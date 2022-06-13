В Кремле ответили на запрос ДНР о привлечении дополнительных сил России

Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Минобороны РФ и напомнил о главной цели спецоперации. «В целом защита республик (ДНР, ЛНР) – это главная цель специальной военной операции», – сказал Песков 13 июня в комментарии РИА Новости.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник заявил, что из-за обстрелов со стороны Украины необходимо задействовать «дополнительные союзнические силы, в первую очередь, Российской Федерации».

