Электросамокатчиков и велосипедистов будут регистрировать в цифровом реестре. Грядут новые штрафы

Российские власти планирует ужесточить контроль за передвижением на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), утвержденная «дорожная карта» содержит новые штрафы и обязательную регистрацию транспортного средства в цифровом реестре, сообщает «Коммерсантъ» 19 октября.

К СИМ относят электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Власти обяжут регистрировать эти виды транспорта в цифровом реестре, а также разработают систему идентификации пользователей. «Дорожная карта» мероприятий по нормативно-правовому регулированию развития СИМ уже утверждена правительством. План состоит из 27 пунктов, которые планируют реализовать в период с 2023 по 2025 года — до конца года Минтранс подготовит проект соответствующих поправок.

Так, граждан на электросамокатах и велосипедах обяжут останавливаться по требованию ГИБДД и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В ПДД также пропишут правила остановки и стоянки для СИМ и введут новые дорожные знаки, обозначающие парковки для электросамокатов. В этом же законе опишут новые механизмы контроля движения СИМ, например, с помощью автоматических камер, как это уже тестируют в Москве. Регионы, в свою очередь, должны будут разработать и утвердить планы по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы. Так, в городах должны будут разделить потоки пешеходов и электросамокатчиков или велосипедистов. Кроме того, как отмечает «Ъ», для пользователей СИМ ужесточат штрафы. Сейчас его максимальная сумма — 1,5 тысячи рублей.

В 2024 году Минтранс, МВД и Минцифры внесут в правительство проект поправок к ПДД. Первый пакет к правилам, касающимся СИМ, уже вступил в силу 1 марта.