Фото: скриншот видео / коллаж / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вчера глава ЦИК Элла Памфилова устроила разнос Петербургу за массовые нарушения. Список ее претензий почти бесконечен. Но сегодня «Фонтанка» рассказывает историю, не вошедшую ни в один разгромный отчет Центризбиркома. В нее, вероятно, трудно поверить самому закоренелому скептику, не только Памфиловой.

«Вы члены участковой комиссии № 177. Прошу запомнить ваши новые имена на эти 3 дня». С этого сообщения в WhatsApp-чате началась постановка, в котором реальных членов УИК заменили подставные петербуржцы. Закрепленные фейковыми подписями выборы признаны состоявшимися, выиграл кандидат от «Единой России».



Инструкция

Послание в чате появилось в ночь на 17 сентября. Как выяснила «Фонтанка», его отправили с телефонного номера, которым пользуется секретарь 177-й комиссии Анастасия Селиванова.



Фото: фрагмент скриншота приложения Поделиться Поделиться







Комиссия обслуживает муниципалитет «Остров Декабристов», в списке избирателей числятся более 2 000 человек. Анастасия Селиванова занимается здесь выборами с 2018 года, и для нее это, можно сказать, дело семейное. Компанию Анастасии составляет ее 22-летняя сестра Елизавета Метелкина.

Симулякр Лизы

Метелкина тоже упомянута в чате. Вместо нее работать в УИК должен был симулякр под именем Ольга. Его следы мы нашли в небольшом видеоролике, который записала наблюдатель.



автор Ирина Лотова

«Меня зовут Метелкина Елизавета Павловна», — уверенно произносит блондинка с короткой стрижкой.

Автор этой фразы — 52-летняя уроженка Смоленска Ольга Грицева. Мы нашли ее профили в соцсетях. Грицева в 2010-х состояла в смоленском избиркоме. Переехав в Петербург, согласилась на авантюру. Вознаграждение, которое полагалось членам УИК за эти выборы, около 20 тысяч рублей.

Грицева не ответила на звонки и сообщения «Фонтанки». Мы дозвонились до секретаря комиссии Анастасии Селивановой.

— У меня нет информации, что членов УИК играли другие люди, — заявила она.

— Вам, должно быть, знакома 22-летняя Елизавета Метелкина? Она ведь ваша сестра, и в лицо вы ее должны хорошо знать.

— Да, конечно.

— Видели ее на участке в дни голосования?

— Да.

— Как вы объясните, что ваша молоденькая сестра трансформировалась в блондинку лет пятидесяти?

— Не понимаю вообще смысл вопроса.

Соседнее место с Селивановой в УИК занимал рыжеволосый парень. По легенде — член УИК Карпов, а на деле — 29-летний актер-вокалист из Кондопоги Филипп Стрижанов. Анкету этого узнаваемого персонажа можно найти в открытой базе специалистов в сфере шоу-бизнеса. Правда, отыскать его в более интересных ролях не удалось. Филипп на звонки редакции не отвечал.



Фото: фрагмент скриншота с сайта kto.tv Фото: фрагмент скриншота с сайта vk.com Фото: скриншот видео Поделиться Поделиться







Кольцо в носу

Еще один заседатель без документов привлекла внимание пирсингом. Она тоже попала на видео наблюдателей.



автор Ирина Лотова

По чат-легенде, это была член комиссии Ксения Лонщакова, подписи которой тоже фигурируют под избирательными протоколами. То есть формально она работала на выборах.



Мы нашли фотографии настоящей Лонщаковой в соцсетях — не похожа. Связались с ней.

— С чего вы решили, что я там [в УИК] работаю? — огрызнулась девушка и попрощалась. Подписи опознавать она отказалась.

«Фонтанка» выяснила, что девушка с кольцом в носу — студентка реставрационного колледжа Евгения Сереброва. Ей недавно исполнилось 18 лет.

На вопросы Евгения отвечать не захотела, а пообещала куда-нибудь пожаловаться за вторжение в личную жизнь.

В выборной постановке Сереброва участвовала с подругой. Олесе Ситник досталась роль реального члена избиркома — Алены Михайловой. Комментарии этого тандема «Фонтанке» получить не удалось. Еще одну подменную пару составили член УИК Юлия Савко и мастер депиляции Ирина Мазенкова, которая на просьбу раскрыть свою роль в мистификации выборов отреагировала претензиями, что мы мешаем ей работать.

