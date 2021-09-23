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«Не должны кандидаты управлять избирательными комиссиями». ЦИК предложил Беглову реформировать систему избиркомов в Петербурге

Памфилова: ЦИК во время выборов получил больше всего жалоб на Петербург

Центральная избирательная комиссия 23 сентября обсудила выборы в Законодательное собрание и в Государственную думу, проходившие в Петербурге. По словам замглавы ЦИКа Николая Булаева, ему стыдно за многочисленные нарушения, допущенные в эти три дня.

«Чувства стыда у меня пока до конца не исчезло от того, что происходило в Петербурге», — отметил Булаев. Он заявил, что в дни голосования и до этого комиссиями управляли кандидаты. В частности, он привёл пример в округе №212 в Красносельском районе. Там в комиссию №1088 во время подсчёта приехал кандидат от «Единой России» в Государственную думу Александр Тетердинко. По словам члена ЦИКа Николая Левичева, также выступавшего по этому поводу, кандидат «психофизически надавил на избирательную комиссию» и заставил посчитать бюллетени, хранившиеся в сейф-пакете, лежавшем не под присмотром камер, а за дверью, которую можно вскрыть гвоздём.

«Нарушений в Петербурге было много, их можно спокойно умножать на два порядка. И они разные. Одни влияли на результат, другие — нет. Системной работы по подготовке к выборам в Петербурге не было. Каждый кандидат пытался наладить режим управления избирательной комиссией, и ему на это дали право», — заключил Николай Булаев.

Его поддержала глава Центризбиркома Элла Памфилова, заявив, что на городскую избирательную комиссию также оказывалось давление со стороны вице-губернатора Александра Бельского вместе с «пятой колонной» среди членов комиссии, которые противопоставили себя ЦИКу и закону. Отдельно она отметила члена Горизбиркома Дмитрия Краснянского.

Булаев и Памфилова заявили о необходимости реформы петербургской избирательной системы.

«Губернатор меня настраивал на оптимистический лад. Но теперь я считаю, что надо направить ему предложения ещё раз: не ждать периода, когда Горизбирком уйдет в небытие, а помочь переформатировать избирательную систему города, провести жесткий аудит на предмет ангажированности. Избирательными комиссиями должен управлять Горизбирком, а не кандидаты и не главы районов… Я главе петербургского избиркома Наталье Чечиной очень сочувствую, потому что сломать это можно, только если глава города понимает и поддерживает. Я еще раз хочу обратиться к правительству города: давайте вместе сядем и сделаем это», — добавил Булаев.

Во время разбора ситуации с выборами в Петербурге Элла Памфилова также удивилась тому, сколько голосов избирателей не смогли учесть из-за нарушений. «10 тысяч голосов ушло в никуда. Люди приходили и голосовали. Но из-за ненадлежащим образом организованного голосования их голоса пропали. Это очень тревожит», — добавила она.

По словам Памфиловой, на Петербург в ЦИК жаловались больше всего в эти дни. В частности, поступило 883 обращения. Она добавила, что по итогам подведения результатов было написано 25 особых мнений в территориальных избирательных комиссиях и 128 особых мнений в участковых избирательных комиссиях. В течение трёх дней голосования судами было удалено с участков 10 членов комиссий с правом совещательного голоса.

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Комментарии (10)

пазузу
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SlawaPiter
А ЦИрК не в курсе что Беглов лишь исполнитель воли "хозяина"?
aborigenSPB
Выборы прошли, клоуны остались!
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