Путин выступает на ПМЭФ-2022: видеотрансляция

«Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступает президент Владимир Путин.
Автор: Городские Порталы / YouTube.com
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Трансляция речи президента на Петербургском форуме
«Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступает президент Владимир Путин.
Автор: Городские Порталы / YouTube.com
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