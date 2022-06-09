Создавать туристический кластер на «Горской» будут структуры «Газпрома». Смольный подпишет соглашение о развитии на ПМЭФ-2022

Власти Петербурга готовятся подписать соглашение со структурами «Газпрома» о создании туристического кластера территории в поселке Лисий Нос. Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, соглашение о развитии бывшей стройплощадки КЗС «Горская» заключат в ходе Петербургского международного экономического форума.
Первой очередью может стать яхтенный порт с многофункциональным развлекательным центром, объектами туристской и спортивной инфраструктуры и общественно-деловым пространством. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на территории «Горской» может бросить якорь близкий к «Газпрому» яхт-клуб «Геркулес».
На следующем этапе может появиться «ландшафтный экопарк с экспозициями флоры и фауны мира в естественной среде обитания». Инвестиции в начальный этап могут составить от 10 млрд рублей, в весь проект — около 80 млрд рублей.
На прошлом ПМЭФ городской комитет по инвестициям подписал соглашение о развитии территории «Горской» с компанией «Мегалайн», связанной с группой «Конкорд». Сам директор «Мегалайна» отказывался комментировать вопрос возможной аффилированности с бизнесменом Евгением Пригожиным, но пресс-служба предпринимателя внятно передавала его прямую речь: «Да, действительно, в развитие проекта «Мегалайна» «Горская» я вложил большие деньги. Поверьте, у меня было куда их потратить». Буквально на днях «Мегалайн» успел подвести итог международного конкурса по разработке архитектурно-градостроительных решений для «Горской».
Подробнее о том, какие инвестиционные соглашения правительство Петербурга подпишет на ПМЭФ-2022, читайте в материале «Фонтанки».