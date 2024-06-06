РИА Новости: сразу три партии внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости. Агентство ссылается на документы, с которыми журналистам удалось ознакомиться.

«Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.

