В «Ростелекоме» рассказали, сколько превышений скорости в день фиксируют камеры на дорогах Петербурга

Комплексы фотовидеофиксации на улицах Петербурга каждый день фиксируют проезды 4–5 миллионов автомобилей и около 40 тысяч нарушений скоростного режима. Об этом 7 декабря на Петербургском налоговом форуме сообщил Александр Логинов, вице-президент, директор Северо-Западного филиала «Ростелекома».
По его словам, компания каждый год инвестирует порядка 4 млрд рублей в инфраструктуру Петербурга, в том числе в комплексы фотовидеофиксации.
«На сегодня порядка 700 комплексов установлено компанией. По результатам следующего года, я думаю, в Петербурге будет около 1 200 комплексов фотовидеофиксации. Ориентировочно в день фиксируется 4–5 млн проездов автомобилей и около 40 тыс. нарушений скоростного режима», — сказал он.
Сколько штрафов взимается по итогу и на какую сумму, он сказать не смог, но отметил, что это «внушительная» цифра. По его словам, такие штрафы среди неналоговых поступлений в бюджет города занимают «серьезную часть».
Ранее в Смольном сообщили, что по итогам 11 месяцев бюджет Петербурга второй год подряд превысил триллион рублей. В частности, сборы по налогу на прибыль организаций составили 353 млрд рублей, налогу на доходы физических лиц — 371 млрд рублей. Неналоговые доходы составили 82 млрд рублей.
Петербургский налоговый форум проходит 7 и 8 декабря. Он организован правительством Петербурга и городским управлением Федеральной налоговой службы. Цель форума — повышение налоговой грамотности граждан и бизнеса, а также получение обратной связи от налогоплательщиков.