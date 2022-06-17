Путин рассказал про сук, который пилит Запад

Президент России Владимир Путин, выступая 17 июня на ПМЭФ-2022, рассказал, что у российских предпринимателей отобрали собственность в западных странах после начала специальной военной операции на Украине.



«Взяли и у наших предпринимателей украли, отобрали собственность. Просто на голом месте. Наказали за работу в России. Бред какой-то. Где же эти принципы соблюдения неприкосновенности частной собственности? Часто отбор собственности касался людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству. Просто физические лица, которые честно работали», — рассказал Путин.

