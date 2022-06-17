«Чрезвычайно важная речь»: Трансляция выступления Путина на ПМЭФ-2022

«Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступает президент Владимир Путин.
Традиционно главное событие Петербургского международного экономического форума — выступление президента России Владимира Путина. Ожидается, что российский лидер пройдется по ключевым темам, в первую очередь по экономике, а элиты будут ловить сигналы. «Фонтанка» расскажет о главном в режиме трансляции.
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ перенесли на час, оно ожидается в 15:00.
«Путин перенёс своё выступление на пленарной сессии ПМЭФ на час из-за хакерской атаки на системы форума. В результате неё была выведена из строя база участников. Чтобы они смогли попасть на заседание придётся подождать, пока специалисты все починят», - сообщили журналисты кремлевского пула в своём Telegram-канале.
«Фонтанка» с утра писала о проблемах с интернетом в «Экспофоруме».
Ожидания от речи Путина:
«Помимо важных сообщений каждое выступление президента мотивирует на будущее нашей страны. В прошлый раз, когда я вышла с пленарки, все такие - как бы хотелосьуехать на работу, потому что его сила, его энергия говорит о том, что наша страна, как бы нас ни давили, никогда не будет сломлена», - заявила заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки.
Участники кучкуются небольшими группками в коридоре и общаются. Журналисты расставляют свои посты на подходе к конференц-залу - ждут политиков и знаменитостей. Все стягиваются к залу, где будет выступать президент.
Настроение в центральном коридоре ПМЭФ можно охарактеризовать, как концентрированное ожидание. Несколько более напряженное, чем в прежние годы. Похоже, гости форума ожидают какого-то сильного заявления со стороны президента, но признаваться в этом журналистам никто не хочет.
Несколько випов проскользнули в обратном от пленарки направлении. Может, что-то знают про тайминг первого лица
Кажется, участницы надели к выступлению президента лучшее.
Открыт зал пленарного заседания, где будет выступать Владимир Путин.
Слушатели заходят.
Людей в коридорах ПМЭФ всё больше. До пленарного заседания 40 минут.
Талибы сказали, что на пленарное заседание не пойдут.
В пресс-центре ПМЭФ мест нет с утра. Всё забронировано вещами и одеждой. Здесь журналисты будут смотреть выступление Владимира Путина.
Хронометраж пленарного заседания
Продолжительность - с 14:00 до 16:00.
Первым стоит выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Следом выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, затем президента Египта Абдель Фаттаха Аль-Сиси и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Гостей ПМЭФ-2022, которые собираются послушать пленарное заседание с Владимиром Путиным, попросили сдать второй тест на коронавирус. Первый они сдавали, чтобы попасть на форум. Масочный режим тоже рекомендован.
Накануне «Фонтанка» рассказывала об общей атмосфере форума в этом году.
Дискуссии на темы «диктатуры неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом» и врагов кругом, будущего рунета в условиях ухода иностранных компаний. Одной из самых «серьезных» сессий первого делового дня форума стало обсуждение рынка нефти и газа.
Если не читали, посмотрите наш дайджест первого дня ПМЭФ-2022. До начала речи Путина есть еще полтора часа.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал «Фонтанке», что он ждет от речи президента подтверждения уверенности в том, что «Россия идет правильным путем».
«Что у нее все возможности, чтобы выдержать давление Запада, что у граждан нет никаких поводов для опасений за свое благополучие, безопасность, — подчеркнул он. — Уверен, что будут дополнительные поручения в адрес правительства и обращение к Федеральному собранию с просьбой поддержать эти поручения на законодательном уровне».
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин во время выступления на ПМЭФ объявлять мобилизацию не будет.
Кроме того, он назвал «лживыми информационными вбросами» публикации западных СМИ о том, что в России якобы могут начать дополнительный призыв в войска.
Речь в выступлении президента России в первую очередь пойдет об экономических процессах. Ожидается, что Путин затронет тему антироссийских санкций и их влияние на цены на энергетику и продукты питания.
«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает личное участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идёт именно об экономических процессах», — заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, и форум, и это выступление Путина по времени совпадают с «беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, в мировой экономике, в мировой политике». «И это добавляет ещё большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать», — подчеркнул представитель Кремля.
«Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — подчеркнул пресс-секретарь.
Помощник президента Юрий Ушаков так же заявил, что Путин большую часть своего выступления на ПМЭФ посвятит проблемам экономического развития.
«Задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Выступление Владимира Путина, которое, как ожидается, начнется в 14 часов, станет центральным событием ПМЭФ.
Модератором заседания будет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.