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    В Госдуму внесли поправки об отмене ЕГЭ. В Рособрнадзоре отреагировали

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    9 комментариев

    В Госдуму РФ внесли проект закона об отмене ЕГЭ. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости. Поправки — совместная инициатива депутатов Думы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Инициаторы перемен хотят отказаться от тестов в пользу традиционных государственных экзаменов.

    Информация о подготовке в парламенте конкретных предложений по отказу от ЕГЭ появилась накануне. «Фонтанка» писала об этом здесь. Со ссылкой на пояснительную записку к проекту поправок в закон «Об образовании в Российской Федерации» говорилось в частности, что из-за ЕГЭ с каждым годом якобы наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков.

    Если поправки будут приняты, новелла может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты ЕГЭ, полученные ранее, будут действительны еще четыре года.

    Между тем Рособрнадзор готов обсуждать отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае, если будет предложена альтернативная «рабочая схема». Об этом 6 июня заявил ТАСС глава ведомства Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, — она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям <...>, но только если будет предложена рабочая схема, объективный и понятный экзамен», — сказал Музаев.

    Напомним, в марте о возможной отмене ЕГЭ достаточно скептически высказался глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин также комментировал тему отмены ЕГЭ. Глава государства согласился, что у этой системы много минусов, но напомнил, что она позволяет учиться в лучших вузах детям из отдаленных регионов.

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    Комментарии 9

    dervish06 Июн 2024 в 12:20
    А при чем здесь отдаленные регионы. Ломоносову отдаленность ни разу не помешала стать великим ученым. При Советской власти неучам близость ВУЗов не мешала оставаться такими.
    +1−1
    Потёртый русский06 Июн 2024 в 12:18
    Что сохранить жизненный уровень учителей им необходимо поднять зарплаты, но можно просто отменить ЕГЭ
    +1−1
    28240881206 Июн 2024 в 11:55
    Нипонииллл!... Обрнадзор не боится Думу штоле?
    +1−0
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