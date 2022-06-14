Добровольцев достаточно. Глава комитета Совфеда по обороне заявил, что дополнительного призыва в ВС РФ не требуется

В российскую армию не потребуется дополнительного призыва из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 14 июня заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев, передает РИА Новости.

Сенатор считает, что отправляющихся на Украину и в Донбасс добровольцев достаточно.

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

