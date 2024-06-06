В Госдуму внесли поправки об отмене ЕГЭ. В Рособрнадзоре отреагировали

В Госдуму РФ внесли проект закона об отмене ЕГЭ. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости. Поправки — совместная инициатива депутатов Думы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Инициаторы перемен хотят отказаться от тестов в пользу традиционных государственных экзаменов.

Информация о подготовке в парламенте конкретных предложений по отказу от ЕГЭ появилась накануне. «Фонтанка» писала об этом здесь. Со ссылкой на пояснительную записку к проекту поправок в закон «Об образовании в Российской Федерации» говорилось в частности, что из-за ЕГЭ с каждым годом якобы наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков.