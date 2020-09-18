«Фонтанка» предлагает читателям рассмотреть всех финалистов и проголосовать за понравившийся вариант. Правильный ли выбор сделало жюри?

Каким мог быть «Тучков буян». «Фонтанка» показывает все концепции финалистов и предлагает выбрать читателям

Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам)

В Петербурге определили победителя международного конкурса на архитектурно-ландшафтную концепцию парка «Тучков буян». Им стала совместная работа петербургского бюро «Студия 44» и West 8, известное по работе над «Новой Голландией». Жюри в ходе жарких споров рассмотрело восемь работ, которые попали в финал. Теперь мы предлагаем оценить их нашим читателям и проголосовать за понравившийся вариант.



Какая из предложенных концепций парка «Тучков буян» понравилась вам больше всего? Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам) Выбрать Хвоя (Россия, Санкт-Петербург), KARAVAN landskapsarkitekter (Швеция) и Miles & Yards (Россия, Санкт-Петербург) Выбрать Agence Ter (Франция) и Philippe Rahm architectes (Швейцария), а также Carlo Ratti Associati, Setec, Avesta и Aetc Выбрать Bjarke Ingels Group (США) и BuroHappold NYC (США) Выбрать JV Vogt (Швейцария) и Herzog & de Meuron (Швейцария), а также ARUP Выбрать Kengo Kuma and Associates (Франция) и Vladimir Djurovic Landscape Architecture (Ливан), а также BuroHappold Central Europe Выбрать Michel Desvigne Paysagiste (Франция) и Меганом (Россия, Москва), а также Unidraft, HPBS, MIC, Orchestra design и Ernst&Young Выбрать Praxys paysage & territoire (Франция) и KATARSIS Architects (Россия, Санкт-Петербург), а также Chrisan Horn, AREP, HyperCube, ASTAL, BIOTOPE и CYCLOPONICS. Выбрать

Как видят авторы концепций «Тучков буян»

1. Победитель, проект петербургской «Студии 44» Никиты Явейна и нидерландской студии West 8, предлагает «романтический парк» для долгих прогулок и наблюдений за рассветами и закатами, за сменой сезонов и настроений, где естественная речная природа сочетается с оживленной городской жизнью.



Большую часть территории занимают четыре насыпных холма, внутри которых располагаются многофункциональный павильон «Грот» с выставочным залом карельской геологии и кафе. Организованы два уровня тропиночной сети: верхний — соединяет через мосты объекты парка, и нижний — проходящий у подножия холмов, иногда поднимаясь на них. В оранжерее предусмотрены четыре микроклимата: тропический, черноморский, средиземноморский и микроклимат Каспийского моря. Концепция предусматривает сад камней, амфитеатр с плавающей сценой, зеленый лабиринт, фруктовый сад. На территории вокруг СК «Юбилейный» предлагается обустроить скейтпарк и спортивные площадки.



Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам) Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам) Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам) Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам) Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам)

2. Петербургское бюро «Хвоя» предлагает концепцию «больше, чем просто пейзаж», место для отдыха. Парк в представлении авторов состоит из трех зон с различными типами ландшафта: «Городской лес», обрамляющий парк, является зеленым буфером, «Цветущие болота», расположенные на понижениях рельефа, проходят через центральную часть парка, и «Луговые холмы», расположенные у театра, — они становятся смотровыми площадками.



Под землю авторы убрали все технические функции, общественные равномерно распределили по территории. Все павильоны, включая выходы из подземного паркинга, являются оранжереями и образуют альтернативный маршрут, заменяющий посещение основной оранжереи. Возвышенности холмов являются смотровыми площадками.

В числе интересного: винный бар, отсылающий к винным складам Ватного острова, амфитеатр со сценой, водные объекты, детский игровой фонтан, три «грота» для наблюдения за водой на набережной. На территории СК «Юбилейный» предполагается разместить гастромаркет с фермой по выращиванию растений. В непосредственной близости от стадиона «Петровский» авторы видят размещение публичных терм, открытых к посещению круглый год. Пеньковым складам, которые город будет реализовать как отдельный проект, предлагают придать образовательную функцию.



Хвоя (Россия, Санкт-Петербург), KARAVAN landskapsarkitekter (Швеция) и Miles & Yards (Россия, Санкт-Петербург) Хвоя (Россия, Санкт-Петербург), KARAVAN landskapsarkitekter (Швеция) и Miles & Yards (Россия, Санкт-Петербург) Хвоя (Россия, Санкт-Петербург), KARAVAN landskapsarkitekter (Швеция) и Miles & Yards (Россия, Санкт-Петербург) Хвоя (Россия, Санкт-Петербург), KARAVAN landskapsarkitekter (Швеция) и Miles & Yards (Россия, Санкт-Петербург) Хвоя (Россия, Санкт-Петербург), KARAVAN landskapsarkitekter (Швеция) и Miles & Yards (Россия, Санкт-Петербург)

3. Французское бюро Agence Ter в консорциуме с швейцарскими Philippe Rahm architectes предлагают «парк времен года» на основании сказки Самуила Маршака «12 месяцев». Технические средства позволят воплотить её в реальность и отразить различные времена года в парке. Например, павильон, где можно покататься на катке даже летом, и оранжерея с цветущими зимой растениями.



