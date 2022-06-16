Песков заявил, что Путин во время выступления на ПМЭФ объявлять мобилизацию не будет

Президент РФ Владимир Путин не намерен объявлять о мобилизации в России во время своего выступления на ПМЭФ. Об этом 16 июня заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Кроме того, он назвал «лживыми информационными вбросами» публикации западных СМИ о том, что в России якобы могут начать дополнительный призыв в войска.
Напомним, что 17 июня президент Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ.
13 июня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что из-за обострения ситуации на Донбассе необходимо привлечь «дополнительные союзнические силы», в первую очередь Российской Федерации. В Кремле вопрос об этом переадресовали в Минобороны РФ, однако Дмитрий Песков напомнил, что защита ДНР и ЛНР — главная цель спецоперации на Украине.
14 июня глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что дополнительный призыв в ВС РФ не требуется, по его словам, сейчас достаточно тех добровольцев, которые отправляются в Донбасс.