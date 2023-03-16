«Берите свои слова назад». Путин ответил на просьбу предпринимателя об отмене ЕГЭ

У ЕГЭ много минусов, но он открывает возможности для детей с периферии поступать в ведущие вузы страны. Так президент РФ Владимир Путин 16 марта прокомментировал просьбу представителя «Уралвагонзавода», который назвался Игорем, отменить единый государственный экзамен.



— У меня две дочери. Может быть, кому-то больше повезло, у них сыновья, — начал подводить к вопросу предприниматель, отметивший, что он работает на «Уралвагонзаводе» с 2014 года.

— Берите свои слова назад немедленно, — вступил с ним в шутливый диалог Путин. — Вас домой не пустят больше.