Добровольцев достаточно. Глава комитета Совфеда по обороне заявил, что дополнительного призыва в ВС РФ не требуется

В российскую армию не потребуется дополнительного призыва из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 14 июня заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев, передает РИА Новости.
Сенатор считает, что отправляющихся на Украину и в Донбасс добровольцев достаточно.
«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
По его словам, достижение целей спецоперации ВС РФ на Украине — «вопрос времени».
«Прикрываясь живым щитом, они не дают нашим войскам идти семимильными шагами. Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда, и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии», — добавил сенатор.