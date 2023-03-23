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    Мишустин отчитывается перед Госдумой. Онлайн

    Мишустин рассказал, что нужно для отмены ЕГЭ в России

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    Отмена системы ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, а альтернативные предложения необходимо рассматривать системно. Об этом 23 марта в ходе отчета о работе правительства за 2022 год рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть? То, что ребята из дальних уголков, из сел, из деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы, университеты. Это очень важно. Именно это — то, что дает, скажем так, социальный лифт. Конечно, надо всё серьезно взвесить, оценить. Поэтому, если есть какие-то альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать», — сказал премьер-министр.

    Глава правительства добавил, что необходимо создать новую систему образования с учетом самых лучших отечественных практик. «Она должна отвечать сейчас потребностям на рынке труда, запросам работодателей по новым специальностям», — добавил Мишустин.

    Ранее президент России Владимир Путин также комментировал тему отмены ЕГЭ. Глава государства согласился, что у этой системы много минусов, но она позволяет учиться в лучших вузах детям из периферии. Президент также добавил, что над улучшением системы в настоящее время работают профильные министерства совместно с ректорами вузов и общественностью.

    Главное из выступления Мишустина в Думе — в нашей онлайн-трансляции.

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    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 68

    Гость23 Мар 2023 в 16:17
    Не уж-то основные престижные вузы смогут вместить всех желающих с периферии? А кто будет родные земли развивать? Все в Москву, Питер, а где родился и учился-хоть трава не расти? Никто лучше не знает местности, чем выросшие там. А потом кричим, что, дескать, понаехали всякие там из ближнего. Так кому жить и развивать? Понаехам вся эта земля чужда, потому и выжимают все соки, не родное ведь! Начинать не с егэ надо, хотя и эту пакость вытравить, а с так называемых авторов учебников, составителей школьных программ-мерзкие продажные европлагиаторы-враги народа, уничтожители детских неокрепших умов и душ, уничтожители будущего нашей страны! У детей не знания-каша из разносортных картинок по разным темам. Детям не дают знания, а учат бояться ошибок, сдать еге, а без ошибок и анализа нет развития. Бессмысленное просиживание штанов-вот чему учат 11 лет. А непокорных, способных хоть как-то думать, тут же отправляют в неуд. Не дети и их будущее, а собственные интересы- главная задача властьимущих
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