниципальная власть прописаны как две самостоятельные системы. Муниципальная власть по смыслу не входит в систему государственной власти. В поправках в Конституцию 2020 года появилось понятие публичная власть, в которую теперь как раз и входят и муниципальная, и государственная власти, то есть их таким образом объединяют в одну систему», — говорит он.
Что именно будет в этих поправках, пока неясно, можно лишь предполагать. «Единая система власти регламентирует работу всех её частей как единого механизма. Например, у нас часто бывает несогласованность в сфере благоустройства: за одно отвечает Смольный, за другое — муниципалы, в итоге в ущербе люди. Или избирательные комиссии: сейчас у муниципалитетов свои избиркомы, которые в ряде случаев работают за зарплату, при этом проводят выборы раз в пять лет. Сейчас закон уже предполагает, что эти полномочия можно передавать территориальным избирательным комиссиям, которые проводят другие виды выборов», — добавляет Четырбок.
Поправки к законопроекту Клишаса — Крашенинникова собираются готовить и в комитете по законодательству петербургского парламента. Но они не будут касаться муниципальной власти, рассказал «Фонтанке» глава комитета по законодательству и глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов. «В федеральном законопроекте сейчас почти ничего не прописано о каком-либо значительном изменении системы муниципалитетов, я думаю, что если изменения и будут, то они будут на уровне региона, и мы будем это решать сами», — отметил он.
По словам источников «Фонтанки», в ближайшее время в ЗакСе будут обсуждать возможные изменения в муниципальном законодательстве. Специальную рабочую группу для этого создадут в конце ноября — начале декабря. Один из возможных вариантов — изменение количества муниципалитетов в городе. Сейчас их 111. «Рассматривается вариант — 50 (по числу депутатов ЗакСа) или 70 (это связано с численностью жителей и территориальным делением). Например, Кронштадт как был, так и останется самостоятельным муниципалитетом, а часть округов Курортного района могут объединить», — говорит собеседник «Фонтанки».
По словам другого источника, вряд ли муниципалитетов останется меньше 70: «Но, конечно, нужно их сокращать: у нас есть муниципалитеты, которые сидят в одном здании, это что, если не расточительство бюджетных средств?» Он добавляет, что в результате реформы, скорее всего, пройдут досрочные выборы: «Сейчас ещё неясно, в каком году. Если сможем быстро управиться, то в 2022-м, если нет, то в 2023-м».
Собеседник «Фонтанки», близкий к «Единой России», считает, что досрочные выборы будут проводить ещё и по другим причинам. «У нас сейчас в 2024 году запланировано три уровня выборов — президентские, муниципальные и губернаторские, — говорит он. — Представляете, что будет, если всё это в кашу смешать? И, конечно, чем больше кандидатов, тем всегда больше шуму, а на президентских выборах шум вообще ни к чему». По его мнению, в Петербурге разделят все три уровня выборов: в 2022 году пройдут досрочные муниципальные выборы, в 2023-м — досрочные губернаторские, и только затем — президентские. Такая последовательность важна ещё и потому, что кандидатам в губернаторы нужно будет для регистрации собрать подписи муниципальных депутатов. Вряд ли знающие о расформировании муниципалитетов депутаты будут охотно отдавать свои подписи за тех, кто стал инициатором реформы, добавляет источник.
Официально, впрочем, власти по-прежнему утверждают: ничего не решено. «Есть положительный опыт, есть отрицательный опыт. Его надо весь изучить, а потом принимать решения», — сообщил «Фонтанке» вице-губернатор по внутренней политике Максим Мейксин.
Впрочем, уже ясно, что даже среди представителей власти оппоненты идеи укрупнения муниципалитетов точно есть. «Средняя численность жителей муниципальных округов сейчас 100 тысяч. Если укрупнять округа, потеряется принцип шаговой доступности к жителям», — утверждает Всеволод Беликов. При этом, по его словам, изменения действительно назрели. В частности, сейчас муниципальным образованиям урезали финансирование — у некоторых расходная часть сократилась на 50 процентов. «Ожидание жителей, что все площадки закрыты каучуком, будут новации, — это всё нерешаемо даже на ближайшие 10 лет. Мы можем поддерживать то, что есть, ремонтировать, красить, ставить отдельные площадки», — добавляет Беликов.
Отметим, что по итогам муниципальных выборов в 2019 году оппозиционные кандидаты получили втрое больше мандатов, чем в предыдущие выборы (около 400 мандатов из 1 560). В части муниципалитетов независимые кандидаты получили большинство. В их числе — 72-й округ во Фрунзенском районе, несколько муниципалитетов в Центральном и Василеостровском районах и других. В последние два года число оппозиционных муниципальных депутатов уменьшилось: их лишают мандатов после проверки деклараций о доходах. Ошибки, найденные в них, сами оппозиционеры называют незначительными (это и незакрытые нулевые счета, неуказанные переводы от родственников и другие нарушения) и настаивают на предвзятости со стороны проверяющих органов.
Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»