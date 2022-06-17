Будут новые моменты и поручения. Вице-спикер Совфеда рассказал, чего ждет от выступления президента на ПМЭФ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал «Фонтанке», чего ждет от выступления президента России на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня.

Как сообщил Косачев в кулуарах форума в пятницу, в первую очередь он ждет от президента подтверждения уверенности в том, что «Россия идет правильным путем». «Что у нее все возможности, чтобы выдержать давление Запада, что у граждан нет никаких поводов для опасений за свое благополучие, безопасность, — подчеркнул он. — Уверен, что будут дополнительные поручения в адрес правительства и обращение к Федеральному собранию с просьбой поддержать эти поручения на законодательном уровне».

Конкретные пункты называть вице-спикер верхней палаты не стал, однако отметил, что ждет не только подтверждения правильности выбранного курса, но и новых моментов. «Иначе такого рода выступления не планируются, — заявил Косачев. — Знаю, что президент всегда сам лично до последнего момента работает над этим выступлением, поэтому, конечно, я в ожидании новостей».