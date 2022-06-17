Путин выступает на ПМЭФ-2022: видеотрансляция

Господа "комментаторы". А кто из вас желает быть гражданином Великого Государства с мощной промышленностью и сильной армией? Или вы желаете пребывать на тех же задворках, под койкой. желаете чтобы заграничные дяди и тети учили ваших детей как и с кем надо спать, пить, и есть. И какие песни слушать и что танцевать.

Сейчас когда в России появился шанс вырваться из под "опёки" внешних советчиков будете подгавкивать им или проникнитесь идеей великой страны?