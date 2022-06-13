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    Боевые действия на Украине

    Пушилин анонсировал привлечение «дополнительных сил» России из-за ситуации в ДНР

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    13 комментариев

    Из-за обострения ситуации в ДНР будут задействованы «дополнительные союзнические силы». Об этом 13 июня заявил глава республики Денис Пушилин.

    «Противник в буквальном смысле слова перешел все грани. Используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются центральные и спальные районы Донецка. Также под огнем находятся другие города и населенные пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные союзнические силы, в первую очередь, Российской Федерации», – сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

    13 июня СМИ, местные жители и власти ДНР сообщали о массированных обстрелах со стороны Украины. Известно как минимум о четверых погибших, среди которых ребенок, и свыше десяти раненых. Один из снарядов попал в роддом.

    21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народной республик. Вечером 23 февраля стало известно, что их руководители попросили Москву оказать помощь в «отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины». Рано утром 24 февраля РФ начала специальную военную операцию по защите Донбасса.

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    Комментарии (13)

    tochilshik
    ага,мечтай.каких сил?
    AndrewBarsik
    Несколько смущает несоответствие масштаба "общественной поддержки" количеству желающих отправиться на передовую.
    mikkola2008
    Из за какой то сраной днр, должны идти и погибать наши парни? Бред сумашедшего.
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