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    Запад пилит сук — Путин на ПМЭФ

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    ПМЭФ2022

    Путин рассказал про сук, который пилит Запад

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    8 комментариев

    Президент России Владимир Путин, выступая 17 июня на ПМЭФ-2022, рассказал, что у российских предпринимателей отобрали собственность в западных странах после начала специальной военной операции на Украине.

    «Взяли и у наших предпринимателей украли, отобрали собственность. Просто на голом месте. Наказали за работу в России. Бред какой-то. Где же эти принципы соблюдения неприкосновенности частной собственности? Часто отбор собственности касался людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству. Просто физические лица, которые честно работали», — рассказал Путин.

    По словам президента РФ, такие действия переходят границы дозволенного и вообще здравого смысла.

    «[Страны Запада] пилят сук, на котором сидели. Многие люди, связанные с западными экономиками, были сторонниками развития отношений [с Западом]», — добавил глава государства.

    «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступает президент Владимир Путин.

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    Комментарии (8)

    Макакич
    Про частную собственность Путин помнит, а про обязательства России по международным договорам - нет. Какая-то избирательная память.
    grannie
    "Путин рассказал про сук," и дальше назвал их по фамилиям.
    Айлбибэк Асталавистович
    Кто писал заголовок статьи? Я подумал совсем в другом контексте.)))
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