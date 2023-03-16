«Берите свои слова назад». Путин ответил на просьбу предпринимателя об отмене ЕГЭ

У ЕГЭ много минусов, но он открывает возможности для детей с периферии поступать в ведущие вузы страны. Так президент РФ Владимир Путин 16 марта прокомментировал просьбу представителя «Уралвагонзавода», который назвался Игорем, отменить единый государственный экзамен.
— У меня две дочери. Может быть, кому-то больше повезло, у них сыновья, — начал подводить к вопросу предприниматель, отметивший, что он работает на «Уралвагонзаводе» с 2014 года.
— Берите свои слова назад немедленно, — вступил с ним в шутливый диалог Путин. — Вас домой не пустят больше.
Игорь объяснил, что хочет дать дочерям образование, и предложил проработать вопрос об отмене ЕГЭ «вдолгую». По его мнению, это решило бы многие проблемы.
«Все же боятся физики, математики, и все идут сдавать обществознание и остальные вещи. Инженеров не хватает, физиков не хватает. Это объективно», — сказал предприниматель.
Путин категорически не согласился с тезисом, что многие дети не любят математику. «Я просто протестую против того, что вы сказали, что многие не любят математику, физику. Многие любят и хотят любить. Нам нужно с вами людей — особенно молодых людей — заинтересовать, сделать это интересным, перспективным», — заявил он, отметив также, что и многие девушки любят точные науки. Все направления развития должны быть открыты, но то, что этому будет способствовать отмена ЕГЭ, — спорная точка зрения, считает президент.
Путин сообщил, что ему известно, что у экзамена есть много минусов, но с помощью него у детей с периферии открываются возможности учиться в ведущих высших школах страны. По его словам, Министерство науки и высшего образования и Минпросвещения вместе с общественностью и ректорами вузов сейчас думают над тем, как улучшить систему.
На днях лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами фракции СРЗП предложил отменить ЕГЭ. Глава правительства в ответ призвал «серьезно взвесить» все плюсы и минусы при рассмотрении этого вопроса.