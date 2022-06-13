Донецк подвергся обстрелу, есть погибшие и раненые. Очевидцы показали город в огне

В результате обстрела Донецка 13 июня погибли не менее 3 человек, еще десять получили ранения. Фото и видео происходящего в городе показали мэр Алексей Кулемзин и очевидцы событий.
По данным градоначальника, в первой половине дня под обстрел попал Киевский район города, из-за чего произошли пожары на газопроводе возле АЗС по ул. Щорса и складе воды на Таманском проспекте, а также частично обрушилась кровля у ведомственной больницы МВД. Вечером обстрел возобновился, под удар попала пожарная часть.
В Буденновском районе под огнем оказался республиканский рынок «Майский». Как сообщается на сайте Следственного комитета России, который возбудил уголовное дело, на территории «Майского» погибли трое: женщина 1972 года рождения, мужчина 1979 года рождения и ребенок 2011 года рождения. Не менее 10 мирных жителей получили ранения, повреждены 9 жилых домов.
Также в радиусе попадания снарядов оказался Куйбышевский район города. По предварительным данным, пострадали два жилых дома и больница № 8 Донецка.