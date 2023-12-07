В «Ростелекоме» рассказали, сколько превышений скорости в день фиксируют камеры на дорогах Петербурга

Комплексы фотовидеофиксации на улицах Петербурга каждый день фиксируют проезды 4–5 миллионов автомобилей и около 40 тысяч нарушений скоростного режима. Об этом 7 декабря на Петербургском налоговом форуме сообщил Александр Логинов, вице-президент, директор Северо-Западного филиала «Ростелекома».



По его словам, компания каждый год инвестирует порядка 4 млрд рублей в инфраструктуру Петербурга, в том числе в комплексы фотовидеофиксации.

«На сегодня порядка 700 комплексов установлено компанией. По результатам следующего года, я думаю, в Петербурге будет около 1 200 комплексов фотовидеофиксации. Ориентировочно в день фиксируется 4–5 млн проездов автомобилей и около 40 тыс. нарушений скоростного режима», — сказал он.