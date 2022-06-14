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    Боевые действия на Украине

    Добровольцев достаточно. Глава комитета Совфеда по обороне заявил, что дополнительного призыва в ВС РФ не требуется

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    2 комментария

    В российскую армию не потребуется дополнительного призыва из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 14 июня заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев, передает РИА Новости.

    Сенатор считает, что отправляющихся на Украину и в Донбасс добровольцев достаточно.

    «Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

    По его словам, достижение целей спецоперации ВС РФ на Украине — «вопрос времени».

    «Прикрываясь живым щитом, они не дают нашим войскам идти семимильными шагами. Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда, и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии», — добавил сенатор.

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    Комментарии (2)

    kоt-obormot
    Из местных денацификаторов я помню, только сИрожа в танке - там побывал.
    VKuser174198221
    Добровольцы получающие деньги по контракту- называются наемники... Вперед Герои!
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