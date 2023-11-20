Самокаты уходят из Петербурга на зиму

Сервисы аренды электросамокатов завершают сезон работы в Петербурге до следующего года. Свои самокаты с улиц города 20 ноября начал убирать кикшеринг Whoosh.

«Сервис Whoosh завершает сезон кикшеринга в Санкт-Петербурге и приступает к уборке самокатов с улиц города. Прошедший сезон подтвердил, что кикшеринг окончательно интегрировался в жизнь Северной столицы, став дополнительным видом городского транспорта», — сообщили «Фонтанке» в компании.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Там отметили, что в начале сезона на улицы города вывели 15 тысяч электросамокатов и 1,5 тысячи электровелосипедов. За восемь месяцев более 27% горожан совершили на самокатах компании как минимум одну поездку. Как подсчитали в Whoosh, в целом количество поездок петербуржцев выросло на 96% по сравнению с прошлым сезоном. В 90% из них клиенты использовали самокат как транспорт, чтобы добраться из точки А в точку Б. Средняя продолжительность одной поездки составила 10 минут 22 секунды.



В этом сезоне сервис традиционно организовывал Школу вождения самокатов, контролировал соблюдение ПДД и собственных правил пользователями, а под конец сезона оснастил самокаты шлемами. «Все это привело к тому, что более 99% всех поездок на самокатах Whoosh происходило без происшествий и ДТП, а количество негативных инцидентов на каждую 1000 поездок в этом сезоне в Санкт-Петербурге снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом», — сообщили в компании.

Фото: скрин Фото: скрин Фото: скрин Поделиться Поделиться





В приложениях других кикшеринговых сервисов утром 20 ноября доступных для аренды в Петербурге самокатов тоже не наблюдается. «Фонтанка» обратилась за комментариями в «Юрент» и «Яндекс Go».



Электросамокаты и прочие СИМ давно вызывают общественные споры. 25 октября ЗакС Петербурга решил попросить премьер-министра Михаила Мишустина разрешить регионам ужесточать требования к электросамокатчикам. До этого депутаты предлагали ввести плату за парковку электросамокатов, но Смольный не поддержал эту идею. При этом российские власти планируют ужесточить контроль за передвижением на СИМ, в том числе предлагается ввести новые штрафы.