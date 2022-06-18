Петербург на ПМЭФ-2022 подписал соглашений на полтриллиона

Общая сумма соглашений, которые Северная столица подписала в ходе Петербургского международного экономического форума, составляет около 500 млрд рублей. Об этом 18 июня рассказал губернатор города Александр Беглов.
«Приехало более 140 стран и территорий. Мы подписали почти на полтриллиона рублей соглашений различных. <…> Мы взяли курс не просто на привлечение инвестиций, на привлечение умных инвестиций, которые дают возможность развивать наши существующие производства, создавать высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие месте, и самое главное — это наука, для нас наука на первом месте», — заявил глава города журналистам 18 июня.
Напомним, по итогам прошлогоднего форума называлась сумма в 600 млрд рублей. Однако надо понимать, что в итоговый отчет входят документы разной степени конкретики. К примеру, на ПМЭФ-2021 презентовали проекты компании «Мегалайн» по развитию территории «Горская» и по ТПУ в Старой Деревне — на 236 млрд рублей. Через год соглашение разорвали, новое на территорию «Горская» подписано уже с новым инвестором. О том, какая судьба иногда ожидает подписанные на петербургских форумах соглашения, «Фонтанка» подробно писала перед ПМЭФ-2022.
ПМЭФ-2022 завершается 18 июня. О том, как прошел первый день деловой программы и как проходило центральное мероприятие форума — пленарное заседание с участием президента, — читайте в материалах «Фонтанки».