Авторы предлагают создать канал, который будет охватывать всю территорию. Восточная и западная стороны территории, соответственно, павильоны «холодного и горячего полюсов», к ним ведут импровизированные запруды от канала.

«Холодный полюс» — подземный павильон с кафе, событийным пространством, катком и сферической надувной крышей, которая может открываться и закрываться и сохранять нужный температурный режим. «Горячий полюс» — наземная оранжерея с субтропическим климатом, в которой расположены кафе, инфоцентр, прокат лодок. Кроме того, в числе объектов парка амфитеатр, платформа для йоги, несколько пляжей, площадка с перголой, плавучая платформа с фонтаном. Первый этаж здания Пеньковых складов предлагается открыть для публики и приспособить для культурных и досуговых функций.



Agence Ter (Франция) и Philippe Rahm architectes (Швейцария), а также Carlo Ratti Associati, Setec, Avesta и Aetc Agence Ter (Франция) и Philippe Rahm architectes (Швейцария), а также Carlo Ratti Associati, Setec, Avesta и Aetc Agence Ter (Франция) и Philippe Rahm architectes (Швейцария), а также Carlo Ratti Associati, Setec, Avesta и Aetc Agence Ter (Франция) и Philippe Rahm architectes (Швейцария), а также Carlo Ratti Associati, Setec, Avesta и Aetc Agence Ter (Франция) и Philippe Rahm architectes (Швейцария), а также Carlo Ratti Associati, Setec, Avesta и Aetc

4. Американские Bjarke Ingels Group и BuroHappold NYC видят основную идею в переходе от «культуры» города к «природе» реки. Парк, соответственно, состоит из двух частей. Обращенный к городу «Культурный парк» имеет ряд интересных видовых точек. «Природный парк» располагается у Невы, и по мере приближения к реке ландшафт все более «дичает». Части парка соединены импровизированными лестницами, которые также служат амфитеатром.



Функцию смотровой площадки выполняет павильон инфоцентра с кафе. Остальные павильоны, встроенные в фундаментную плиту, расположены на севере. В них предлагают разместить оранжерею, кафе. Их крыши одновременно являются парковым озеленением с игровыми пространствами. Фонтанов два: каскад на набережной у улицы Сперанского и динамический фонтан около дворца танца. Пеньковые склады авторы рассматривают как резиденцию художников с мероприятиями по выходным.



Bjarke Ingels Group (США) и BuroHappold NYC (США) Bjarke Ingels Group (США) и BuroHappold NYC (США) Bjarke Ingels Group (США) и BuroHappold NYC (США) Bjarke Ingels Group (США) и BuroHappold NYC (США) Bjarke Ingels Group (США) и BuroHappold NYC (США)

5. Швейцарские JV Vogt и Herzog & de Meuron определили свою концепцию как «Буян на Неве». В её основе историческая идентичность территории. «Буян» представляется как не существующий сказочный ландшафт — невидимый легендарный остров.

Парк состоит из трех зон с различными типами ландшафта: долиной, верхним плато и лесным массивом. Последний расположен вдоль проспекта Добролюбова.

Все функции парка размещены в трех группах подземных сооружений, которые скрыты ландшафтом. Оранжерея соединена с подземной частью. Она единственная возвышается над землей, на крыше — смотровая площадка.

В долине расположена затопляемая площадь, которая, в зависимости от сезона заполняется талой водой или осадками в сезон. В разных частях парка — три озелененные игровые зоны, три амфитеатра. Здание Пеньковых складов предлагается использовать под образовательные функции.

JV Vogt (Швейцария) и Herzog & de Meuron (Швейцария), а также ARUP JV Vogt (Швейцария) и Herzog & de Meuron (Швейцария), а также ARUP JV Vogt (Швейцария) и Herzog & de Meuron (Швейцария), а также ARUP JV Vogt (Швейцария) и Herzog & de Meuron (Швейцария), а также ARUP JV Vogt (Швейцария) и Herzog & de Meuron (Швейцария), а также ARUP

6. Номинанты из Франции и Японии, Kengo Kuma and Associates, видят парк-лес. Ключевая идея — воссоздание первобытного дикого леса на территории, этот массив занимает львиную часть территории. Лес пронизывает пергола, соединяющая все входы в парк. Под ее кровлей располагаются все объекты парка. Перед оранжереей предлагается разместить озеро.

