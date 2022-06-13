РИА Новости: В Донецке снаряд попал в роддом

Снаряд попал в здание родильного дома в Донецке. Об этом 13 июня сообщает корреспондент РИА Новости. Информагентство показывает фотографии последствий произошедшего.
Информации о пострадавших нет. По данным издания, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь пациенткам.
СМИ, местные жители и донецкие власти весь день сообщают о массированных обстрелах города и окрестностей со стороны Украины. Известно минимум о четырех погибших, один из которых ребенок, и больше десяти раненых.