Песков заявил, что Путин во время выступления на ПМЭФ объявлять мобилизацию не будет

Президент РФ Владимир Путин не намерен объявлять о мобилизации в России во время своего выступления на ПМЭФ. Об этом 16 июня заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.



Кроме того, он назвал «лживыми информационными вбросами» публикации западных СМИ о том, что в России якобы могут начать дополнительный призыв в войска.