На кровле перголы проложен дополнительный прогулочный маршрут среди верхушек деревьев. В числе других объектов: кафе, ресторан и фудмаркет, фруктовый сад. Пеньковые склады авторы видят как арт-резиденцию для художников, для проведения выставок и открытия мастерских.



Kengo Kuma and Associates (Франция) и Vladimir Djurovic Landscape Architecture (Ливан), а также BuroHappold Central Europe

Kengo Kuma and Associates (Франция) и Vladimir Djurovic Landscape Architecture (Ливан), а также BuroHappold Central Europe

Kengo Kuma and Associates (Франция) и Vladimir Djurovic Landscape Architecture (Ливан), а также BuroHappold Central Europe

Kengo Kuma and Associates (Франция) и Vladimir Djurovic Landscape Architecture (Ливан), а также BuroHappold Central Europe

Kengo Kuma and Associates (Франция) и Vladimir Djurovic Landscape Architecture (Ливан), а также BuroHappold Central Europe



7. Французский участник Michel Desvigne Paysagiste подал идею возврата территории к природным корням — реке, сосновым лесам, гранитным скалам и болотам с разнообразием мхов. Парк состоит из трех зон с различными типами ландшафта: зона водно-болотных угодий, которая пронизывает всю территорию, зеленый буфер с деревьями изолирует парк от шума города. Остальное пространство — это поляны.



Авторы также убрали весь функционал под землю, на кровле этого пространства располагаются водно-болотные угодья, которые обрамляет сеть тропинок. Авторы предлагают наполнить подземелье центром изучения экологии с выставочными и образовательными пространствами, кафе, книжным магазином, конференц-холлом. Главный объект — купол оранжереи, верхняя точка территории. Кроме того, над землей выступают несколько световых окон в виде куполов. Пеньковые склады предлагается отдать для администрации парка, кафе, музея современного искусства и бутик-отеля.



Michel Desvigne Paysagiste (Франция) и Меганом (Россия, Москва), а также Unidraft, HPBS, MIC, Orchestra design и Ernst&Young Michel Desvigne Paysagiste (Франция) и Меганом (Россия, Москва), а также Unidraft, HPBS, MIC, Orchestra design и Ernst&Young Michel Desvigne Paysagiste (Франция) и Меганом (Россия, Москва), а также Unidraft, HPBS, MIC, Orchestra design и Ernst&Young Michel Desvigne Paysagiste (Франция) и Меганом (Россия, Москва), а также Unidraft, HPBS, MIC, Orchestra design и Ernst&Young Michel Desvigne Paysagiste (Франция) и Меганом (Россия, Москва), а также Unidraft, HPBS, MIC, Orchestra design и Ernst&Young

8. Французское бюро Praxys paysage & territoire предложило концепцию «Дух реки» и предлагает впустить на территорию воду, которая изменит существующие контуры участка. Озеро и система заболоченных каналов — главный акцент пространства, они пронизывают парк и делят всю территорию на отдельные острова, которые соединены плотной тропиночной сетью с мостами. Все объекты расположены на уровне земли по периметру «Тучкова буяна» у улицы Сперанского и проспекта Добролюбова.

Оранжерея образует входную группу со стороны Добролюбова. На западе расположен многофункциональный павильон с фасадом-трансформером для проведения публичных мероприятий. На западном берегу озера — кафе со смотровой площадкой и фудмаркет. В центральной части размещены амфитеатр и игровое пространство. Здание Пеньковых складов предлагается отдать под образовательное и выставочное пространства, кафе, рестораны.



Praxys paysage & territoire (Франция) и KATARSIS Architects (Россия, Санкт-Петербург), а также Chrisan Horn, AREP, HyperCube, ASTAL, BIOTOPE и CYCLOPONICS Praxys paysage & territoire (Франция) и KATARSIS Architects (Россия, Санкт-Петербург), а также Chrisan Horn, AREP, HyperCube, ASTAL, BIOTOPE и CYCLOPONICS Praxys paysage & territoire (Франция) и KATARSIS Architects (Россия, Санкт-Петербург), а также Chrisan Horn, AREP, HyperCube, ASTAL, BIOTOPE и CYCLOPONICS Praxys paysage & territoire (Франция) и KATARSIS Architects (Россия, Санкт-Петербург), а также Chrisan Horn, AREP, HyperCube, ASTAL, BIOTOPE и CYCLOPONICS Praxys paysage & territoire (Франция) и KATARSIS Architects (Россия, Санкт-Петербург), а также Chrisan Horn, AREP, HyperCube, ASTAL, BIOTOPE и CYCLOPONICS

Справка:

Материалы предоставил оператор конкурса КБ «Стрелка». Международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка «Тучков буян» был организован по инициативе президента Владимира Путина. Организатором выступает городское правительство. В числе партнеров финансовый институт развития ДОМ.РФ, Европейский университет, СПбГАСУ, ISOCARP. Оператор конкурса — КБ «Стрелка».