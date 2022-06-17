Путин о противостоянии Запада и России: если бунтаря не получается усмирить, его стараются «отменить»

Западные страны насаждают другим государствам свою этику. А государства, которые бунтуют против этого, стараются изолировать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня.



«Они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории, а порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств. Создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии, Сирии, Ливии и Ирака. Если же какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать. Или, как сейчас говорят, отменить», — сказал президент.