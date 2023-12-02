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    Бюджет Петербурга по итогам 11 месяцев превысил триллион

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    Планки в триллион рублей достиг бюджет Петербурга по итогам первых 11 месяцев года — также, как и годом ранее. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Смольного.

    От поступлений в бюджет почти 97% составляют платежи петербургского бизнеса и горожан (налоги, аренда и другие обязательные платежи). Остальные 3,5% (или 35 млрд рублей) — межбюджетные трансферты.

    Налог на прибыль организаций составил 353 млрд рублей, налог на доходы физических лиц — 371 млрд рублей. Также значительную часть объема налоговых доходов обеспечили специальные налоговые режимы (платежи малого и среднего бизнеса, а также самозанятых), — 76 миллиардов рублей, и имущественные налоги (74 млрд рублей).

    82 миллиарда рублей принесли в казну неналоговые платежи. Самые крупные из них — это доходы от использования и продажи государственного имущества, доходы от размещения средств бюджета, плата за проезд, доходы от платных парковок и штрафы.

    Доходная часть бюджета города была осенью скорректирована в большую сторону — до 1 трлн 97 млрд рублей.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в этом году бюджет «исполняется в условиях значимых изменений федерального законодательства».

    «Отмена института консолидированных групп налогоплательщиков и переход на единый налоговый платеж, безусловно, оказали влияние на городской бюджет. Но несмотря на все особенности финансового года в бюджет уже поступило 1 трлн 27 млрд рублей», — сообщил он, поблагодарив жителей и бизнес «за ответственный и честный подход».

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