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    РИА Новости: В Донецке снаряд попал в роддом

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    6 комментариев

    Снаряд попал в здание родильного дома в Донецке. Об этом 13 июня сообщает корреспондент РИА Новости. Информагентство показывает фотографии последствий произошедшего.

    Информации о пострадавших нет. По данным издания, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь пациенткам.

    СМИ, местные жители и донецкие власти весь день сообщают о массированных обстрелах города и окрестностей со стороны Украины. Известно минимум о четырех погибших, один из которых ребенок, и больше десяти раненых.

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    Комментарии (6)

    265927066
    В чем смысл всех ужасов уже почти 4 месяца, если линия фронта как была под Донецком, так там и остается?
    Piter Russo
    Все будет задокументировано следственными органами ДНР, укронацики своё получат, если выживут под ответным огнем.
    Russian_Patriot
    Да все уже привыкли к таким новостям, их восимь лет обстреливали без перерыва. Это вообще не новость, а каждодневная рутина. Фонтанка в говно скатилась.
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