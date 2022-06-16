    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd56.66eur59.12
    Бракованные детиВице-губернатор о транспортеПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Боевые действия на Украине

    ПМЭФ2022

    Песков заявил, что Путин во время выступления на ПМЭФ объявлять мобилизацию не будет

    2569
    обсудить

    Президент РФ Владимир Путин не намерен объявлять о мобилизации в России во время своего выступления на ПМЭФ. Об этом 16 июня заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

    Кроме того, он назвал «лживыми информационными вбросами» публикации западных СМИ о том, что в России якобы могут начать дополнительный призыв в войска.

    Напомним, что 17 июня президент Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ.

    13 июня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что из-за обострения ситуации на Донбассе необходимо привлечь «дополнительные союзнические силы», в первую очередь Российской Федерации. В Кремле вопрос об этом переадресовали в Минобороны РФ, однако Дмитрий Песков напомнил, что защита ДНР и ЛНР — главная цель спецоперации на Украине.

    14 июня глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что дополнительный призыв в ВС РФ не требуется, по его словам, сейчас достаточно тех добровольцев, которые отправляются в Донбасс.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close