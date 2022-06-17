Путин рассказал про сук, который пилит Запад

Президент России Владимир Путин, выступая 17 июня на ПМЭФ-2022, рассказал, что у российских предпринимателей отобрали собственность в западных странах после начала специальной военной операции на Украине.
«Взяли и у наших предпринимателей украли, отобрали собственность. Просто на голом месте. Наказали за работу в России. Бред какой-то. Где же эти принципы соблюдения неприкосновенности частной собственности? Часто отбор собственности касался людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству. Просто физические лица, которые честно работали», — рассказал Путин.
По словам президента РФ, такие действия переходят границы дозволенного и вообще здравого смысла.
«[Страны Запада] пилят сук, на котором сидели. Многие люди, связанные с западными экономиками, были сторонниками развития отношений [с Западом]», — добавил глава государства.