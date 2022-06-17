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    Путин о противостоянии Запада и России: если бунтаря не получается усмирить, его стараются «отменить»

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    11 комментариев

    Западные страны насаждают другим государствам свою этику. А государства, которые бунтуют против этого, стараются изолировать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня.

    «Они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории, а порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств. Создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии, Сирии, Ливии и Ирака. Если же какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать. Или, как сейчас говорят, отменить», — сказал президент.

    Он подчеркнул, что в ход идет идут все способы, в том числе спорт, Олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства, «по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения».

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    Комментарии (11)

    Денеб
    А если бунтарь - сумасшедший?
    своих не бросаем
    дед болен
    Maxic_84
    Дедушке кто-то рассказал про слово отмена и он теперь его вворачивает везде в своих речах. Вернее думаю это просто спичрайтеры решили, что так он будет выглядеть современнее. Хотя современнее он будет выглядеть только на тюремной шконке
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