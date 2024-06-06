В Госдуму внесли поправки об отмене ЕГЭ. В Рособрнадзоре отреагировали

В Госдуму РФ внесли проект закона об отмене ЕГЭ. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости. Поправки — совместная инициатива депутатов Думы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Инициаторы перемен хотят отказаться от тестов в пользу традиционных государственных экзаменов.
Информация о подготовке в парламенте конкретных предложений по отказу от ЕГЭ появилась накануне. «Фонтанка» писала об этом здесь. Со ссылкой на пояснительную записку к проекту поправок в закон «Об образовании в Российской Федерации» говорилось в частности, что из-за ЕГЭ с каждым годом якобы наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков.
Если поправки будут приняты, новелла может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты ЕГЭ, полученные ранее, будут действительны еще четыре года.
Между тем Рособрнадзор готов обсуждать отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае, если будет предложена альтернативная «рабочая схема». Об этом 6 июня заявил ТАСС глава ведомства Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, — она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям <...>, но только если будет предложена рабочая схема, объективный и понятный экзамен», — сказал Музаев.
Напомним, в марте о возможной отмене ЕГЭ достаточно скептически высказался глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин также комментировал тему отмены ЕГЭ. Глава государства согласился, что у этой системы много минусов, но напомнил, что она позволяет учиться в лучших вузах детям из отдаленных регионов.