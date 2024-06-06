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    РИА Новости: сразу три партии внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

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    2 комментария

    Депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости. Агентство ссылается на документы, с которыми журналистам удалось ознакомиться.

    «Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.

    Как передает агентство, в записке также сказано, что из-за ЕГЭ с каждым годом якобы наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков.

    Уточняется, что, если новеллу примут, она может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты ЕГЭ, полученные ранее, будут действительны еще четыре года.

    Напомним, в марте о возможной отмене ЕГЭ достаточно скептически высказался глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Он заявил, что отмена системы ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, а альтернативные предложения необходимо рассматривать системно.

    Ранее президент России Владимир Путин также комментировал тему отмены ЕГЭ. Глава государства согласился, что у этой системы много минусов, но она позволяет учиться в лучших вузах детям из периферии.

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    Комментарии 2

    Ана нас06 Июн 2024 в 01:00
    А пусть эту отмену оплатят те, кто всю эту дурь замешал? А? без налогоплательщиков
    +0−0
    Огромная польза!06 Июн 2024 в 00:33
    А давайте ещё что-нибудь поменяем - вдруг что-то создавать научимся?
    Шучу. Не научимся.
    +0−0
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