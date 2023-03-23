Мишустин рассказал, что нужно для отмены ЕГЭ в России

Отмена системы ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, а альтернативные предложения необходимо рассматривать системно. Об этом 23 марта в ходе отчета о работе правительства за 2022 год рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть? То, что ребята из дальних уголков, из сел, из деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы, университеты. Это очень важно. Именно это — то, что дает, скажем так, социальный лифт. Конечно, надо всё серьезно взвесить, оценить. Поэтому, если есть какие-то альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать», — сказал премьер-министр.
Глава правительства добавил, что необходимо создать новую систему образования с учетом самых лучших отечественных практик. «Она должна отвечать сейчас потребностям на рынке труда, запросам работодателей по новым специальностям», — добавил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин также комментировал тему отмены ЕГЭ. Глава государства согласился, что у этой системы много минусов, но она позволяет учиться в лучших вузах детям из периферии. Президент также добавил, что над улучшением системы в настоящее время работают профильные министерства совместно с ректорами вузов и общественностью.
Главное из выступления Мишустина в Думе — в нашей онлайн-трансляции.