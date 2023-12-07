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    В «Ростелекоме» рассказали, сколько превышений скорости в день фиксируют камеры на дорогах Петербурга

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    Комплексы фотовидеофиксации на улицах Петербурга каждый день фиксируют проезды 4–5 миллионов автомобилей и около 40 тысяч нарушений скоростного режима. Об этом 7 декабря на Петербургском налоговом форуме сообщил Александр Логинов, вице-президент, директор Северо-Западного филиала «Ростелекома».

    По его словам, компания каждый год инвестирует порядка 4 млрд рублей в инфраструктуру Петербурга, в том числе в комплексы фотовидеофиксации.

    «На сегодня порядка 700 комплексов установлено компанией. По результатам следующего года, я думаю, в Петербурге будет около 1 200 комплексов фотовидеофиксации. Ориентировочно в день фиксируется 4–5 млн проездов автомобилей и около 40 тыс. нарушений скоростного режима», — сказал он.

    Сколько штрафов взимается по итогу и на какую сумму, он сказать не смог, но отметил, что это «внушительная» цифра. По его словам, такие штрафы среди неналоговых поступлений в бюджет города занимают «серьезную часть».

    Ранее в Смольном сообщили, что по итогам 11 месяцев бюджет Петербурга второй год подряд превысил триллион рублей. В частности, сборы по налогу на прибыль организаций составили 353 млрд рублей, налогу на доходы физических лиц — 371 млрд рублей. Неналоговые доходы составили 82 млрд рублей.

    Петербургский налоговый форум проходит 7 и 8 декабря. Он организован правительством Петербурга и городским управлением Федеральной налоговой службы. Цель форума — повышение налоговой грамотности граждан и бизнеса, а также получение обратной связи от налогоплательщиков.

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