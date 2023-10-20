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    Электросамокатчиков и велосипедистов будут регистрировать в цифровом реестре. Грядут новые штрафы

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    6 комментариев

    Российские власти планирует ужесточить контроль за передвижением на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), утвержденная «дорожная карта» содержит новые штрафы и обязательную регистрацию транспортного средства в цифровом реестре, сообщает «Коммерсантъ» 19 октября.

    К СИМ относят электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Власти обяжут регистрировать эти виды транспорта в цифровом реестре, а также разработают систему идентификации пользователей.

    «Дорожная карта» мероприятий по нормативно-правовому регулированию развития СИМ уже утверждена правительством. План состоит из 27 пунктов, которые планируют реализовать в период с 2023 по 2025 года — до конца года Минтранс подготовит проект соответствующих поправок.

    Так, граждан на электросамокатах и велосипедах обяжут останавливаться по требованию ГИБДД и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В ПДД также пропишут правила остановки и стоянки для СИМ и введут новые дорожные знаки, обозначающие парковки для электросамокатов. В этом же законе опишут новые механизмы контроля движения СИМ, например, с помощью автоматических камер, как это уже тестируют в Москве.

    Регионы, в свою очередь, должны будут разработать и утвердить планы по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы. Так, в городах должны будут разделить потоки пешеходов и электросамокатчиков или велосипедистов. Кроме того, как отмечает «Ъ», для пользователей СИМ ужесточат штрафы. Сейчас его максимальная сумма — 1,5 тысячи рублей.

    В 2024 году Минтранс, МВД и Минцифры внесут в правительство проект поправок к ПДД. Первый пакет к правилам, касающимся СИМ, уже вступил в силу 1 марта.

    По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за первое полугодие 2023-го было зарегистрировано более тысячи ДТП с участием СИМ. В них погибли 12 человек, а ранения получили более тысячи, в том числе 432 ребенка.

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    Комментарии 6

    Гость20 Окт 2023 в 01:25
    бла-бла-бла
    +0−0
    Slava_Rossii220 Окт 2023 в 01:03
    Это как схема развития метро в СПб - фантастика.
    А даже если что-то и сделают, это не будет работать, потому что это просто некому контролировать.
    +1−0
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