Шестой замененный на самозванца член УИК — 33-летний представитель «Единой России» Дмитрий Пашков. Вместо него в первый день голосования избирателей принимал тезка Гусев.



Председатель-незнайка

Возглавляет УИК № 177 Мария Мулюк. Место ей досталось, можно сказать, по наследству. Раньше в комиссии заседала мать Марии.

Мулюк — совладелица Гатчинской грибной компании, показавшей в прошлом году выручку 1,6 миллиона рублей. Выращивание рассады у нее получается явно лучше, чем постановка. На наш вопрос о посторонних, допущенных к избирательной документации, Мария ответила:

— Я не знаю, что вам прокомментировать.

— Вы же председатель?

— Председатель.

— Значит, должны знать, кто у вас работает в избирательной комиссии?

— Тогда без комментариев.

В поисках независимых членов УИК мы обратились к представительнице партии «Родина» Кристине Кузьминой. В чате она упомянута не была, и мы рассчитывали на внятное объяснение подмене.

Кузьмина заявила, что работала на участке три дня голосования, знает всех коллег по УИК в лицо и чужих не приметила. Но объяснить трансформацию 22-летней Метелкиной в 52-летнюю Грицеву не смогла.

«Без комментариев», — заученно ответила Кристина.



На 177-й участок приезжали полицейские, но со ссылкой на отсутствие полномочий они отказались проверять удостоверения членов УИК.

Надомное голосование

Из 12 членов УИК № 177 с правом решающего голоса половину заменили ряженые. Еще пятеро им подыгрывали. Только один, Александр Лях от «Яблока», не согласился с результатами.

Кроме членов УИК с решающим голосом есть представители с совещательным. В 177-й на выборах работала Ирина Лотова. Как сообщила она «Фонтанке», актерам поручили надомное голосование. С задачей они справились сверхуспешно. Число «надомников» превысило 25 % в доле избирателей. Это аномальные цифры. В среднем надомное голосование по этим выборам не превышает 6 %.

Как следует из жалобы Лотовой в территориальный избирком (есть в распоряжении «Фонтанки»), члены 177-й комиссии посещали электорат с периодичностью 3 минуты, хотя избиратели находились в разных домах и даже на разных улицах. Присоединиться к выездной комиссии Ирине Лотовой запретила председатель УИК Мария Мулюк.



Ирина также направила жалобу в Центризбирком, но ответ пока не получила.

Победивший в этом округе Константин Чебыкин из «Единой России» сообщил «Фонтанке», что председателя и секретаря 177-й УИК не знает. В аннулировании голосования он сомневается, а если представить гипотетически, что результаты все-таки признают недействительными, на общих итогах это не скажется.

«У меня существенный перевес на Васильевском острове, около 3 500 голосов», — уточнил Чебыкин.

В Горизбиркоме «Фонтанке» заявили, что провели проверку, и «данная информация не подтвердилась». На вопрос, как именно комиссия искала ряженых, последовала просьба направить запрос. «Фонтанка» опубликует ответ.

По мнению ТИК №2, член комиссии с правом совещательного голоса «не наделен правами требовать от других членов избирательной комиссии в процессе голосования их личные паспорта и служебные удостоверения». Оснований для отмены выборов там не увидели.

Если подтвердится, что за членов избиркома работали ряженые, это можно квалифицировать как преступление — по статье 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Такое мнение высказал «Фонтанке» член Горизбиркома Дмитрий Краснянский, предупредив: он рассуждает гипотетически.

«Конкретно кем-то создано препятствие для работы участковой избирательной комиссии, повлекшее еще к тому же отмену итогов голосования, если этот факт будет установлен, — сказал он и добавил, что в этом случае наказание светит и актерам: — Изображая из себя члена комиссии, он препятствовал нормальной законной работе участковой комиссии».

Итоговый протокол действителен, если на нем стоят подписи большинства членов комиссии (в случае УИК 177 — не менее семи). Если будет доказано, что подписи поставили не являющиеся членами комиссии, он автоматически признается недействительным. А итоги на этом участке аннулируются и все вышестоящие комиссии вплоть до ЦИКа вносят изменения в свои протоколы.

Ирина Корбат, Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»