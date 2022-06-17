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    ПМЭФ2022

    Путин выступает на ПМЭФ-2022: видеотрансляция

    Трансляция речи президента на Петербургском форуме

    10038
    9 комментариев

    «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступает президент Владимир Путин.

    Автор: Городские Порталы / YouTube.com

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    Комментарии (9)

    Antibotik
    Сказал, что пора ботам искать новую работу 😂
    275286428
    Господа "комментаторы". А кто из вас желает быть гражданином Великого Государства с мощной промышленностью и сильной армией? Или вы желаете пребывать на тех же задворках, под койкой. желаете чтобы заграничные дяди и тети учили ваших детей как и с кем надо спать, пить, и есть. И какие песни слушать и что танцевать.
    Сейчас когда в России появился шанс вырваться из под "опёки" внешних советчиков будете подгавкивать им или проникнитесь идеей великой страны?
    RMN
    Чего говорит-то? Вольную дадут, али нет?
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