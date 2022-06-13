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    Боевые действия на Украине

    Донецк подвергся обстрелу, есть погибшие и раненые. Очевидцы показали город в огне

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    2 комментария

    В результате обстрела Донецка 13 июня погибли не менее 3 человек, еще десять получили ранения. Фото и видео происходящего в городе показали мэр Алексей Кулемзин и очевидцы событий.

    По данным градоначальника, в первой половине дня под обстрел попал Киевский район города, из-за чего произошли пожары на газопроводе возле АЗС по ул. Щорса и складе воды на Таманском проспекте, а также частично обрушилась кровля у ведомственной больницы МВД. Вечером обстрел возобновился, под удар попала пожарная часть.

    В Буденновском районе под огнем оказался республиканский рынок «Майский». Как сообщается на сайте Следственного комитета России, который возбудил уголовное дело, на территории «Майского» погибли трое: женщина 1972 года рождения, мужчина 1979 года рождения и ребенок 2011 года рождения. Не менее 10 мирных жителей получили ранения, повреждены 9 жилых домов.

    Также в радиусе попадания снарядов оказался Куйбышевский район города. По предварительным данным, пострадали два жилых дома и больница № 8 Донецка.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Суд, несомненно, учтёт всё это......
    Чёрт Опасный
    Что там за дискредитацию?
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