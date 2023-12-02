Бюджет Петербурга по итогам 11 месяцев превысил триллион

Планки в триллион рублей достиг бюджет Петербурга по итогам первых 11 месяцев года — также, как и годом ранее. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Смольного.



От поступлений в бюджет почти 97% составляют платежи петербургского бизнеса и горожан (налоги, аренда и другие обязательные платежи). Остальные 3,5% (или 35 млрд рублей) — межбюджетные трансферты.



Налог на прибыль организаций составил 353 млрд рублей, налог на доходы физических лиц — 371 млрд рублей. Также значительную часть объема налоговых доходов обеспечили специальные налоговые режимы (платежи малого и среднего бизнеса, а также самозанятых), — 76 миллиардов рублей, и имущественные налоги (74 млрд рублей).

