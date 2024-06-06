РИА Новости: сразу три партии внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости. Агентство ссылается на документы, с которыми журналистам удалось ознакомиться.
«Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.
Как передает агентство, в записке также сказано, что из-за ЕГЭ с каждым годом якобы наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков.
Уточняется, что, если новеллу примут, она может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты ЕГЭ, полученные ранее, будут действительны еще четыре года.
Напомним, в марте о возможной отмене ЕГЭ достаточно скептически высказался глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Он заявил, что отмена системы ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, а альтернативные предложения необходимо рассматривать системно.
Ранее президент России Владимир Путин также комментировал тему отмены ЕГЭ. Глава государства согласился, что у этой системы много минусов, но она позволяет учиться в лучших вузах детям из периферии.