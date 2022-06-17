«Вам независимость или упаковка?» О чем Владимир Путин четыре часа говорил в Петербурге

Заблуждение Запада о состоянии экономики России, операция в Донбассе, снижение ставки по льготной ипотеке, отмена проверок для бизнеса, вступление Украины в ЕС — Москва не против. О чем Владимир Путин говорил на пленарном заседании XXV Международного экономического форума в Петербурге — ключевые тезисы и цитаты.



Победив в холодной войне, США «объявили свои интересы священными». Однако Штаты, как и Европа, пребывают в иллюзиях, что смогут играть по старым правилам в изменившемся мире.



Решение о проведении спецоперации в Донбассе было вынужденным и необходимым, но все ее задачи будут решены. Россия не бросит ДНР и ЛНР. Решать судьбу народных республик будут только их жители.



«Идите на выборы и побеждайте. Нет, зачем-то надо было совершить госпереворот, причем кровавый. Сейчас говорят: «Ну давайте об этом не будем вспоминать». Нет, будем помнить об этом всегда».



Россия никому не угрожает ядерным оружием, но будет применять его, если это потребуется для защиты суверенитета.



«Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что оно у нас есть. И что мы будем применять его, если это потребуется для защиты нашего суверенитета»

Западные страны насаждают свою этику и подвергает сомнению суверенитет других государств. Страны-бунтари, которые не удается усмирить, их стараются изолировать от остального мира.



«Если же какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать. Или, как сейчас говорят, отменить»

Антироссийские санкции построены на мифе об уязвимости российской экономики. А западные страны не заметили, как изменилась Россия.



«Они настолько увлеклись распространением мифов об отсталости России и слабости ее позиций в мировом хозяйстве и торговле, что сами, судя по всему, в это поверили»

Россия не против вступления Украины в Евросоюз. Но она рискует стать колонией ЕС, так как украинская экономика требует больших дотаций, а ЕС не станет финансировать создание конкурента.

Миф про «путинскую инфляцию» на Западе — глупость. Россия не имеет отношения к ухудшению экономики западных стран. Причина этого явления — системные управленческие ошибки администрации США и бюрократия Запада.



«Все мы слышим про так называемую путинскую инфляцию на Западе. Я, когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, что читать и писать не умеет, вот и все»

Россия смогла за три месяца беспрецедентного санкционного давления подавить инфляционный всплеск. И если инфляция в стране составляет 16,7 %, то этот показатель в некоторых европейских странах подскочил до 20 %.



«Кушать-то хочется всем. Всему миру. Ну какие санкции? А то, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики... Ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

