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    Создавать туристический кластер на «Горской» будут структуры «Газпрома». Смольный подпишет соглашение о развитии на ПМЭФ-2022

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    1 комментарий

    Власти Петербурга готовятся подписать соглашение со структурами «Газпрома» о создании туристического кластера территории в поселке Лисий Нос. Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, соглашение о развитии бывшей стройплощадки КЗС «Горская» заключат в ходе Петербургского международного экономического форума.

    Первой очередью может стать яхтенный порт с многофункциональным развлекательным центром, объектами туристской и спортивной инфраструктуры и общественно-деловым пространством. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на территории «Горской» может бросить якорь близкий к «Газпрому» яхт-клуб «Геркулес».

    На следующем этапе может появиться «ландшафтный экопарк с экспозициями флоры и фауны мира в естественной среде обитания». Инвестиции в начальный этап могут составить от 10 млрд рублей, в весь проект — около 80 млрд рублей.

    На прошлом ПМЭФ городской комитет по инвестициям подписал соглашение о развитии территории «Горской» с компанией «Мегалайн», связанной с группой «Конкорд». Сам директор «Мегалайна» отказывался комментировать вопрос возможной аффилированности с бизнесменом Евгением Пригожиным, но пресс-служба предпринимателя внятно передавала его прямую речь: «Да, действительно, в развитие проекта «Мегалайна» «Горская» я вложил большие деньги. Поверьте, у меня было куда их потратить». Буквально на днях «Мегалайн» успел подвести итог международного конкурса по разработке архитектурно-градостроительных решений для «Горской».

    Подробнее о том, какие инвестиционные соглашения правительство Петербурга подпишет на ПМЭФ-2022, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (1)

    Dmitry Antonov
    Очередной театральный контракт в формате ПМЭФ.
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