«Чрезвычайно важная речь»: Трансляция выступления Путина на ПМЭФ-2022

Речь в выступлении президента России в первую очередь пойдет об экономических процессах. Ожидается, что Путин затронет тему антироссийских санкций и их влияние на цены на энергетику и продукты питания.

«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает личное участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идёт именно об экономических процессах», — заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, и форум, и это выступление Путина по времени совпадают с «беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, в мировой экономике, в мировой политике». «И это добавляет ещё большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать», — подчеркнул представитель Кремля.

«Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — подчеркнул пресс-секретарь.

Помощник президента Юрий Ушаков так же заявил, что Путин большую часть своего выступления на ПМЭФ посвятит проблемам экономического развития.

«Задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей», — цитирует Ушакова РИА Новости.